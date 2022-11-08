«Конфронтацию с Россией никто не отменял». Политолог Нина Хрущева о промежуточных выборах в США и помощи Украине

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В США проходят промежуточные выборы в Конгресс, в ряде штатов также избирают губернаторов и представителей местных законодательных собраний. По предварительным прогнозам, республиканцы получат большинство в Палате представителей, соотношение сил в Сенате тоже может измениться. О том, как эти изменения отразятся на ситуации в Соединенных Штатах и на процессах, происходящих в мире, Русская служба RFI поговорила с политологом, профессором университета New School (Нью-Йорк) Ниной Хрущёвой.

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RFI: Обычно всеобщее внимание привлекают президентские выборы в США. Почему на сей раз такой ажиотаж вызвали выборы в Конгресс? Это что-то меняет в мировом масштабе?

Нина Хрущева: Говорят, что когда Америка чихает, весь мир подхватывает простуду — потому, наверное, такой интерес. Сейчас трудно сказать, какие будут итоги этих выборов, но, наверное, все-таки республиканцы получат большинство в Палате представителей, а Сенат, скорее всего, все-таки останется за демократами, но соотношение будет приблизительно 50 на 50.

Но, что касается американских выборов, их очень трудно предсказывать. Иногда бывает, что ожидания одни, а на деле все оказывается совершенно по-другому. Если будет так, как говорят многие аналитики и показывают опросы, то, наверное, каким-то образом изменится скорость помощи Украине. А это может повлиять на скорость европейской помощи. Но надо понимать, что за выделение помощи Украине выступают и республиканцы, и демократы. Россию одинаково не любят и те и другие. Правда, для демократов это сейчас еще и вопрос идеологической ненависти к Путину.

Промежуточные выборы в США, как мы знаем, не самые главные, но довольно важные в преддверии президентских выборов 2024 года. Вместе с тем есть и еще один существенный момент — когда республиканцы получают большинство в официальной политике, часто экономика развивается лучше, хотя и не всегда. И в этом смысле это может повлиять и на мировую экономику. Я не экономист, но насколько мне известно, у Байдена были довольно хорошие показатели. Проблема в том, что он принципиально непопулярен — и в силу своего возраста, и в силу разных других причин.

Но, говорят, что производство вооружений экономически выгодно государству.

Это определенное производство и это военная экономика, что всегда хорошо, потому что военную экономику любят все, несмотря на то, что все выступают за мир. Вообще военно-промышленный комплекс обожают во многих странах, по крайней мере, в США и России. Но даже если изменится скорость помощи Украине, процесс расширения НАТО, процесс милитаризации с главной ролью Америки уже не остановится. Да, будет больше рекрутирование военных, но я не уверена, что это так уж повлияет на рабочие места. Вообще здесь предсказать совершенно ничего невозможно.

По мере приближения этих выборов все чаще звучала мысль, мол следует уделять больше внимание проблемам внутри страны, а не помощи Украине. Республиканцы будут продвигать этот нарратив?

Конечно, американских избирателей Украина интересует опосредованно, для них внутренние проблемы более существенны. Первый всплеск солидарности с Украиной и порывом помогать ей, судя по опросам, сменился более спокойными настроениями. Сейчас американских избирателей интересует их экономика. И у республиканцев часто в этом больше успехов.

Помощь Украине, безусловно, будет, просто, скорее всего, она будет медленнее, и ее будет сопровождать большая отчетность. И еще то, о чем мы пока совсем не говорим, но это надо иметь в виду — если республиканцы действительно возьмут Конгресс и у них будет хороший результат, то, возможно, помощь Украине, которая была, начиная с 24 февраля, она может стать политической картой. Они могут говорить, что Байден транжирит деньги, а надо отчитываться и понимать, как расходуются средства. Это будет зависеть и от успехов на поле боя украинской армии. Если контрнаступление будет успешным, то у республиканцев будет меньше аргументов, а если это все замедлится, как сейчас наступление ВСУ на Херсон, то у представителей Республиканской партии появится козырь.

И еще один очень важный момент в этих выборах. Если республиканцы получат большинство, это очень поможет Дональду Трампу, который не оставляет надежд вернуться в Белый дом. А мы знаем, что он большой любитель Владимира Путина. То есть, с одной стороны, Россия — враг, а с другой стороны, надо с Россией разговаривать, потому что стыдно для Америки, что мы никак ее победить не можем.

В мае лендлиз был чуть ли не темой номер один, ожидания были очень высоки. Что сейчас происходит, где лендлиз и почему он поступает в Украину в гомеопатических дозах?

Пока не понятно. Во-первых, и так много помощи. Кажется, после взрыва на Крымском мосту, когда Россия атаковала инфраструктуру Украины, кто-то из украинских политиков сказал, что на нас посыпался золотой дождь оружия. Я думаю, что здесь вопрос в том, что более выгодно и что идет быстрее, хотя я не специалист в этом вопросе.

То есть опасаться отмены лендлиза не стоит?

Я думаю, вообще ничего не будет отменено, потому что конфронтацию с Россией никто не отменял. И она одинаково приветствуется и демократами, и республиканцами. У республиканцев уже известные всем Тед Круз и Марко Рубио будут продвигать помощь Украине. Это, может быть, будет происходить по-другому, с политической подоплекой. То есть помощь продолжится, ее форма и формулировки могут измениться. Эти выборы повлияют, скорее всего, пока на внутреннее состояние Америки.

The Wall Street Journal сообщил о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан конфиденциально общался с советником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Это предвыборный шаг или попытка добиться от Украины большей уступчивости?

Салливан сам сказал, что речь шла не о переговорах, а о том, чтобы не было такой эскалации, которую невозможно остановить. Я думаю, хорошо, что они разговаривают. Американскую сторону тоже нельзя обвинить в хорошем отношении к России, но уже примерно месяц назад стали появляться обсуждения того, что на США лежит огромная ответственность, цитировался Кеннеди, его реакция на Карибский кризис. В последний месяц этого стало звучать все больше и больше. На путинский блеф по поводу ядерного оружия, с одной стороны, никто не обращал внимание, а с другой стороны, все стали вспоминать Кеннеди, какой он был мудрый. Я знаю, что были люди, которые советовали Белому дому понизить немножко градус оскорбительной риторики в адрес России, потому что этим ничего добиться нельзя.

Что касается предвыборных шагов, то я думаю, что перед выборами всегда все обостряется. Была даже информация очень секретная, что якобы Зеленскому сказали: не будь таким упрямым, хотя бы сделай вид, что ты хочешь договариваться. Демократам нужно было показать, что это война не ради войны, не ради защиты демократии, а ради мира. Так что я думаю, что, возможно, это и было связано с выборами. Им могли задавать вопросы по поводу того, что у нас ураганы, наводнения, стихийные бедствия, а все деньги идут на Украину, никто не занимается экономическими проблемами. Байден может сколько угодно говорить, что это путинский шантаж, путинская инфляция, но американцев все это совершенно не интересует. Поэтому возможно, что на смягчение риторики повлиял в том числе и процесс выборов.

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