Участники конференции ООН по климату не могут договориться о мерах по борьбе с потеплением

COP27

Конференция ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе была продлена на один день из-за невозможности достичь соглашения по тексту экологического договора.

Конференция ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе должна была завершиться 18 ноября заключением соглашений о начале реальных действий с целью удержания глобального потепления климата в пределах 1,5°C. Но в воскресенье СМИ сообщали, что договоренностей о реализации принятых в Париже совокупных климатических обязательств достигнуто не было. Конференция была продлена на один день.

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Контакты руководителей двух сотен государств и правительств в Египте продолжались в воскресенье. В середине дня министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше подтвердила агентству France-Presse, что «удовлетворительного текста», в частности в отношении «климатических чрезвычайных ситуаций» не принято. Агентство цитирует членов делегации Франции в Шарм-эш-Шейхе, которые уточняют, что «на данном этапе египетское председательство ставит под сомнение достижения Парижа и Глазго по сокращению выбросов», что «неприемлемо для Франции и стран ЕС».

Со стороны делегации ЕС выражают предпочтение завершить конференцию вообще «без соглашения, нежели с плохим текстом».

Делегации из двух сотен стран мира принимают участие в Конференции ООН по климату, которую Египет организовал с 6 по 18 ноября. В канун ее открытия ООН напомнила, что «фоном для [конференции] стали экстремальные погодные явления во всем мире, а также продовольственный и энергетический кризис, вызванный войной в Украине». Опубликованные в канун конференции доклады экспертов ООН свидетельствуют о том, что «прилагаемых сейчас усилий для борьбы с выбросами углерода и защиты будущего нашей планеты недостаточно».

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