«Красной войны» не произошло, Трамп остался без триумфа, но демократы рискуют потерять Палату представителей. Главное о выборах в США

Президенту США Джо Байдену будет сложнее реализовать свои амбиции на вторую часть срока - его партия больше не контролирует Конгресс полностью

В США в эту среду подводят итоги «промежуточных выборов» — голосования, которое определяет состав Конгресса и расклад политических сил в стране на ближайшие два года. Эксперты ожидали, что Республиканская партия сможет одержать решительную победу, взяв под контроль обе палаты американского парламента и ключевые посты губернаторов. Но «красная волна» в этом году Соединенные Штаты не захлестнула, хотя Демократическая партия, наиболее вероятно, потеряет Палату представителей.

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В ходе предыдущих «промежуточных выборов» четыре года назад американские СМИ с уверенностью смогли заявить о результатах еще поздним вечером. Но теперь разрыв в борьбе за несколько ключевых для этой избирательной кампании кресел в Сенате слишком мал: выводы можно будет сделать, вероятно, лишь после публикации окончательных результатов. А на это уйдет до нескольких дней.

Газета The New York Times вместе с другими СМИ прогнозировала, что в большинстве случаев Республиканская партия возвращает себе контроль за Палатой представителей — нижней палаты американского парламента. По данным на 16, часов по Парижу, республиканцы закрепили за собой 197 мест, а демократы — 174. Итоговый же ожидаемый результат — 224 на 211, пишет издание.

Для того, чтобы получить контроль над нижней палатой конгресса, необходимо 218 мест — то есть перевес, согласно прогнозам, будет не слишком большим. Республиканцы же, рассчитывая на внимание американцев к экономической повестке, ожидали получить уверенное лидерство и захватить больше мест в традиционно «синих» округах.

В Сенате, как и ожидалось, ситуация еще более неопределённая. Там переизбирается лишь треть конгрессменов, а в последние два года число сенаторов от республиканцев и демократов было равным, по 50. Решающий голос в этой ситуации за вице-президентом Камалой Харрис.

Контроль за Сенатом теперь решается в трех штатах: Неваде, Аризоне и Неваде. В Аризоне разрыв между демократом и действующим сенатором Макром Келли и Блейком Мастерсом значительный — 100 тысяч голосов или пять процентов. Но подсчитано пока лишь 68% голосов.

В Джорджии и Неваде лидируют соответственно демократы и республиканцы, но ни один из них пока не набирает 50% голосов. Если эта тенденция сохранится, то контроль за Сенатом будет решаться именно в этих штатах, но уже во втором туре. Он пройдет 6 декабря.

«Это не та ночь, которой хотели в Республиканской партии», — отмечает CNN. «Красной волны, которую ждали республиканцы, просто не случилось», — пишет The New York Times.

Особенно, как считают американские журналисты, уверенного лидерства Республиканцев ждал Дональд Трамп. 15 ноября экс-лидер США пообещал выступить с «очень важным заявлением» — вероятно, речь пойдет о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах. Но большая часть кандидатов, поддержанных Трампом, победы не одержали как в голосовании за губернаторов, так и за членов Палаты представителей и Сената.

«Это был очень интересный вечер. В части округов соперничество горячее, напряженное. Мы следим за тем, что происходит», — объявил бывший президент Соединенных Штатов.

Подробнее о том, что для США и Украины значит потеря демократами контроля над Конгрессом, читайте в материале RFI.

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