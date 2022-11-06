СОР27

СОР27: странам ООН предстоит перейти от планов к действиям

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Конференция ООН по климату проходит в Египте с 6 по 18 ноября 2022 г.
Конференция ООН по климату проходит в Египте с 6 по 18 ноября 2022 г. © ONU
Нина Карель
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Делегации из двух сотен стран мира примут участие в Конференции ООН по климату, которую с 6 по 18 ноября проводит Египет в курортном Шарм-эш-Шейхе. ООН напоминает, что «фоном для [конференции] стали экстремальные погодные явления во всем мире, а также продовольственный и энергетический кризис, вызванный войной в Украине». Опубликованные в канун конференции доклады экспертов ООН свидетельствуют о том, что «прилагаемых сейчас усилий для борьбы с выбросами углерода и защиты будущего нашей планеты недостаточно». Главное, что нужно знать в момент открытия форума, где будут обсуждаться меры для остановки разогрева климата Земли.

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СОР27, или Конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (КС) объединит в Шарм-эш-Шейхе глав государств, министров и делегации переговорщиков, а также экологистов-активистов, ученых, представителей бизнеса и гражданского общества. Российская делегация будет участвовать в       СОР27 несмотря на международные санкции, введённые чтобы добиться вывода российских войск с территории Украины.

Дом на берегу под ударами волн во время урагана «Майкл», Флорида, 10 октября 2018 г.
Дом на берегу под ударами волн во время урагана «Майкл», Флорида, 10 октября 2018 г. REUTERS/Carlo Allegri

С 1994 года конференции ООН по климату остаются в числе важнейших международных форумов. В них принимают участие 197 стран, подписавших Рамочную конвенцию об изменении климата ООН. Присоединяясь к конвенции, участники взяли обязательство «стабилизировать концентрации парниковых газов в атмосфере, чтобы предотвратить опасное воздействие человеческой деятельности на климатическую систему».

Конференция в Шарм-эш-Шейхе уже 27-я по счету.

Конференции СОР (КС) проводятся в ноябре—декабре каждого года. Они позволяют странам приходить к юридически обязательным ограничениям на выбросы. Обязательства были зафиксированы в 1997 году Киотский протоколом. А затем, в 2015 году, Парижским соглашением. Последний документ имел целью удержать рост температур на планете в пределах 1,5°C по сравнению со средними температурами доиндустриальной эпохи. Эта цель была подтверждена Климатическим пактом Глазго 2016 года.

Конференция в Шарм-эш-Шейхе уже 27-я по счету. На сайте ООН уточняет, что главной задачей форума станет переход от переговоров к «планированию реализации» обещаний, прозвучавших в Глазго. Речь шла, в частности, о достижении «нулевых выбросов», защите лесов и финансировании адаптации бедных стран к изменению климата.

Цели СОР27

В канун СОР27 генсек ООН Антониу Гутерриш напомнил, что только «при финансовой и технической помощи богатых стран» развивающиеся страны смогут сократить выбросы и повысить устойчивость к масштабному изменению климата.

Поэтому участники СОР27 вернутся к вопросу создания фонда помощи развивающимся странам, уже затронутым климатическим кризисом. Речь идет о решении 2009 года создать фонд помощи для бедных стран в размере 100 млрд долларов в год на внедрение зеленых технологий. Этот финансовый резерв до сих пор не был создан. Египет и развивающиеся страны поднимут, без сомнения, и вопрос о «компенсации потерь и ущерба». Сегодня тропические циклоны, опустынивание и повышение уровня моря уже дестабилизируют экономику многих стран Юга. Эти страны считают правомерным требовать помощи в восстановлении причиненных природными бедствиями от стран, построивших свое благосостояние на интенсивной индустриализации.

25% территории Индии находятся под угрозой опустынивания.
25% территории Индии находятся под угрозой опустынивания. Reuters

В программе форума стоят также вопросы адаптации стран к состоянию климата, влияния ископаемого топлива, водных ресурсов и стратегических металлов.

Меры Парижского соглашения малоэффективны

Согласно новому отчету Климатического агентства ООН (UNFCCC), усилия по борьбе с глобальным потеплением не позволяют на данный момент удержать рост температур в пределах 1,5°С. Документ показывает, что совокупные климатические обязательства 193 сторон Парижского соглашения не достаточны. В нынешних условиях они приведут к концу века к потеплению примерно на 2,5°C. Но эксперты считают, что выбросы парниковых газов могут быть примерно на 68% ниже в 2050 году по сравнению с 2019 годом, если все долгосрочные стратегии будут полностью реализованы вовремя.

Почему СОР27 проводится в Египте?

Ежегодные Конференции ООН по климату должны проводиться каждый раз не разных континентах. COP27 должна была проводиться на Африканском континенте. Египет стал единственной страной-кандидатом. Предыдущая конференция в Африке была организована в 2016 году, в Марракеше.

Протесты против конференции в Египте

Перед открытием СОР27 в Шарм-эш-Шейхе пятнадцать лауреатов Нобелевской премии, в том числе лауреаты литературной премии французы Анни Эрно и Патрик Модиано, испанец Марио Варгас Льоса и американка Луиза Глюк, опубликовали открытое письмо. Письмо опубликовано в Fitzcarraldo Editions и Seven Stories Press. Лауреаты Нобелевской премии обратились к руководству ООН, властям Египта, руководителям стран-участниц с призывом «не забывать о тысячах политических заключенных в Египте и, в частности, о британско-египетском писателе и философе Алаа Абдель Фаттахе, который сегодня «находится под угрозой смерти». Алаа Абдель Фаттах продолжает голодовку протеста уже 7 месяцев. Он требует освободить политических заключённых. Близкие оппозиционера сообщают, что в день открытия Конференции ООН он откажется и от воды. В числе заключенных в Египте находятся активисты-экологисты и журналисты, занимавшиеся проблематикой экологии.

В мае, а затем в сентябре 2022 года Международная амнистия выступала с осуждением предоставления Египту права проводить COP27. Организационная работа в стране шла в контексте постоянных репрессий со стороны египетских властей в нарушение прав на свободу слова, ассоциаций и мирных собраний. Организация также указала на отсутствие мер по борьбе с дискриминацией по признаку пола от которой страдают женщины, девочки и ЛГБТ.

Итоги выполнения решений, принятых в Шарм-эш-Шейхе будут подведены через год в ходе СОР28  в Объединенных Арабских Эмиратах.

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