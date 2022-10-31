Лес, равенство, единство: за что поборется новый президент Бразилии

77-летний политик-социалист Лула да Силва в воскресенье, 31 октября, с минимальным отрывом почти в два процента голосов одержал победу на президентских выборах, обойдя действующего главу государства крайне правого Жаира Болсонару. Лидер «Партии трудящихся», который уже пробыл два срока на посту президента с 2003 по 2011-й, объявил, что будет проводить политику, «обратную» своему предшественнику: он планирует восстановить позиции Бразилии на мировой арене, бороться с вырубкой леса и повысить налоги для богатых. Реализовать свои планы, учитывая шаткую экономическую ситуацию и политические разногласия с членами парламента, будет непросто, считают аналитики.

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«Еще недавно возвращение господина Силва в политику казалось немыслимым», — пишет газета The New York Times. После двух президентских сроков, которые сопровождались экономическим ростом страны и развитием социальных программ, Лула да Силва был приговорен к 12 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денежных средств в государственном нефтяном гиганте Petrobras — скандал вокруг этих обвинений и сомнительных сделок корпорации с другой строительной компанией привел к импичменту преемницы Лулы из «Партии трудящихся» Дилмы Русефф в 2016-м году.

Лула да Силва провел за решеткой чуть меньше двух лет, после чего Верховный суд отменил приговоры: там постановили, что суд города Куритиба, где проходили процессы, не мог рассматривать обвинения в адрес Лулы.

В 2022-м году в первом туре Лула да Силва победил с комфортным отрывом в пять процентов голосов (48.43 против 43.20). До того, чтобы одержать абсолютное лидерство еще до второго этапа голосования, ему не хватило пары процентов. Но 30 октября разрыв оказался настолько мал, что аналитики опасались повторения «сценария Трампа» — непризнания результатов выборов уходящим президентом Болсонару. Как и американский политик, в дни, предшествовавшие второму туру, он заявлял об «ущемлении» прав своих избирателей и попытках манипуляций.

На момент написания этой заметки Болсонару так и не признал свое поражение. В ночь объявления результатов, по данным СМИ, он отправился спать, не сделав итогового заявления и не пообщавшись со своими министрами и советниками.

На то, что Лула да Силве придется управлять разделенной страной и даже примирять «две Бразилии», показывает карта голосования. Обеспеченный юг страны поддерживал Жаира Болсонару, а бедный север — Лула да Силву. В некоторых из штатов каждый из кандидатов набирал порядка 70% голосов.

«Но победа Лулы далека от той левой волны, которую предсказывали социологи. Его победа, вероятно, сделает Бразилию еще более поляризованной, чем она была до начала избирательной кампании — север противостоит югу, богатые — бедным, а консерваторы — либералам», — отмечает журналист France 24 Давид Гормезано

Лула да Силва во многом пообещал вести политику, обратную его конкуренту. Среди планов левого президента — борьба с вырубкой лесов Амазонии. Они исчезали в последние годы с рекордной скоростью, свидетельствуют данные, полученные со спутников. Винят в этом экологи именно Болсонару: принятый при нем закон упрощает передачу в частную собственность земель, принадлежащих государству, с лесными пожарами власти активно не борются, а деньги, выделенные ФРГ на проекты для защиты зеленых зон вокруг Амазонки, Бразилия не принимала. Уничтожению за четыре года подверглись более 40 тысяч квадратных километров леса — это площадь Швейцарии.

Как отмечает издание Vox, у Лула да Силвы действительно есть шанс изменить тренд, который мог уничтожить тропические леса Амазонии в ближайшие годы. С 2003 по 2011-й, когда он уже находился у власти, темпы вырубки леса значительно снизились. Для того, чтобы поменять тенденцию в этот раз, нужно будет отменить принятые при Болсонару законы. Но сделать это будет сложно — в октябре сторонники Болсонару усилили свои позиции на выборах в Национальный конгресс.

Две другие задачи, которые должен решить Лула да Силва, — борьба с голодом и неравенством. «Мы не можем считать нормальным то, что в этой стране миллионам мужчин, женщин и детей нечего есть, — объявил он, выступая перед толпой после объявления результатов выборов. — Бразилия — первая в мире по производству мяса, и в тройке лидеров по производству продовольствия. Моя цель в том, чтобы каждый бразилец мог есть завтрак, обед и ужин каждый день».

Также на повестке — снижения стоимости жилья и строительство новых, более доступных домов, подключенных к водоснабжению и электричеству.

Главная сложность, стоящая перед социалистом Лула да Сильвой — сниженные Болсонару поступления в бюджет из-за уменьшения налогов. Для исполнения социальных обязательств придется искать новые средства. В предыдущие президентские сроки Лула да Сильве сделать это удавалось, но теперь экономика растет медленнее.

В планах президента — проведение реформы, которая отменит подоходный налог для людей с низким доходом. Но полный рецепт «экономического чуда», которого от него ждет Бразилия, Силва в ходе избирательной компании так и не предоставил, за что подвергся критике Болсонару.

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