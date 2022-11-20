Турция нанесла удары по позициям курдов на севере Сирии и Ирака

Последствия турецкого удара в городе Дерик на севере Сирии, 20 ноября 2022 г.

Турция в воскресенье совершила авианалеты на севере Сирии и Ирака против позиций сирийских курдов и «Рабочей партии Курдистана», которых Анкара обвиняет в недавнем взрыве на туристической улице в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек. Эти обвинения они отвергают.

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Министерство обороны Турции заявило, что удары были нанесены по 89 целям, включая укрытия, туннели, командные посты. Утверждается, что в результате авиарейдов убиты «множество» людей, которых официальная Анкара называет «террористами».

Базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR) сообщил, что в результате турецких авианалетов убиты по меньше мере 18 человек из «Демократических сил Сирии» на сирийском севере и северо-востоке, а также 12 человек из рядов сил режима Башара Асада. Сообщается также о 40 раненых.

По данным SOHR, среди убитых — корреспондент курдского новостного агентства Иссам Абдалла.

Местные курдские власти сообщили в свою очередь о 29 убитых. Сирийское официальное агентство Sana подтвердило факт гибели нескольких солдат режима Башара Асада, не уточнив их число. Министерство обороны сирийского режима осудило «турецкие нападения», в результате которых «погибли солдаты».

«Демократические силы Сирии» обещали не оставить без ответа турецкие налеты. Турецкое агентство «Анадолу» сообщило об обстреле турецкого пограничного поста, в результате чего ранения получили трое представителей сил безопасности Турции.

Сообщается, что основной мишенью турецких ударов стал сирийский город Кобани и его окрестности. Фотограф AFP сообщил, что турецкие удары уничтожили электростанцию на юге провинции Эль-Хасака. По данным SOHR, удары пришлись также по позициям сил режима Башар Асаса в частности в Алеппо и Эр-Ракке. На севере Ирака жертв в результате турецких налетов нет, сообщили местные власти.

Турция, военные которой присутствуют на севере Сирии, с мая этого года грозила начать очередное, четвертое с 2016 года, наступление на позиции сирийских курдов, которых она считает «террористами». Режим Башара Асада называет турецких военных в Сирии оккупационной силой.

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