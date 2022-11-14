Встреча лидеров США и Китая перед саммитом G20 на Бали — итоги

Вопросы конкуренции в экономике, проблему Тайваня и угрозу КНДР, а также глобальные вызовы и последствия войны России против Украины обсудили 14 ноября на трехчасовых переговорах президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. Первая очная встреча лидеров ведущих мировых держав прошла на индонезийском острове Бали перед открытием двухдневного саммита «Большой двадцатки».

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В заявлении администрации США по итогам встречи переговоры по самому широкому спектру вопросов были названы «откровенными». Джозеф Байден «объяснил (Си Цзинпину), что США продолжат активно конкурировать с КНР», отметив, «что это соперничество не должно переходить в конфликт». Вопросы, связанные с этой конкуренцией, Вашингтон и Пекин должны решать «ответственно», поддерживая «открытые линии связи». На пресс-конференции после переговоров Байден подчеркнул, что США не нужна «новая холодная война» с Китаем.

Китай не пытается «бросить вызов Соединенным Штатам» или «изменить существующий мировой порядок», — подчеркивается в заявлении МИД КНР по итогам встречи, которое цитирует France-Presse. Согласно этому тексту, Си Цзиньпин выступил за «взаимное уважение» в отношениях двух стран и указал, что «в нынешних условиях у Китая и США больше, а не меньше общих интересов».

На переговорах лидеры двух стран обменялись предупреждениями по проблеме Тайваня. Байден повторил: «наша политика "одного Китая" не изменилась, США выступают против любых односторонних изменений статус-кво любой из сторон». Согласно заявлению Белого дома, он передал Си Цзиньпину «возражения США против (…) все более агрессивных действий КНР в отношении Тайваня».

В заявлении китайского МИД по итогам переговорам отмечается: «Тайваньский вопрос находится в центре фундаментальных интересов Китая, является политической основой китайско-американских отношений и первой красной линией в этих отношениях, которую нельзя переступать».

На пресс-конференции после встречи Байден сказал, что не верит в «неизбежную попытку Китая захватить Тайвань» военным путем. Си Цзиньпин, по его словам, на переговорах «ясно высказался за мирное решение» тайваньской пробелы.

Джозеф Байден и Си Циньпин — о войне России против Украины

«Президент Байден поднял вопрос о жестокой войне России против Украины и безответственных угрозах России применить ядерное оружие», — сообщается в заявлении Белого дома об итогах американо-китайской встречи на высшем уровне. В тексте отмечается согласие лидеров США и КНР с принципом недопустимости ядерной войны, в которой «невозможно одержать победу», и подчеркивается недопустимость «угрозы применения ядерного оружия в Украине».

Си Цзиньпин, согласно сообщению китайского МИД, заявил на переговорах о своей «глубокой обеспокоенности» военным конфликтом в Украине. «Китай всегда стоял на стороне мира (…) Мы поддерживаем и с нетерпением ожидаем возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной», — говорится в сообщении китайского дипломатического ведомства.

На итоговой пресс-конференции президент США ответил на вопрос корреспондента агентства France-Presse о возвращении Херсона под контроль Украины после отступления сил РФ, продолжении американской военной поддержки Киева и перспективах украино-российских мирных переговоров.

Джозеф Байден назвал возвращение Херсона «значительной победой для Украины». «Я могу только аплодировать мужеству, решимости и способности украинского народа и украинских военных», — заявил президент США. Он отметил, что «на данный момент сложно оценить значение» этой победы для дальнейшего хода событий.

Байден лишь подтвердил, что США «продолжат предоставлять народу Украины средства для защиты» от российской агрессии. В вопросе мирных переговоров США остаются верны принципу: «Ничего об Украине без самой Украины». «Решение [о переговорах] должна принять сама Украина», — заявил Байден.

Президент США допустил, что военные действия могут замедлиться в течение зимних месяцев из-за трудностей в передвижении войск. По словам Байдена, «исход» военного противостояния «в точности еще предстоит увидеть» в будущем.

За исключением одного: я уверен в том, что Россия не оккупирует и не победит Украину, как она намеревалась сделать с самого начала,

— подчеркнул Джозеф Байден.

Лидеры США и Китая обозначили сферы двустороннего сотрудничества

Как сообщили в американской администрации, на переговорах лидеры США и КНР обсудили «провокационное поведение КНДР» и недавние многочисленные ракетные испытания, проведенные Северной Кореей. После встречи Байден выразил «уверенность» в том, что Китай «не стремится к эскалации» ситуации в этом вопросе. Президент США попросил Си Цзиньпина «ясно предупредить» руководство Северной Кореи о недопустимости проведения очередного ядерного испытания (седьмого по счету в истории КНДР, как напоминает AFP).

США и Китай договорились о возобновлении сотрудничества в вопросах борьбы с изменениями климата, которое было прервано минувшим летом в момент обострения двусторонних отношений из-за проблемы Тайваня.

Готовность к сотрудничеству, согласно заявлению администрации США, обе страны выразили в вопросах «глобальной макроэкономической стабильности, включая облегчение долгового бремени, безопасности здравоохранения и глобальной продовольственной безопасности». В этих вопросах США и КНР договорились вести активный диалог на уровне высокопоставленных представителей руководства.

Джозеф Байден также объявил, что для поддержания диалога в Китае в скором времени побывает с визитом государственный секретарь США. Позже в американской администрации уточнили, что официальный визит Энтони Блинкена в Пекин может состояться уже в начале 2023 года.

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