СОР27: странам ООН предстоит перейти от планов к действиям

СОР27

Конференция ООН по климату проходит в Египте с 6 по 18 ноября 2022 г.

Делегации из двух сотен стран мира примут участие в Конференции ООН по климату, которую с 6 по 18 ноября проводит Египет в курортном Шарм-эш-Шейхе. ООН напоминает, что «фоном для [конференции] стали экстремальные погодные явления во всем мире, а также продовольственный и энергетический кризис, вызванный войной в Украине». Опубликованные в канун конференции доклады экспертов ООН свидетельствуют о том, что «прилагаемых сейчас усилий для борьбы с выбросами углерода и защиты будущего нашей планеты недостаточно». Главное, что нужно знать в момент открытия форума, где будут обсуждаться меры для остановки разогрева климата Земли.

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СОР27, или Конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (КС) объединит в Шарм-эш-Шейхе глав государств, министров и делегации переговорщиков, а также экологистов-активистов, ученых, представителей бизнеса и гражданского общества. Российская делегация будет участвовать в СОР27 несмотря на международные санкции, введённые чтобы добиться вывода российских войск с территории Украины.

Дом на берегу под ударами волн во время урагана «Майкл», Флорида, 10 октября 2018 г. REUTERS/Carlo Allegri

С 1994 года конференции ООН по климату остаются в числе важнейших международных форумов. В них принимают участие 197 стран, подписавших Рамочную конвенцию об изменении климата ООН. Присоединяясь к конвенции, участники взяли обязательство «стабилизировать концентрации парниковых газов в атмосфере, чтобы предотвратить опасное воздействие человеческой деятельности на климатическую систему».

Конференция в Шарм-эш-Шейхе уже 27-я по счету.

Конференции СОР (КС) проводятся в ноябре—декабре каждого года. Они позволяют странам приходить к юридически обязательным ограничениям на выбросы. Обязательства были зафиксированы в 1997 году Киотский протоколом. А затем, в 2015 году, Парижским соглашением. Последний документ имел целью удержать рост температур на планете в пределах 1,5°C по сравнению со средними температурами доиндустриальной эпохи. Эта цель была подтверждена Климатическим пактом Глазго 2016 года.

Конференция в Шарм-эш-Шейхе уже 27-я по счету. На сайте ООН уточняет, что главной задачей форума станет переход от переговоров к «планированию реализации» обещаний, прозвучавших в Глазго. Речь шла, в частности, о достижении «нулевых выбросов», защите лесов и финансировании адаптации бедных стран к изменению климата.

Цели СОР27

В канун СОР27 генсек ООН Антониу Гутерриш напомнил, что только «при финансовой и технической помощи богатых стран» развивающиеся страны смогут сократить выбросы и повысить устойчивость к масштабному изменению климата.

Поэтому участники СОР27 вернутся к вопросу создания фонда помощи развивающимся странам, уже затронутым климатическим кризисом. Речь идет о решении 2009 года создать фонд помощи для бедных стран в размере 100 млрд долларов в год на внедрение зеленых технологий. Этот финансовый резерв до сих пор не был создан. Египет и развивающиеся страны поднимут, без сомнения, и вопрос о «компенсации потерь и ущерба». Сегодня тропические циклоны, опустынивание и повышение уровня моря уже дестабилизируют экономику многих стран Юга. Эти страны считают правомерным требовать помощи в восстановлении причиненных природными бедствиями от стран, построивших свое благосостояние на интенсивной индустриализации.

25% территории Индии находятся под угрозой опустынивания. Reuters

В программе форума стоят также вопросы адаптации стран к состоянию климата, влияния ископаемого топлива, водных ресурсов и стратегических металлов.

Меры Парижского соглашения малоэффективны

Согласно новому отчету Климатического агентства ООН (UNFCCC), усилия по борьбе с глобальным потеплением не позволяют на данный момент удержать рост температур в пределах 1,5°С. Документ показывает, что совокупные климатические обязательства 193 сторон Парижского соглашения не достаточны. В нынешних условиях они приведут к концу века к потеплению примерно на 2,5°C. Но эксперты считают, что выбросы парниковых газов могут быть примерно на 68% ниже в 2050 году по сравнению с 2019 годом, если все долгосрочные стратегии будут полностью реализованы вовремя.

Почему СОР27 проводится в Египте?

Ежегодные Конференции ООН по климату должны проводиться каждый раз не разных континентах. COP27 должна была проводиться на Африканском континенте. Египет стал единственной страной-кандидатом. Предыдущая конференция в Африке была организована в 2016 году, в Марракеше.

With #COP27 only days away, a sneak peek #BehindTheScenes at the conference center and #SharmElSheikh, where world leaders, delegations, experts, civil society, and youth from across the globe will meet to mobilize global #ClimateAction.#TogetherForImplementation pic.twitter.com/psrDC0iy7L — COP27 (@COP27P) November 2, 2022

Протесты против конференции в Египте

Перед открытием СОР27 в Шарм-эш-Шейхе пятнадцать лауреатов Нобелевской премии, в том числе лауреаты литературной премии французы Анни Эрно и Патрик Модиано, испанец Марио Варгас Льоса и американка Луиза Глюк, опубликовали открытое письмо. Письмо опубликовано в Fitzcarraldo Editions и Seven Stories Press. Лауреаты Нобелевской премии обратились к руководству ООН, властям Египта, руководителям стран-участниц с призывом «не забывать о тысячах политических заключенных в Египте и, в частности, о британско-египетском писателе и философе Алаа Абдель Фаттахе, который сегодня «находится под угрозой смерти». Алаа Абдель Фаттах продолжает голодовку протеста уже 7 месяцев. Он требует освободить политических заключённых. Близкие оппозиционера сообщают, что в день открытия Конференции ООН он откажется и от воды. В числе заключенных в Египте находятся активисты-экологисты и журналисты, занимавшиеся проблематикой экологии.

В мае, а затем в сентябре 2022 года Международная амнистия выступала с осуждением предоставления Египту права проводить COP27. Организационная работа в стране шла в контексте постоянных репрессий со стороны египетских властей в нарушение прав на свободу слова, ассоциаций и мирных собраний. Организация также указала на отсутствие мер по борьбе с дискриминацией по признаку пола от которой страдают женщины, девочки и ЛГБТ.

Итоги выполнения решений, принятых в Шарм-эш-Шейхе будут подведены через год в ходе СОР28 в Объединенных Арабских Эмиратах.

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