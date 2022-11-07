Генсек ООН предупредил: близка точка невозврата в процессе изменения климата

СОР27

Глава ООН предупредил в ходе СОР27 в Египте, что мир летит в климатический ад.

Мир придет к «коллективному самоубийству», если мы не будем действовать быстро и решительно перед лицом ускоряющегося климатического кризиса, — заявил в понедельник глава ООН, обращаясь к мировым лидерам, прибывшим в Египет для участия в Международной конференции ООН по климату.

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«У человечества есть выбор: сотрудничать или погибнуть. Это либо пакт климатической солидарности, либо пакт коллективного самоубийства», — заявил Антониу Гутерриш почти 100 главам государств и правительств, собравшимся в Шарм-эш-Шейхе в начале COP27, которая продлится до 18 ноября.

Генсек сказал: «Мы на пути в климатический ад, и держим ногу на акселераторе». Это — перифраз австралийской хард-рок-группы AC/DC. Выступления главы ООН о климатическом кризисе становятся всё более острыми. Проблема климата сегодня стоит столь же остро, как и вызванные войной в Украине энергетический, продовольственный и экономический кризисы.

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