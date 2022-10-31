Антониу Гутерриш: «Сократить выбросы прежде, чем климатическая катастрофа настигнет всех нас»

Климат

Международная конференция ООН по борьбе с изменением климата откроется в Шарм-эш-Шейхе 6 ноября. В канун форума генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш снова обратился к международному сообществу предупреждая, что мир «движется к катастрофе». Таковы расчёты экспертов ООН, показывающие, что нынешние экологические обязательства стран не позволяют удержать потепление климата в пределах 1,5°C от доиндустриального уровня. Доклад опубликован 27 октября.

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Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) считают, что государства далеки от выполнения этих обязательств Парижского соглашения по климату. Запланированные меры позволят сократить выбросы парниковых газов только на 1%, что приведет к повышению температуры к 2030 году в пределах 2,4–2,6° C и неминуемым природным бедствиям.

Руководство ООН встречалось с лидерами малых островных развивающихся государств в 2015 году в Париже. Потепление климата может привести к затоплению их земель. UN Photo/Rick Bajornas - Rick Bajornas

Чтобы сокращение выбросов парниковых газов было эффективным, его следует довести до 30–45%. После экологического саммита в Глазго лишь немногие страны ужесточили свои экологические нормы. В их числе Австралия, Бразилия, Индонезия и Южная Корея. Но эксперты считают, что промышленно развитые страны должны взять на себя наибольшее бремя. Так как на страны G20 приходится сегодня 80% общего объема выбросов в мире.

И, хотя в последние 10 лет глобальные выбросы парниковых газов увеличивались медленнее, они, тем не менее, не прекращали расти. Так, согласно Бюллетеню Всемирной метеорологической организации (ВМО) по парниковым газам, выбросы метана в 2021 году достигли даже рекордного уровня.

В этой связи глава ООН призвал мировое сообщество прекратить инвестиции в ископаемое топливо, чтобы поощрить массовый переход на возобновляемые источники энергии. Он подчеркнул, что финансовая и техническая помощь богатых стран должна «позволить развивающимся странам сократить выбросы и повысить устойчивость к масштабному изменению климата». Это — необходимое условие, чтобы перейти на нулевой уровень выбросов в масштабе планеты. «Рекомендации экспертов ясны, — подытожил генсек ООН Антониу Гутерриш. — Мы должны сократить выбросы прежде, чем климатическая катастрофа настигнет всех нас».

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