Сеул заявляет о «территориальном вторжении»: КНДР в среду выпустила 17 ракет по акватории Южной Кореи

Фотография, предоставленная правительством Северной Кореи 10 октября 2022 года, на которой, как предполагается, показаны испытания ракеты в неизвестном месте в Северной Корее, сделанные в период с 25 сентября по 9 октября.

КНДР выпустила 17 ракет различных типов в сторону Японского моря. Одна из ракет упала недалеко от Северной разграничительной линии (NLL), которая является морской границей между КНДР и Южной Кореей. Это произошло впервые после окончания Корейской войны 1950–1953 годов.

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По сообщению агентства France-Presse, Северная Корея в среду запустила не менее 17 баллистических ракет.

Одна из них упала в море в 26 км к югу от Северной разграничительной линии (NLL), в 57 км к востоку от города Сокчхо и в 167 км к северо-западу от острова Уллындо, — сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. На острове была объявлена воздушная тревога.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал произошедшее «фактическим территориальным вторжением».

По словам Yonhap, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи назвал этот запуск северокорейской ракеты первым после разделения Корейского полуострова случаем, когда ракета упала так близко от территориальных вод, заявив также, что этот запуск является «беспрецедентным и неприемлемым».

Как сообщает Yonhap, южнокорейские военные заявили, что в ответ, соразмерно «корейской провокации», были запущены три ракеты класса «воздух-земля» в Японское море к северу от NLL.

КНДР выпустила ракеты на фоне идущих в этот момент совместных масштабных учений США и Южной Кореи, в которых принимают участие сотни боевых самолетов обеих армий.

По сообщению агентства France-Presse, северокорейский маршал Пак Джонг-чон назвал эти учения «агрессивными и провокационными». По его словам, название этих маневров перекликается с операцией «Буря в пустыне» — так назывались военные действия коалиции во главе с США против Ирака в 1991 году после вторжения в Кувейт.

«Если Соединенные Штаты и Южная Корея попытаются <…> использовать свои вооруженные силы против <КНДР>, специальные средства вооруженных сил КНДР без промедления выполнят свою стратегическую задачу», — ссылаясь на государственное северокорейское информагентство KCNA, цитирует AFP заявление северокорейского маршала.

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