Из-за войны с Украиной РФ, судя по всему, выводит из Сирии часть своих войск. Это ослабит режим Асада?

Война в Сирии

Россия, по данным СМИ, сокращает свое военное присутствие в Сирии. Это может касаться не только ее военных, то также ключевых систем ПВО С-300

Различные издания несколько месяцев пишут, что из-за неудач на украинских фронтах РФ выводит из Сирии часть своих военных, а также вооружения. Ослабит ли режим Асада сокращение российского присутствия? Изменится ли баланс сил в сложнейшей зоне конфликта на Ближнем Востоке? Служба RFI на русском задала эти вопросы французским экспертам.

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В октябре газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники на Западе и в Израиле написала, что Россия для усиления своей группировки в Украине вывела из Сирии не менее 1200 военных, а также ключевые системы ПВО — зенитно-ракетные комплексы С-300. О возвращении в Россию ЗРК С-300 из Сирии еще в августе сообщали израильские СМИ.

Источники NYT предоставили различные оценки численности военных, которых Россия могла вывести из Сирии. Двое из собеседников газеты сказали, что было выведено два батальона численностью от 1200 до 1600 человек. По оценке третьего — намного больше. Источник издания в Израиле заметил, что из Сирии в Украину перенаправили несколько российских командиров, а военное руководство в Москве все меньше вовлечено в повседневное управление операциями в Сирии.

Представитель минобороны Израиля отметил, что Россия при этом сохраняет в Сирии отдельную систему ПВО С-400 и две крупные военные базы на западе страны.

Зенитный ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия, ноябрь 2015 г. RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/AFP/File

По его словам, выведенных российских военных заменили «офицеры военной полиции». Впрочем, источники ряда СМИ утверждают, что на место россиян приходят проиранские силы. Одно не исключает другого.

Россия ввязалась в гражданскую войну в Сирии в 2015 году. Боевая авиация РФ била по противникам режима Башара Асада. На Западе неоднократно заявляли, что основной мишенью российских ударов стали не джихадисты, а умеренные повстанцы. Правозащитные организации обвиняли Россию в бомбардировках мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Российское военное вмешательство стало поворотным моментом в конфликте, обеспечившим сохранение асадовского режима у власти. Кампания России в Сирии позволила проасадовским силам отвоевать большинство утраченных территорий.

«Асад сейчас контролирует около двух третей территории Сирии. Часть страны, которая ему неподконтрольна, — это север: от провинции Идлиб до границы с Ираком к северу от Евфрата. На северо-западе территорию контролируют протурецкие силы, северо-восток — курды», — обрисовывает в общих штрихах сложившуюся после более 11 лет гражданской войны ситуацию специалист по Ближнему Востоку, преподаватель Университета Лион 2 Фабрис Баланш.

Путин дважды, с разницей в год, объявлял, что поручает вывести из Сирии значительную часть российский войск — в декабре 2016 и 2017 годов. При этом пункты базирования российских военных в Сирии — морской в Тартусе и авиационный на аэродроме Хмеймим — должны, как подчеркивал Путин, продолжать функционировать в прежнем режиме.

По словам Фабриса Баланша, ситуация для редима Башара Асада сейчас не такая критичная, как была в 2015 году. Однако силы Асада не в состоянии начать новое большое наступление на провинцию Идлиб, часть которой контролируют повстанцы. «Им не хватает прикрытия России с воздуха, логистики, которую предоставляла Россия в авиации и артиллерии», — говорит эксперт в комментарии RFI.

Представитель минобороны РФ, полковник Олег Горшенин, недавно назначенный руководителем «межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев в Сирию», в октябре заявил, что Россия не собирается отказываться от поддержки режима Асада из-за своей войны против Украины. При этом в РФ официально не комментировали информацию о сокращении российского воинского контингента в Сирии.

