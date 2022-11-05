Беньямин Нетаньяху возвращается к власти в Израиле. Чего ждать Украине?

Биньямин Нетаньяху возвращается во власть в Израиле. По итогам выборов в Кнессет его партия «Ликуд» со своими союзниками получили 64 мандата из 120

Лишенный поста премьер-министра в прошлом году 73-летний Биньямин Нетаньяху возвращается во власть, несмотря на обвинения в коррупции. Его партия «Ликуд» со своими союзниками получили 64 мандата из 120 в Кнессете. Таковы результаты прошедших 1 ноября уже пятых в Израиле за последние три с половиной года досрочных выборов в парламент. Чего ждать Украине от будущего правительства Израиля во главе с Нетаньяху, который известен своими близкими контактами с Владимиром Путиным?

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В четверг уходящий премьер-министр Яир Лапид, который в прошлом году сменил Биньямина Нетаньяху на этом посту, создав политически пеструю коалицию, поздравил своего соперника с победой и добавил, что обеспечит организованную передачу власти.

По данным избирательной комиссии, праворелигиозный блок Биньямина Нетаньяху получил 64 мандата. 32 мандата получила национал-либеральна партия «Ликуд», еще 18 — две ортодоксальные иудейские партии, 14 — ультранационалистическая партия «Религиозный сионизм».

Президент страны Ицхак Герцог встретился с главами всех партий, прошедших электоральный барьер, и поручит будущему премьер-министру сформировать новое коалиционное правительство. По данным политических аналитиков, в Израиле по итогам этих выборов в Кнессет может быть образовано самое правое правительство за всю историю страны, отмечает AFP.

Центристская партия «Еш Атид» уходящего премьера Яира Лапида получила 24 места в Кнессете, партия нынешнего министра обороны Бени Ганца — 12. Светская националистическая партия «Наш дом Израиль» получила 6 кресел. Левая партия «МЕРЕЦ» впервые за 30-летнюю историю не прошла в Кнессет, ей не хватило около четырех тысяч голосов для преодоления электорального барьера в 3,25%.

Биньямин Нетаньяху находится под следствием по обвинениям в коррупции, которые ему предъявили в 2019 году. Судебный процесс по этим обвинениям продолжается. Нетаньяху находился дважды на посту премьер-министра Израиля: с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021-й.

Чего ждать Украине?

Во время своего второго премьерства Нетаньяху около двух десятков раз летал в Россию на встречи с Владимиром Путиным. В 2018 году Нетаньяху даже ходил с Путиным на демонстрацию «Бессмертного полка».

В последнее время на фоне российско-украинской войны отношения России с Израилем начали портиться. Особенно — на фоне информации о поставках в РФ иранских дронов, которые, как сообщают в Украине, регулярно атакуют украинскую территорию, и в том числе ее энергосистему.

Кроме того, в России уже несколько месяцев идет разбирательство относительно дальнейшей судьбы еврейского агентства «Сохнут», которое содействует в репатриации в Израиль. В России грозят его закрыть.

Израиль до сих пор отказывался предоставлять Украине вооружения, несмотря на запросы Киева. Израиль тем не менее оказывал Украине гуманитарную и медицинскую помощь. В марте—апреле 2022 года во Львовской области работал израильский полевой госпиталь.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах. «Мы надеемся открыть новую страницу в сотрудничестве с новым израильским правительством на благо Украины и Израиля», — написал Владимир Зеленский в твиттере.

В конце октября президент Украины призвал Израиль определиться, на чьей он стороне в российско-украинской войне, и начать поставки оружия Украине, прежде всего средств ПВО и ПРО.

В ходе предвыборной кампании Биньямин Нетаньяху в интервью USA Today заявил, что «изучит» вопрос возможных поставок оружия Украине и одновременно ожидает, что его могут попросить выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сказал, что «есть определенные предпосылки», чтобы позиция Израиля относительно поставок вооружений изменилась. Он подчеркнул, что вовлечение Ирана в войну против Украины на стороне РФ является триггером для Израиля, и на этом можно будет выстраивать двусторонние отношения с Израилем и дальше.

Посол также выразил надежду, что Нетаньяху пересмотрит свои отношения с Путиным. «У многих оппонентов возникает обеспокоенность относительно его близких контактов с президентом РФ. Но мне кажется, что не стоит на это обращать внимание, поскольку, я уверен, что на сегодняшний день Нетаньяху пересмотрит свои отношения с Путиным, поскольку он является токсичным для большинства политических лидеров, особенно руководителей демократических стран мира, а мы считаем Израиль именно такой страной», — сказал Корнийчук.

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