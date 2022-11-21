Макрон хочет обговорить в Париже механизмы распределения помощи из фонда ООН для компенсации «убытков и ущерба» странам Юга

СОР 27 - 28

Президент Макрон заявил о намерении собрать саммит в Париже в июне 2023, где обсудят международную помощь странам Юга в ожидании COP28.

Франция, как и руководство Евросоюза, выразила сожаление всвязи с неспособностью участников COP27 в Египте усилить меры для ограничения глобального потепления. В воскресенье, 20 ноября, президент Макрон объявил о намерении Франции организовать саммит в Париже в 2023 году, чтобы заключить «новый финансовый пакт» с бедными странами Юга в рамках объявленного в Шарм-эш-Шейхе создания компенсационного фонда «убытков и ущерба».

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Отсутствие этой договоренности не позволило оценить до конца важность объявленого в Шарм-эш-Шейхе создания т.н. фонда для компенсации «убытков и ущерба». Что не уменьшает историческое значение договора о международной помощи.

À la COP27, la France et l’Europe ont réaffirmé leur engagement pour le climat. Nous avons besoin d’un nouveau pacte financier avec les pays les plus vulnérables. J’y travaillerai avec nos partenaires en vue d’un sommet à Paris avant la prochaine COP. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 20, 2022

Международная пресса сообщала 21 ноября, на следующий день после Конференции ООН по климату, о неоднозначных реакциях в мире на результаты СОР27. Глава ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление о провале плана дальнейшего сокращения эмиссий в рамках. Испанская El Periódico de la Energía напоминает призыв генсека ООН «массово» инвестировать в возобновляемые источники энергии и покончить с «зависимостью от ископаемого топлива».

António Guterres reprocha que no se haya abordado la reducción drástica de las emisiones en la COP27https://t.co/dQt9xJBHjs#COP27 — El Periódico de la Energía (@Per_Energia) November 21, 2022

Le Monde цитирует заместителя председателя Европейской комиссии Франса Тиммерманса. В своей заключительной речи политик назвал результаты СОР27 только «маленьким шажком» вперед.

Глава МИДа Германии отметила в Twitter «прорыв в области климатической справедливости», но сожалела о «потере драгоценного времени на траектории 1,5°C». «Альянс богатых нефтью стран и крупных эмитентов» создает «ненужные препятствия», — считает министр иностранных дел Анналена Бербок.

Как мы уже сообщали, президент Макарон высказался о результатах критически еще до закрытия климатического саммита. Он считает, что одного только фонда для покрытия «убытков и ущерба» «в значительной степени недостаточно» для решения климатических проблем. Поэтому в воскресенье, 20 ноября, глава государства объявил о намерении Франции организовать саммит в Париже в 2023 году, чтобы заключить «новый финансовый пакт». Возвращаясь к вопросу помощи бедным странам, которые уже сегодня страдают от наводнений, засух и тайфунов, вызванных нарушением равновесия в климатической системе Земли, Эмманюэль Макрон пояснил:

Нам нужен новый финансовый пакт с наиболее уязвимыми странами. Я буду работать над ним с нашими партнерами с целью проведения саммита в Париже перед следующей Конференцией по климату.

СОР28 пройдет в Дубае в конце 2023 года. Консультации в Париже должны касаться механизмов принятия решений о предоставлении помощи.

Напомним, группа развивающихся стран, объединившийся в рамках COP27 под наименованием «G77+China» добивались создания этого фонда помощи в течение 30 лет.

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