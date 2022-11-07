СОР27: Франция выделит 1 млрд евро на «энергетическую революцию» в бедных странах Юга

СОР27

Президент Макрон объявил о выделении 1 млрд евро для помощи странам Юга в переходе на бескарбонную энергетику.

Обращаясь к участникам Конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе, президент Франции призвал мировое сообщество воспользоваться возможностями, которые предоставил государствам энергетический кризис: избавиться от зависимости от ископаемых видов топлива.

Реклама Читать далее

Потому, что это не только причина вредных выбросов, но и ресурс с нестабильными ценами. Франция призвала разрабатывать собственные возобновляемые источники энергии и атомную энергетику. Как и глава ООН, Эмманюэль Макрон призвал богатые страны помогать бедным странам адаптироваться к переходу на беспардонную энергетику и объявил о выделении Францией 1 мдрд евро на эту помощь.

Президент Франции подчеркнул:

Все принятые в Глазго (СОР26) решения остаются и должны оставаться в силе. Наш мир с того момента изменился, но климат не может считаться величиной с переменным значением в условиях войны, начатой Россией на территории Украины. Агрессия России против Украины не только вернула войну на территорию Европы, но и погрузила мир в атмосферу неуверенности из-за нехватки энергоресурсов и продовольствия в странах Африки и средиземноморского бассейна. Этот кризис следует за пандемией. Некоторые могут решить, что климат может подождать в сравнении приоритетами момента. Но природные бедствия, которые происходят в ряде стран сегодня, показывают нам что вопрос климата стоит остро.

Эмманюэль Макрон объявил в Шарм-эш-Шейхе 7 ноября о выделении 1 млрд евро на создание бескарбонной энергетики в странах Юга. Первым шагом будет кооперация с ЮАР, которой Франция поможет отказаться от угля, развивая экологически чистые возобновляемые ресурсы, атомную энергетику, а также программы экономии энергии. Президент Франции уточнил, что страна готовится сотрудничать в этих вопросах с Индонезией, Индией, Сенегалом. А также помогать проводить «энергетическую революцию» в Кении и Руанде.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться