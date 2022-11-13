На туристической улице в центре Стамбула прогремел взрыв. Сообщается о шести погибших и более 50 раненых

В центре Стамбула прогремел взрыв, сообщается о шести погибших и 53 раненых

В воскресенье, 13 ноября, на оживленной пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате взрыва погибли шесть человек, еще 53 получили ранения. Эрдоган назвал случившееся «гнусным нападением».

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Президент Турции на пресс-конференции заявил, что предварительные данные говорят в пользу того, что это мог быть террористический акт. Эрдоган также сказал, что соответствующие подразделения государства работают над поиском виновных, и пообещал, что виновные будут наказаны.

Президент Эрдоган добавил, что, судя по первым данным, к взрыву на улице Истикляль причастна женщина, передает «Анадолу».

«Попытки давления на Турцию и турецкий народ с помощью терроризма никогда не достигнут своей цели», —заявил Эрдоган, выразив соболезнования в связи с гибелью людей и пожелав выздоровления пострадавшим.

Губернатор Стамбула Али Ерликая тоже сообщил о шести погибших и 53 пострадваших. По его словам, взрыв прогремел в 16:20 по местному времени.

Причина взрыва пока не известна. По неподтвержденным данным, речь может идти о самоподрыве смертника. Судя по кадрам в соцсетях, взрыв был слышен издалека, а на его месте появилось пламя. На изображениях виден также черный кратер и несколько тел на земле поблизости, отмечает AFP. Опубликованные в соцсетях видеоролики запечатлели, как люди разбегаются с улицы Истикляль.

Корреспондент «Би-би-си» в Стамбуле сообщает, что в верхней части улицы много полиции, въезд на улице с площади Таксим перекрыт, в небе кружит вертолет, туда-сюда ездят машины скорой помощи.

Турецкий регулятор вещания RTUK ввел запрет на трансляцию изображений с места взрыва примерно через час после него, сославшись на ведущееся расследование, передает Reuters.

Улица Истикляль уже была местом нападения во время серии атак, которые имели месте в том числе в Стамбуле в 2015-2016 годах. Ответственность за них тогда взяла на себя группировка ИГ.

Улица Истикляль является популярном местом для прогулок как среди жителей Стамбула, так и среди туристов.

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