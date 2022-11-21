СОР 27 - 28

Макрон хочет обговорить в Париже механизмы распределения помощи из фонда ООН для компенсации «убытков и ущерба» странам Юга

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Президент Макрон заявил о намерении собрать саммит в Париже в июне 2023, где обсудят международную помощь странам Юга в ожидании COP28.
Президент Макрон заявил о намерении собрать саммит в Париже в июне 2023, где обсудят международную помощь странам Юга в ожидании COP28. © Reuters
Нина Карель
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Франция, как и руководство Евросоюза, выразила сожаление всвязи с неспособностью участников COP27 в Египте усилить меры для ограничения глобального потепления. В воскресенье, 20 ноября, президент Макрон объявил о намерении Франции организовать саммит в Париже в 2023 году, чтобы заключить «новый финансовый пакт» с бедными странами Юга в рамках объявленного в Шарм-эш-Шейхе создания компенсационного фонда «убытков и ущерба».

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Отсутствие этой договоренности не позволило оценить до конца важность объявленого в Шарм-эш-Шейхе создания т.н. фонда для компенсации «убытков и ущерба». Что не уменьшает историческое значение договора о международной помощи.

Международная пресса сообщала 21 ноября, на следующий день после Конференции ООН по климату, о неоднозначных реакциях в мире на результаты СОР27. Глава ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление о провале плана дальнейшего сокращения эмиссий в рамках. Испанская El Periódico de la Energía напоминает призыв генсека ООН «массово» инвестировать в возобновляемые источники энергии и покончить с «зависимостью от ископаемого топлива».

Le Monde цитирует заместителя председателя Европейской комиссии Франса Тиммерманса. В своей заключительной речи политик назвал результаты СОР27 только «маленьким шажком» вперед.

Глава МИДа Германии отметила в Twitter «прорыв в области климатической справедливости», но сожалела о «потере драгоценного времени на траектории 1,5°C». «Альянс богатых нефтью стран и крупных эмитентов» создает «ненужные препятствия», — считает министр иностранных дел Анналена Бербок.

Как мы уже сообщали, президент Макарон высказался о результатах критически еще до закрытия климатического саммита. Он считает, что одного только фонда для покрытия «убытков и ущерба» «в значительной степени недостаточно» для решения климатических проблем. Поэтому в воскресенье, 20 ноября, глава государства объявил о намерении Франции организовать саммит в Париже в 2023 году, чтобы заключить «новый финансовый пакт». Возвращаясь к вопросу помощи бедным странам, которые уже сегодня страдают от наводнений, засух и тайфунов, вызванных нарушением равновесия в климатической системе Земли, Эмманюэль Макрон пояснил:

Нам нужен новый финансовый пакт с наиболее уязвимыми странами. Я буду работать над ним с нашими партнерами с целью проведения саммита в Париже перед следующей Конференцией по климату.

СОР28 пройдет в Дубае в конце 2023 года. Консультации в Париже должны касаться механизмов принятия решений о предоставлении помощи.

Напомним, группа развивающихся стран, объединившийся в рамках COP27 под наименованием «G77+China»  добивались создания этого фонда помощи в течение 30 лет.

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