В Южной Корее объявили национальный траур после смертоносной давки в Сеуле. Погибли как минимум 153 человека

Вечером в субботу в Сеуле произошла смертоносная давка во время гуляний, приуроченных к Хэллоуину. По последним данным, погибли по меньшей мере 153 человека

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в воскресенье объявил период национального траура в связи со смертоносной давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина. В результате трагедии погибли как минимум 153 человека, еще минимум 133 пострадали, передает южнокорейское агентство Yonhap. Среди погибших много девушек.

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Юн Сок Ёль выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. По сообщениям спасательных служб, как минимум 133 человека получили ранения, передает южнокорейское агентство Yonhap. 37 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Это настоящая трагедия. Трагедия, катастрофа, которой не должно было случиться, произошла минувшей ночью в сердце Сеула», — сказал президент. Полиция ведет расследование, которое должно установить причины трагедии.

Давка произошла около 22:20 по местному времени в узком переулке сеульского района Итэвон, известном своей ночной жизнью и космополитичной атмосферой.

Среди погибших два десятка иностранцев. Сообщается о гибели четырех россиян, четырех китайцев, четырех иранцев, двух японцев, по одному граждан — Франции, США, Казахстана, Узбекистана, Норвегии и других иностранцев.

В спасательной службе сообщили, что среди жертв много молодых девушек, находившихся около одной из дискотек. Большинство тел были идентифицированы.

Спасатели транспортируют пострадавшего в результате давки в Сеуле, 30 октября AP - Lee Jin-man

В Сеуле проходили гуляния к Хэллоуину впервые после снятия санитарных ограничений, действовавших в связи с пандемией COVID-19. Очевидцы рассказывают, что были удивлены числом людей на улицах в квартале Итэвон. По словам одного из них, людей было в 10 раз больше, чем обычно в субботу вечером.

По словам очевидцев, огромная толпа людей хлынула в узкий переулок, и давка началась мгновенно после того, как некоторые упали и потянули за собой других, по аналогии с «эффектом домино». Люди падали друг на друга, не могли двигаться и задыхались, пишет Yonhap.

Агентство отмечает, что переулок, о котором идет речь, представляет собой спуск 4 метра на 40 метров, который соединяет оживленный ресторанный район с главной улицей, где одновременно едва могут пройти около шести взрослых.

Катастрофа в Сеуле стала одной из самых смертоносных давок в мировой истории и одной из крупнейших гражданских катастроф в Южной Корее после крушения парома Sewol у побережья Корейского полуострова в 2014 году. Тогда погибли 304 человека.

Лидеры ряда государств, в том числе президент Франции, направили народу Южной Кореи послания с соболезнованиями в связи с трагедией в Сеуле.

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