Какова была численность российской группировки в Сирии в последнее время и сколько там российских военных сейчас — неизвестно. В минобороны РФ заявляли, что с 2015 по 2018 гг. в Сирии боевой опыт получили в общей сложности более 63 тысяч российских военных, из которых почти половина — офицеры.

Каковы возможные последствия для режима Асада?

Фабрис Баланш говорит,что в Сирии с 2015 года единовременно находились не более пяти тысяч российских военных, в основном задействованных в сфере авиации. Их число могло сократиться. Помими кадровых российских военных в Сирии находятся (к примеру, на газовых и нефтяных месторождениях в районе Пальмиры) также наемники ЧВК «Вагнер», но в их ряды взяли немало сирийцев.

Ряд экспертов сходятся во мнении, что вывод части российских военных не изменил бы значительно баланс сил, с учетом того, что режим Асада окреп и контролирует большую часть территории. Главное для сирийского режима в этом смысле — сможет ли Россия оставить много своих самолетов и ракет, говорит Фабрис Баланш.

Исследовательница Французского института международных отношений, специалистка в сфере геополитики и вооруженных сил на Ближнем Востоке Элоиз Файе тоже считает, что сокращение численности российского контингента в Сирии не стало бы угрозой режиму Башара Асада.

«Сирийский режим совсем не в том положении, в котором он был в 2015 году, когда он призвал российские войска для борьбы с „ИГ“ и восставшими. Сирийский режим в значительной степени консолидировался. Конечно, и сейчас Россия его поддерживает, но это в основном политическая и экономическая поддержка. Сегодня Россия все больше подвержена остракизму на международной арене, и на этой стадии может все меньше предлагать протекции режиму в Сирии. Это же касается другого ключевого союзника режима Башара Асада — Ирана, который столкнулся с внутренним кризисом и находится в сложном положении в рамках соглашения по ядерной сделке», — объясняет Элоиз Файе в комментарии RFI.

Башар Асад на этом фоне ищет (и, видимо, находит) новых партнеров помимо России и Ирана. В марте этого года Асад осуществил первый за 11 лет визит в арабскую страну — ОАЭ. Страны разорвали отношения в феврале 2012 года. Некоторые арабские страны полагают, что вывод режима Асада из изоляции поможет вывести его из-под влияния Ирана.

Президент Сирии Башар Асад с членом правящей семьи эмирата Абу-Даби, заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром ибн Заидом ан-Нахайяном в Абу-Даби, 18 марта 2022 г. © Hassan Al Menhali / UAE's Ministry of Presidential Affairs / AFP

Недавно с Асадом отношения нормализовала и исламистская группировка ХАМАС, котролирующая сектор Газа, которая ранее заявляла о своей поддержке сирийской оппозиции.

На Западе резко критикуют любые движения в сторону нормализации отношений с режимом Асада, который обвиняют среди прочего в химических атаках против сирийского мирного населения в ходе гражданской войны.

В ряде вопросов асадовский режим может полагаться и на Китай. В ноябре 2021 года председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Башаром Асадом заявил, что в Пекине уделяют большое значение развитию китайско-сирийских отношений. В изданном в Пекине коммюнике отмечалось, что КНР приветствует участие Сирии в «организации сотрудничества Шелкового пути» и «выступает резко против вмешательства внешних сил в сирийские внутренние дела».

«В игру вступили другие участники, в частности, Китай, для которого нет никаких, скажем, демократических и политических преград для поддержки сирийского режима», — резюмирует Элоиз Файе.

Российских военных в Сирии заменят проиранские?

Французский эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель Парижской школы международных отношений (Sciences Po PSIA) и Университета Монпелье Клеман Терм отмечает, что предполагаемое свертывание российского контингента в Сирии означает, что Россия будет еще больше опираться на Иран в зоне сирийского конфликта.

Различные СМИ со ссылкой на свои источники упоминали о приходе проиранских сил на оставляемые Россией позиции. В мае издание The Moscow Times писало, что Россия вынужденно сокращает свою группировку в Сирии, а оставляемые базы передает «Корпусу стражей исламской революции» (КСИР) и ливанской «Хезболле».

