Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Кандидат от коалиции социалистов Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре выборов президента Бразилии. За политика, который уже занимал пост главы государства в 2003–2010 годах, свои голоса отдали 50,9% избирателей, тогда как действующий президент Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов.

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Лула да Силва стал самым пожилым президентом Бразилии — 1 января, когда он зайдет на пост главы государства, ему будет 77 лет. Политик уже объявил, что речь идет о последнем президентском сроке. «Теперь я хочу голосовать за других», — сказал Лула да Силва в воскресенье.

Голосовавшие за Лула да Силву вышли на улицы крупных городов, чтобы отпраздновать победу своего кандидата после напряженного вечера подсчета голосов. Лула да Силва обогнал Жаира Болсонару менее чем на два процента — то есть на два миллиона голосов. Это наименьший разрыв в бразильской президентской гонке с 1985 года.

В Рио-де-Жанейро сторонники социалистов собрались на площади Синеландия — одной из центральных в городе. В Сан-Пауло люди заполнили авеню Паулиста, которую называют местными Елисейскими полями.

«Бразилия нуждается в мире и единстве», — сказал избранный президент, добавив, что его первые цели — избавиться от голода, бороться с вырубкой лесов и вернуть стране лидерство в борьбе с глобальным потеплением. При предыдущем главе государства Жаире Болсонару темпы вырубке лесов Амазонии, по данным экологов, выросли почти вдвое.

После объявления результатов выборов Жаир Болсонару отказался от комментариев, «уединился» в своей комнате и не стал общаться с советниками и министрами, сообщают бразильские СМИ. О его намерениях оспаривать результаты выборов ничего не сообщается.

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