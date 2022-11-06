В Кении сильнейшая за 40 лет засуха убила сотни слонов, зебр и других диких животных

Сотни слонов, зебр, антилоп гну и других диких животных погибли в Кении из-за сильнейшей за последние 40 лет засухи за период с февраля по октябрь, заявила министр туризма страны Пенина Малонза.

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Кения — экономический двигатель Восточной Африки и популярное туристическое направление в том числе из-за своей богатой фауны. Страна переживает невиданную за последние 40 лет засуху, затронувшую половину округов страны.

Четыре сезона дождей подряд, оказавшихся скудными на осадки, создали самые засушливые условия с начала 1980-х годов. Недостаточные дожди привели к высыханию русел рек и уничтожению пастбищ.

«Засуха вызвала масштабную гибель диких животных, в основном травоядных видов (…) из-за истощения пищевых ресурсов, а также нехватки воды», — заявила на пресс-конференции в Найроби Пенина Малонза.

По ее словам, пострадали в особенности 14 видов животных. В период с февраля по октябрь из-за нехватки воды погибли 205 слонов, 512 антилоп гну, 381 зебра, 12 жирафов, 51 буйвол, сообщила министр туризма. Также сообщается о гибели 49 редких и находящихся под угрозой исчезновения зебр Греви.

Районы на севере и юге Кении, больше всего пострадавшие от засухи, являются местами обитания большей части популяции слонов. По данным министерства, в прошлом году в Кении оставалось всего 36 тысяч слонов.

Министр туризма, дикой природы и наследия Кении Пенина Малонза заявила, что предпринимаются шаги для спасения жизней животных, включая рытье скважин и транспортировку воды в высохшие водосборники и плотины.

Известие об ущербе дикой природе в Кении, где туризм обеспечивает около 10% экономики и дает работу более двум миллионам человек, появились незадолго до отктытия климатической конференции ООН COP27.

Засуха усугубляет и продовольственную небезопасность в Восточной Африке. «С начала года еще девять миллионов человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия в Эфиопии, Кении и Сомали, в результате чего 22 миллиона человек изо всех сил пытаются найти достаточное количество еды», — указывали в Всемирной продовольственной программе ООН в августе. Отмечалось, что ситуация может ухудшиться, если в течение еще одного сезона дождей (с октября по декабрь) выпадет мало осадков. Из-за засухи в регионе увеличилось и число людей, не имеющих доступа к чистой воде.

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