Фабрис Баланш в комментарии RFI указывает, что Иран был бы способен заменить российских военных в Сирии. «Если говорить о численности, это не составило бы проблемы. Иранцы были в состоянии разместить до 50 тысяч человек в Сирии, в том числе несколько тысяч КСИРовцев, но особенно шиитских ополченцев из Ирака», — говорит эксперт.

Элоиз Файе выражает сомнения относительно возможностей Ирана и связанных с ним сил в полной мере заменить российский контингент в Сирии. «Даже если Россия сократит свое присутствие в Сирии, это не будет „игрой в музыкальные стулья“. Я не вижу, как в нынешней ситуации Иран мог бы мобилизовать силы, чтобы занять позиции РФ», — отмечает исследовательница.

Сокращение российского присутствия могло бы стать проблемой для Израиля, который видит в России силу, сдерживающую иранскую экспансию в Сирии, отмечает The Times of Israel. Против расширения иранской экспансии в Сирии выступает и Анкара, которая, как сообщается, ведет переговоры с Дамаском о нормализации двусторонних отношений.

К нормализации между Анкарой и Дамаском?

Агентство Reuters со ссылкой на неназванных турецких официальных лиц писало, что Россия выводит «некоторые военные ресурсы» из Сирии и желает «ускорить политическое решение» конфликта. По их словам, Москва просила Анкару нормализовать отношения с Дамаском. Речь идет о двух противоборствующих силах в сирийской войне, где Турция поддержала повстанцев.

Источник агентства, «связанный с Дамаском», сказал, что Россия подталкивает Сирию к переговорам с Турцией, поскольку хочет закрепить собственные и асадовские позиции на тот случай, если ей придется вывести силы из Сирии в Украину.

Сближение между Анкарой и Дамаском сталкивается с большими сложностями, включая судьбу поддерживаемых Турцией повстанцев и миллионов мирных жителей, многие из которых бежали на северо-запад Сирии, чтобы избежать власти режима Асада.

Лагерь для внутренне перемещенных лиц в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, 2020 г. OMAR HAJ KADOUR / AFP

Любая нормализация между Дамаском и Анкарой изменила бы положение в сирийской войне, длящейся больше десяти лет, отмечает Reuters. Турецкая помощь была критически важна для сирийских повстанцев в последнем их крупном оплоте на северо-западе Сирии, в части в провинции Идлиб и прилегающих к ней секторах.

«С начала года мы видим, что Турция ведет настоящее „дипломатическое наступление“ на Ближнем Востоке. Были укреплены связи между Турцией и Израилем. Турция также желает преодоления разногласий в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, чтобы вернуться к Саудовской Аравии и ОАЭ. Поэтому нельзя исключить восстановления [отношений] с режимом Башара Асада. Блокирующим остается вопрос Идлиба, удары Турции [по сирийской территории] имеют место не первый год. Не исключено, что Турция и Сирия договорятся о статус-кво по Идлибу, чтобы консолидировать двусторонние отношения», — говорит Элоиз Файе.

Войска Турции, члена НАТО, находятся на севере Сирии. Правительство Асада считает их оккупационными силами.

Турция грозилась начать очередное, четвертое с 2016 года, масштабное наступление на сирийских курдов. В минувшее воскресенье Турция осуществила авианалеты на курдские территории на севере Сирии и Ирака, в результате которых погибли в том числе солдаты сил Асада.

