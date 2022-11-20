COP27 закончилась заключением соглашения о помощи бедным странам, но ускорить борьбу с глобальным потеплением не удалось
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Климатическая конференция ООН (СОР27) завершилась этой ночью в Шарм-эш-Шейхе на тридцать семь часов позже официального закрытия. Но 196 стран-участниц впервые признали необходимость финансовой помощи наиболее уязвимым странам, экономика которых уже сегодня страдает от природных бедствий, вызванных глобальным потеплением. Однако консенсуса о дельнейшем отказе от ископаемых источников энергии достичь не удалось.
Продление переговоров в рамках Конференций ООН по климату — не редкость. СОР27 в Египте завершилась не 18 ноября, а 20 ноября, после трудных переговоров. Их результат специалисты оценивают одновременно как «исторический»и «трагический».
Историческим стало признание необходимости финансовой помощи наиболее уязвимым странам, которые уже испытывают на себе воздействие изменения климата. Решением 196-ти стран ООН было объявлено о создании международного фонда для возмещения «убытков и ущерба» для помощи «наиболее уязвимым» развивающимся странам в восстановлении экономики после необратимого ущерба, вызванного глобальным потеплением. Эту просьбу страны Юга лоббировали в течение тридцати последних лет. Достижение договоренности было встречено бурными аплодисментами.
L’accord de la #COP27 n’est pas aussi ambitieux que nous, Français et Européens, l’aurions souhaité. Mais il préserve l’essentiel : l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.— Agnès Pannier-Runacher 🇫🇷🇪🇺 (@AgnesRunacher) November 20, 2022
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Днем раньше президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что одного только фонда для покрытия «убытков и ущерба»«в значительной степени недостаточно» для решения климатических проблем.
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