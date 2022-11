В США 8 ноября проходят так называемые «промежуточные выборы» — на них традиционно на половине срока президента обновят Палату представителей, треть Сената и часть губернаторов. В этом году эксперты ожидают «красную волну» — Республиканцы могут одержать как хрупкую, так и уверенную победу, что повлияет на внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов. В этом случае под угрозой может оказаться и безусловная американская военная поддержка Киева.

Прогнозировать точные midterms elections сложно — американские СМИ называют их «самыми непредсказуемыми» в истории США. Дело в том, что демократы могут проиграть даже в традиционно «синих» штатах, тогда как Джорджии, Неваде и Пенсильвании ожидается минимальный разрыв между кандидатами в Сенат. При этом партия, одержавшая победу в президентской гонке, традиционно получает меньше голосов на промежуточных выборах.

Но ощутимая интрига сохраняется только в Сенате.

Согласно данным аналитиков, в Палате представителей — нижней палате американского Конгресса — со значительным отрывом вперед выйдут республиканцы. Там переизбираются все 435 конгрессменов. Причем имена большей части народных избранников, как считают эксперты, предрешено заранее: к примеру, в значительном числе дистриктов Калифорнии победят представители демократов, а в Огайо — республиканцев. Значительная интрига сохраняется лишь в борьбе за 35 мест, отмечает The Cook Political Report.

Как пишет The Economist, Республиканская партия наберет от 208 до 245 мест, а Демократическая — от 190 до 227. Шансы же на победу республиканцев — 78%. Аналитики из проекта Five Thirty Eight оценивают шансы на лидерство «красных» в 82%.

На предыдущих выборах в 2018 году, когда президентом был Дональд Трамп, демократы смогли занять 235 мест, республиканцы — 199.

На выборах в Сенат в этот вторник решается судьба 35 мандатов. Сейчас верхняя палата американского Конгресса разделена пополам (50 мест у республиканцев, 50 у демократов, а решающий голос — за вице-президентом Камалой Харис).

Напряженная борьба — в четырех штатах: Джорджии, Неваде, Аризоне и Пенсильвании. Причем, по данным CNN, летние и сентябрьские опросы отдавали небольшое преимущество демократам. Уровень их поддержки вырос после того, как Верховный суд США отменил право на аборты.

Но теперь лишь этого фактора, согласно исследованиям, недостаточно, чтобы гарантировать победу. Американцы все больше обращают внимание на растущую инфляцию, экономическую обстановку и миграционную политику.

The New York Times описывает четыре возможных сценария исхода выборов: победа Республиканской партии с небольшим отрывом, сохранение демократами Сената — то есть их относительная победа, настоящая «красная волна» с разгромом Демократической партии и «демократический сюрприз», при котором за демократами останутся обе палаты Конгресса. Все сценарии возможны, хотя последний кажется маловероятным.

В случае, если оправдаются лучшие прогнозы Республиканской партии, она получит полный контроль за Сенатом и Палатой представителей. В этом случае республиканцы получат возможность блокировать запросы на дополнительные бюджетные расходы. Речь может идти и о пакетах помощи для Украины. Ранее члены Республиканской партии уже помешали демократам одобрить помощь на 40 миллиардов долларов Киеву в рамках экспресс-процедуры. Для ее проведения требовалась единогласная поддержка Сената.

«При республиканцах ни одного пенни не пойдет на помощь Украине», — объявила Грин Марджори Тейлор, член Палаты представителей от Джорджии и сторонник Дональда Трампа. Ее точку зрения сложно назвать общепринятой среди Республиканцев, однако голоса против неограниченной финансовой и военной помощи Украине среди американских правых звучат все чаще. Республиканец Кевин Маккарти и лидер меньшинства в Палате представителей объявил, что страна «в рецессии не будет выписывать пустой чек Украине».

Эксперты Atlantic Council сходятся во мнении, что продвигать пакеты помощи Украине будет сложнее. Дебаты в Палате представителей и Сенате в случае победы Республиканской партии сдвинуться в сторону взаимных обвинений и расследований, что замедлит работу. Республиканцы же в Конгрессе могут разделиться на две группы - те, кто будут требовать более жесткого ответа Путину в Украине, и те, кто призовут власти дистанцироваться от поддержки Киеву. Но, по данным опросов Reuters/Ipsos, 73% американцев выступают за продолжение помощи. Члены Конгресса из обеих партий будут вынуждены прислушаться к этому мнению, считает Кристина Хук.