Последствия турецкого удара в городе Дерик на севере Сирии, 20 ноября 2022 г. © North Press Agency/Handout via REUTERS

«Турция и Россия имеют договор с августа 2016 года, когда Эрдоган приезжал в Санкт-Петербург. Эрдоган хотел помешать курдам создать свое государство на севере Сирии, а Путин хотел, чтобы Эрдоган нейтрализовал сирийскую оппозицию. „Я даю тебе бить по курдам, ты даешь мне отвоевать какие-то территории“. В таком модусе Турция и Россия действуют с 2016 года. Россия сейчас давит с тем, чтобы возникло согласие между Турцией и Асадом (что не так уже сложно, учитывая, что Асад не может отказать России). Турция хочет создать „зону безопасности“ на севере Сирии, они уже начали это делать. Сейчас турки хотели бы взять под свой контроль [подконтрольный курдским силам] город Кобани. Асаду это не очень нравится, но выбора у него не будет, если Россия даст на это зеленый свет. Здесь у Турции и России общий интерес: они хотят, чтобы американцы ушли из этой зоны и прекратили поддерживать курдов», — говорит Фабрис Баланш.

Возможную сделку между Москвой, Анкарой и Дамаском он видит так: «Турция берет под контроль курдские территории на севере Сирии, а Асад возвращается в Эр-Ракку, Дейр-эз-Зор, то есть в ныне подконтрольные курдам арабские зоны в долине Евфрата».

Израиль изменит свою позицию относительно военной помощи Украине?

Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии, чтобы помешать проиранским силам закрепиться вблизи северо-восточной границы Израиля.

В 2018 году Россия перебросила в Сирию свои зенитно-ракетные комплексы С-300, что потенциально повысило риски для израильских пилотов, осуществляющих подобные авианалеты.

Как пишет The New York Times, угроза использования ракет из С-300 против израильских самолетов была «основной причиной», по которой Израиль отклонил запросы на военную помощь Украине в начале полномасштабного российского вторжения. Предполагаемый вывод систем С-300 из Сирии ослабляет влияние России на Израиль, что может изменить соображения самого Израиля относительно военной поддержки Украины, пишет американская газета.

Украина, инфраструктура которой подвергается массированным российским ракетным ударам, запрашивала у Израиля системы ПВО/ПРО. В самом Израиле все громче звучат голоса за оказание военной помощи Украине в связи с усилившейся военной кооперацией между Москвой и Тегераном.

Впрочем, министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что Израиль не сможет предоставить Украине средства воздушной обороны из-за их ограниченного количества в самом Израиле и «разнообразных операционных соображений».

Источник NYT отмечает, что в Израиле в частности хотят избежать нарушений в механизме, позволяющем израильским и российским командирам переговариваться и избегать прямого столкновения. Речь идет об открытой в 2017 году зашифрованной линии связи между российской авиабазой в западной Сирии и командным центром ВВС Израиля в Тель-Авиве.

Еще одно опасение Израиля состоит в том, что Кремль может устроить помехи для еврейской эмиграции из России в связи с угрозой закрытия в России агентства «Сохнут».

Тем не менее The New York Times указывает, что Израиль сейчас оказывает Украине больше помощи, чем в первые месяцы российского вторжения, когда поддержка Израиля ограничивалась гуманитарной и медицинской помощью, включая полевой госпиталь. «По словам высокопоставленных украинских и израильских официальных лиц, Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских беспилотниках, используемых Россией, а также предложил изучить обломки дронов, разбившихся в Украине», — пишет газета.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку Клемана Терма, приоритет для Израиля — не российско-украинская война, а возможность продолжать устранять проиранские ополчения из Сирии. Израиль, по его словам, будет использовать гипотезу отправки своих вооружений в Украину как рычаг для ограничения поставок российского вооружения и военных технологий в Иран.

«Иран поставляет России вооружения, но что Иран хочет взамен? Проблема для Израиля возникнет, если Россия решит предоставить Ирану военные самолеты и модернизацию систем „Тор“. Я думаю, если война с Украиной будет продолжаться, Россия может модернизировать всю иранскую военную технику.(…) Для Израиля Украина — не цель в себе, а способ давления на Россию, чтобы вынудить последнюю ограничить военную кооперацию с Ираном», — полагает эксперт.

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