Право голоса в Израиле имеют более 6 млн человек. Нынешняя явка может оказаться самой высокой с 1999 года.

1 ноября в Израиле проходят выборы в Кнессет. Уже пятые за три с половиной года, и при этом всего 25-е за всю историю страны. Еще одно любопытное обстоятельство заключается в том, что наиболее вероятным кандидатом на пост премьера является 73-летний Биньямин Нетаньяху — человек, которого лишили высшей власти всего чуть больше года назад: под аккомпанемент коррупционного скандала и обвинений в неэффективном управлении страной. Аналитики также гадают, насколько сильно может повлиять на результаты голосования вопрос помощи Украине в отражении российской агрессии. Ну, и, наконец, не исключен вариант, при котором правительство по итогам этого голосования сформировать не удастся, и придется проводить еще одни выборы.

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Вопрос полномасштабной войны РФ против Украины, по понятным причинам (прошлые выборы состоялись в марте 2021-го), впервые вошел в повестку израильской избирательной кампании.

Действующие власти, во главе с премьером Яиром Лапидом, долгие восемь с лишним месяцев войны сохраняют официальный нейтралитет, утверждая, что не поставляют и не собираются поставлять Украине оружие, ограничиваясь гуманитарной помощью и поставками защитного оборудования и обмундирования. И это при том, что согласно соцопросам, 75-76% израильтян поддерживают Украину.

Яир Лапид голосует в Тель-Авиве. 01.11.2022 AP - Jack Guez

И даже рвущийся к власти «Биби» Нетаньяху заявил в конце октября в интервью изданию USA TODAY о том, что «изучит» вопрос о том, будет ли Израиль поставлять оружие Украине, и, одновременно, ожидает, что его могут попросить выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

Впрочем, ждать от Нетаньяху, поддерживавшего весьма тесные отношения с Путиным в годы своего второго премьерства (2009-2021), активной проукраинской позиции, пожалуй, стоит еще меньше, чем от Яира Лапида. Есть небольшая надежда только на нетаньяховский прагматизм: как заявил эксперт по Ближнему Востоку Украинского института будущего Илья Куса в интервью «КП-Украина», «Нетаньяху не стоит называть таким уж другом Путина, он прагматичный и циничный политик. Для него вообще не существует такого понятия, как политические друзья. [...] У него действительно сложились очень тесные и рабочие личные отношения с российским руководством. [...] Многие региональные договоренности Израиля с Россией, например по Сирии, были достигнуты во времена правления Нетаньяху. Но это не означает, что он — друг Путина. Нетаньяху будет руководствоваться исключительно национальными интересами Израиля».

Утративший минувшим летом пост премьер-министра Нетаньяху, оставил страну в не самой лучшей экономической ситуации: большой бюджетный дефицит, высокая безработица и отрицательный экономический рост.

Но буквально за последние недели многое изменилось, отмечает Би-Би-си: Иран стал крупным военным поставщиком России, делегация палестинского исламистского движения ХАМАС ведет переговоры с главой Сирии Асадом…

А так как «даже в худшие для него времена общественной нелюбви большинство израильтян признавало, что обеспечение внешней безопасности — его конек», то „Биби“ вернулся в игру, да еще и в роли фаворита, отмечает Би-би-си.

Сторонник бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху держит предвыборный баннер во время агитации на рынке Махане Иегуда в Иерусалиме 31 октября 2022 года. REUTERS - AMMAR AWAD

Прогнозы

Как бы то ни было, несмотря на предсказания социологов, дававших нетаньяховской национал-либеральной партии «Ликуд» (рус. «Консолидация») 30-31 место в 120-местном Кнессете, еще не факт, что Нетаньяху удастся сформировать правящую коалицию (для этого необходима поддержка минимум 61 депутата). Центристская партия нынешнего премьер-министра Яира Лапида «Еш атид» (рус. «Есть будущее») рассчитывает на 23-26 мест в Кнессете (и 55-56 в коалиции).

Для того, чтобы преодолеть электоральный барьер, партиям необходимо набрать не менее 3,25% голосов избирателей.

В выборах принимают участие 40 партий, но, судя по опросам, в парламент должны пройти 11 политических формирований, среди которых третьим может оказаться «Хосен ле-Исраэль» («Защита Израиля») во главе с министром обороны Бени Ганцем. Тем самым Ганцем, который после прозвучавшего в середине октября (первого на таком уровне) заявления министра по делам диаспоры Нахмана Шая («Больше не осталось никаких сомнений, какую сторону должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время оказывать Украине и военную помощь, как делают США и страны НАТО») поспешил еще раз заверить: никакого оружия Киев от Иерусалима не получит.

Правила голосования

Право голоса имеют 6 млн 788 тыс. 804 израильтянина (при общем населении в 9,5 млн), уточняет newsru.co.il. Выборы завершаются в 20 часов* в самых маленьких населенных пунктах (до 350 жителей), в 22 часа — на остальной территории. Пока явка оказалась на редкость высокой: утренние показатели стали самыми высокими за последние 40 с лишним лет, дневные и вечерние — за последние двадцать с лишним лет.

Возможно, не последнюю роль в повышении «электоральной сознательности» играет финансовый вопрос: на проведение предыдущих четырех избирательных кампаний (с апреля 2019 года) страна потратила 15 миллиардов шекелей (более 4 млрд долларов).

Окончательные результаты нынешних выборов должны стать известны к полудню четверга, 3 ноября, объявила гендиректор ЦИК Орли Адэс. К этому же времени 2 ноября будут подсчитаны 70% голосов.

Еще неизвестно, удастся ли депутатам 120-местного Кнессета сформировать правительство. AP - Ariel Schalit

*Время соответствует киевскому и на один час «отстает» от московского.

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