Власти Турции возложили на РПК ответственность за взрыв в Стамбуле, курдское движение обвинения отвергло

Власти Турции объявили в понедельник, 14 ноября, о задержании подозреваемой в воскресном подрыве бомбы на улице Истикляль в Стамбуле. В результате взрыва погибли 6 человек, 81 человек получил ранения. Власти Турции назвали взрыв терактом, обвинив в его организации Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней курдские Отряды народной самообороны, действующие в Сирии. Согласно турецкому МВД, задержанная «исполнительница теракта» — гражданка Сирии. Рабочая партия Курдистана в этот понедельник заявила о своей непричастности к взрыву в Стамбуле.

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Взрыв прогремел в воскресенье, 13 ноября, в центре Стамбула — на оживленной и популярной у туристов пешеходной улице Истикляль в районе площади Таксим. Взрыв унес жизни шести человек: четыре человека погибли на месте, еще двое — позднее в больнице. Число пострадавших — 81 человек. Около тридцати раненых в понедельник остаются в больнице, — передает агентство France-Presse информацию турецких властей.

В понедельник утром, как сообщает AFP, глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил о задержании человека, подозреваемого в том, что накануне он оставил бомбу на месте взрыва на улице Истикляль. Министр возложил ответственность за организацию взрыва на Рабочую партию Курдистана (РПК).

В понедельник днем РПК в специальном заявлении опровергла свою причастность к воскресному взрыву в Стамбуле. «Мы никоим образом не связаны с этим событием», — говорится в заявлении РПК, опубликованном близким к движению информационным агентством Firat, которое цитирует AFP. В тексте подчеркивается, что действия РПК не направлены против гражданских лиц, а любые насильственные действия в отношении мирных жителей движение «отвергает».

Со своей стороны, МВД Турции утверждает, что задержало молодую женщину, гражданку Сирии Альхам Альбашир, заложившую взрывное устройство на улице Истикляль. Ее задержали вскоре после трагедии на квартире в пригороде Стамбула. Всего в рамках следствия задержано 46 человек.

Турецкая полиция утверждает, что женщина незаконно проникла из Сирии в Турцию, а указания для совершения теракта якобы получила в городе Кобани, расположенном на сирийском северо-востоке. Этот город находится в зоне, которую контролируют Сирийские демократические силы, курдско-арабский альянс, оппозиционный режиму Башара Асада. Основу этого альянса составляют курдские Отряды народной самообороны (YPG). Власти Турции считают эти отряды YPG и Рабочую партию Курдистана террористическими организациями. (РПК внесена в список террористических организаций в США и ЕС).

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