Встреча Макрона и Си Цзиньпиня продлилась около 45 минут, но не привела к изменению официальной позиции Пекина по поводу войны РФ против Украины.

Во вторник, 15 ноября, в рамках саммита G20, президент Франции Макрон встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Основной темой обсуждения, по данным Елисейского дворца, стала война РФ против Украины. Китайская сторона упомянула об этом вопросе в гораздо более сдержанном тоне, даже не использовав слово «война».

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Что рассказала о встрече французская сторона

Встреча Макрона и Си Цзиньпином прошла после разговора китайского лидера с президентом США.

Макрон во время разговора с товарищем Си «выразил глубокую озабоченность выбором России продолжать войну в Украине».

«Последствия этого конфликта выходят за пределы европейских границ и должны быть преодолены путем тесной координации между Францией и Китаем», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

«Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились со срочной необходимостью деэскалации», — также отметила французская сторона.

Послан очередной еще один сигнал официальной Москве, которая продолжает пугать мир возможностью применения самого страшного оружия:

лидеры Франции и Китая «подтвердили свою твердую позицию по предотвращению применения ядерного оружия», подчеркнули в Елисейском.

«В ходе дискуссии также обсуждались последствия конфликта для остального мира», — уточнила пресс-служба президента Франции: разговаривая с председателем КНР, Макрон «подчеркнул, что вклад членов G20 будет иметь решающее значение в успокоении сельскохозяйственных рынков».

В этой связи французский лидер «упомянул об усилиях, предпринимаемых Францией и Европейским союзом, включая экспорт украинских зерновых наземным и речным путем».

Кроме того, по данным официального Парижа, лидеры двух стран обсудили вопросы климатических изменений, «обменялись мнениями о действиях по поддержке финансирования наиболее уязвимых экономик» и «выразили желание продолжать укреплять стратегическое партнерство между Францией и Китаем, особенно в авиационной, гражданской ядерной и агропродовольственной сферах, для сбалансированных и взаимовыгодных отношений».

Елисейский также сообщил о намерении Макрона посетить Китай в начале 2023 года — «если позволят санитарные условия».

Что рассказала о встрече китайская сторона

Китайское официальное агентство «Синьхуа» в своем коммюнике о встрече поставило на первое место вопросы развития двустороннего сотрудничества между Пекином и Парижем: «Си Цзиньпин заявил, что в последние три года стороны поддерживали тесное общение, поэтому китайско-французские отношения сохранили позитивную динамику развития, и две страны добились положительного прогресса в сотрудничестве».

Китайское агентство также добавило: в Пекине надеются, «что Франция обеспечит китайским предприятиям более справедливую, равноправную и недискриминационную деловую среду».

Упомянув вскользь обсуждение климатических проблем и продовольственного кризиса,

китайская сторона заверила, что господин Макрон «горячо поздравил» товарища Си «с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая

/ЦК КПК/ и успешным проведением 20-го съезда КПК», а также «высоко оценил китайский путь модернизации».

Китайская сторона подтвердила информацию Елисейского дворца о том, что Франция «надеется (…) углублять сотрудничество в таких областях как экономика и торговля, авиация, а также гражданская атомная энергетика».

И только в последнем предложении коммюнике официальный Пекин высказался о самой тяжелой и самой важной теме нашего времени — о войне в Украине. Причем, в формулировках не прозвучало прямых обвинений против развязавшей и продолжающей вести эту войну России.

Китайское агентство использовало словосочетания «украинский кризис».

Дословно: «Стороны обменялись мнениями по ситуации в Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису ясна и неизменна: Пекин выступает за прекращение огня, прекращение конфликта и мирные переговоры, добавив, что международное сообщество должно создать условия для того, чтобы это произошло».

Си Цзиньпин пообещал, что, «Китай также продолжит прилагать все усилия для того, чтобы играть конструктивную роль в этом направлении».

Нет «войны»

Отсутствие слова «война» и упоминаний РФ как ее виновника — не случайное «упущение». Равно как и отсутствие упоминаний ядерной угрозы со стороны РФ. Те же самые слова и приемы в отношении полномасштабной путинской войны против Украины использовало китайское агентство и в коммюнике о встрече товарища Си с президентом США Джо Байденом: «Главы двух государств также провели обмен мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона глубоко обеспокоена нынешней ситуацией в Украине».

«Китай (…) поддерживает и надеется на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, а также надеется, что США, НАТО и ЕС развернут с Россией всесторонний диалог», — призвал официальный Пекин.

Нет слова война и в сообщении о встрече Си Цзиньпина и Байдена на сайте МИД КНР: «Главы двух государств обменялись мнениями по вопросу украинского кризиса. Си Цзиньпин отметил, что Китай глубоко обеспокоен развитием ситуации вокруг Украины».

При этом в коммюнике Белого дома говорится (дословно): «Президент Байден поднял вопрос о жестокой войне России против Украины и безответственных угрозах России применить ядерное оружие.

Президент Байден и председатель Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, и подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине».

Китай на фоне РФ

«Китай с облегчением воспринял отсутствие Владимира Путина на G20, поскольку ему не придется лавировать между поддержкой — пусть и робкой — хозяина Кремля и единодушным осуждением (президента РФ) со стороны Запада», — отметило агентство France-Presse со ссылкой на «мнения аналитиков». «Си Цзиньпин не изменил своей позиции и по Украине. Он до сих пор публично не осудил Россию» за войну, — также подчеркнуло AFP.

Кроме того, «Си Цзиньпин извлекает выгоду из контраста между Китаем и Россией», — отметил Эндрю Смолл, аналитик американского German Marshall Fund.

При этом западные лидеры (включая Макрона) уже несколько месяцев пытаются убедить другие влиятельные страны, которые так до сих пор еще и не осудили открыто вторжение России в Украину — не только Китай, но и Индию — занять более жесткую позицию и побудить Москву закончить войну.

Западные лидеры пытаются убедить другие влиятельные страны, которые до сих пор не осудили открыто вторжение РФ в Украину — занять более жесткую позицию. На фото: Шольц, Макрон и Байден. 15.11.2022 AP - Dita Alangkara

При этом

западные лидеры (включая Макрона) уже несколько месяцев пытаются убедить другие влиятельные страны, которые так до сих пор еще и не осудили открыто вторжение России в Украину — не только Китай, но и Индию — занять более жесткую позицию и побудить Москву закончить войну.

Президент Франции надеялся использовать встречу с Си Цзиньпином для того, чтобы побудить его оказать давление на Путина, но, если судить по официальным заявлениям, ему этого сделать не удалось.

Очевидно, похожая попытка будет предпринята Макроном во время завтрашних (16 ноября) переговоров с индийским премьером Нарендрой Моди, заявили в Елисейском.

P. S. По данным Reuters, к моменту публикации этого материала (вечер 15 ноября) лидеры G20 продолжали дебаты относительно содержания финального коммюнике саммита.

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