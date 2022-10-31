На западе Индии обрушился пешеходный подвесной мост. Известно уже о минимум 141 погибшем

На западе Индии обрушился подвесной мост, на котором находились сотни человек

По меньшей мере 141 человек погиб в результате обрушения подвесного моста в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местные власти.

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Местный чиновник сообщил, что большинство погибших — женщины, дети и пожилые люди. Отмечается, что число погибших еще может возрасти: многие числятся пропавшими без вести. К утру около 170 человек уже спасены, спасательная операция продолжается.

В момент трагедии на мосту в городе Морби находилась толпа людей, отмечавших один из главных индуистских праздников, Дивали («фестиваль огней»). Троссы, на которыйд держался мост, лопнули. Множество людей упали в реку с десятиметровой высоты.

«Много детей приехали как туристы отмечать Дивали. Они попадали друг на друга. Мост рухнул из-за перегрузки», — сказал Reuters один из очевидцев, назвавшийся Сукрамом.

На кадрах с места трагедии видно, как десятки людей цепляются за троссы и обломки моста после обрушения, когда спасатели пытаются им помочь. Некоторые взобрались на сломанную конструкцию моста, чтобы выбраться на берег.

230-метровый мост был построен в XIX веке, когда Индия была британской колонией. Он был местной достопримечательностью, популярной среди туристов. Его закрыли на полгода для реконструкцию и открыли всего неделю назад.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших. «В этот час скорби правительство всячески поддерживает семьи погибших», — сказал он. — Правительство Гуджарата проводит спасательные операции со вчерашнего дня. Центральное правительство также оказывает всю помощь правительству штата».

Полиция завела уголовное дело в отношении неназванных лиц, ответственных за ремонт, обслуживание и управление мостом. Правительство сформировало группу из пяти человек для расследования катастрофы, передает Reuters.

Оппозиционные политики заявили, что катастрофа продемонстрировала отсутствие должного надзора за инфраструктурой в стране.

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