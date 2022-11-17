Палата представителей Конгресса США перейдет под контроль республиканцев

Республиканская партия получила большинство в Палате представителей американского Конгресса по результатам промежуточных выборов 8 ноября. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на предварительные итоги завершающейся в США процедуры подсчета голосов. Республиканцы получили как минимум 218 мест из 435-ти в Палате представителей и смогут в ближайшие два года блокировать наиболее значительные инициативы президента-демократа Джозефа Байдена. Верхняя палата Конгресса — Сенат — остается под контролем демократов.

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Вечером в среду, 16 ноября, стало известно, что конгрессмен-республиканец Майк Гарсия, бывший военный летчик, одержал победу в своем округе на выборах, состоявшихся 8 ноября. Это обеспечило республиканцам 218-е место, необходимое для получения большинства в Палате представителей Конгресса (435 мест). У Демократической партии президента Байдена пока 211 мест. Окончательное соотношение сил станет известно через несколько дней, когда в оставшихся (шести) округах завершится подсчет голосов. Затягивание процедуры подведения итогов выборов связано с голосованием по почте (получение и подсчет этих бюллетеней занимает продолжительное время).

Как отмечает агентство France-Presse, большинство (хоть и незначительное) даст республиканцам возможность блокировать наиболее масштабные законодательные инициативы демократов, а также начать целую серию парламентских расследований в отношении администрации (и, возможно, даже сына президента Хантера Байдена). Однако небольшой перевес не позволит республиканцам самим проводить через Палату представителей значимые инициативы, указывает AFP.

France-Presse напоминает, что республиканцы не исключали также возможности поставить в Конгрессе вопрос о некотором сокращении масштабной военной помощи, которую США оказывают Украине, а также об ужесточении контроля за выделением этой помощи.

Президент Байден направил поздравления главе республиканцев в Палате представителей Кевину Маккарти, заверив его в готовности совместно работать для «достижения результатов», необходимых всем американцам.

«Американцы готовы к новому правлению, и республиканцы готовы действовать», — заявил Маккарти, претендующий на то, чтобы занять место спикера в Палате представителей после того, как действующая председатель-демократ Нэнси Пелоси потеряла большинство.

Пелоси же заявила, что демократы намерены играть «ведущую роль в поддержке повестки дня президента Байдена», сохраняя «сильное влияние при слабом республиканском большинстве».

Потеряв большинство в Палате представителей, демократы сохранили контроль над Сенатом. 13 ноября стало известно, что в верхней палате демократы получат, судя по всему, 50 мест. В Неваде в борьбе за место сенатора победу одерживает представительница Демократической партии Кэтрин Кортес-Масто. Даже в случае победы республиканцев в Джорджии, где в декабре пройдет второй тур выборов, Республиканская партия не получит в Сенате большинства. При равном числе мест решающий голос будет у вице-президента (демократа) Камалы Харрис.

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