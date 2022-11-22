Восстание в Иране: сообщается о стрельбе силовиков в курдских регионах, протестующих приговаривают к смертной казни

Горящий полицейский мотоцикл в Тегеране во время протестов, фото от 19 сентября 2022 г.

Иранский режим, как сообщается, усилил действия по подавлению протестов в регионах проживания курдов на западе страны. В интернете распространяются ролики, как утверждается, со стрельбой силовиков по протестующим в этих районах. Тем временем революционные суды выносят участникам протестов смертные приговоры. Известно о минимум пяти таких случаях, их число может возрасти, предупреждают правозащитники.

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В понедельник иранские силовики стреляли боевыми патронами, чтобы подавить протесты в преимущественно курдских регионах на западе Ирана. Об этом сообщила организация в защиту прав иранских курдов Hengaw, базирующаяся в Норвегии.

По данным этой организации, 13 человек были убиты только за сутки в этих регионах, ставших очагом массовых протестов. Подтверждений этих данных нет. Hengaw опубликовала видео, на которых, как утверждается, правительственные силовики стреляют в городах Пираншехр, Мериван и Джаванруд.

Another video shows numerous additional citizens in Javanroud being shot by the IRI forces and suffering injuries.



This is the Islamic Republic of Iran's massacre against Kurdistan.



November 21, 2022#MahsaAmini#JinaAmini#IranRevolution2022pic.twitter.com/g0Fx6cxV1U — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) November 21, 2022

Базирующийся в Нью-Йорке неправительственный центр по правам человека в Иране CHRI сообщил о «непрекращающейся стрельбе и кадрах с окровавленными людьми, эвакуированными в безопасное место» в Джаванруде.

Сообщения об убитых пришли на фоне информации о переброске на запад Ирана тяжело вооруженных силовиков.

Курды являются одним из основных этнических меньшинств в Иране. Их порядка 10 миллионов человек на 83 миллиона населения. Курды в основном исповедуют суннитский ислам, а не доминирующий в Иране шиитский.

Власти Ирана через госСМИ подтвердили, что «укрепляют» позиции сил безопасности в курдских районах на северо-западе, объясняя это борьбой с «террористическими сепаратистскими группировками», передает «Би-би-си». Власти Ирана продолжают утверждать, что массовые протесты — результат некоего «вражеского заговора».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил ужесточение подавления протестов в Иране. «Мы настоятельно призывает власти ответить на общественных запрос в сфере равенства, достоинства и прав вместо использования ненужной и чрезмерной силы для подавления манифестаций», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека.

По его словам, манифестанты были убиты в 25 из 31 иранских провинций, в том числе более ста — в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке. Он отметил, что иранские власти, в свою очередь, говорят о нескольких убитых среди силовиков. Особую озабоченность он высказал относительно ужесточения репрессий в курдских городах. По словам Фолькера Тюрка, источники сообщили, что более 40 человек были убиты там за минувшую неделю. «Большое количество сил безопасности было размещено (в этих районах) в последние дни», — добавил он.

Протесты в Иране вспыхнули после смерти 16 сентября Махсы Амини, 22-летней представительницы курдского меньшинства, которая скончалась вскоре после задержания иранской полицией нравов по обвинении в слишком вольном ношении хиджаба.

По данным базирующейся в Осло НКО Iran Human Rights (IRH), по меньшей мере 378 человек (в том числе 47 несовершеннолетних) были убиты иранскими силовиками в ходе подавления протестов. Тысячи арестованы.

Тем временем, как сообщается, Иран во второй раз за три дня нанес удары по курдским оппозиционерам, находящимся в Ираке. Военный представитель курдского движения и представитель местной полиции сообщили AFP, что иранские дроны-камикадзе во вторник ударили по помещению «Партии свободы Курдистана» на северо-востоке Ирака к югу от Эрбиля (Иракский Курдистан). Пострадавших нет, сказал представитель курдского движения.

Приговоры к смертной казни за протест

С 13 ноября иранские революционные суды вынесли пять смертных приговоров по обвинению во «вражде против бога» и «разложении (коррупции) на земле», передает Amnesty International. Приговоры, как заявляют власти, вынесены за акты поджога, уничтожения имущества и нападения со смертным исходом на силовика во время протестов в провинции Тегеран.

Число смертных приговоров в связи с протестами может возрасти. Amnesty указывает, что иранские власти добиваются смертных приговоров по меньшей мере для 21 человека в связи с протестами.

Среди них, например, 26-летний Пархам Парвари, представитель иранского курдского меньшинства, которого обвиняют во «вражде против бога» в связи с протестами. Его родственники говорят, что он возвращался домой с работы во время протестов, когда силовики его жестоко задержали в Тегеране.

У Amnesty International имеются данные о применении пыток для выбивания нужных властям показаний у арестованных, об использовании этих самооговоров под пытками в качестве доказательств на суде, об отсутствии доступа к адвокатам.

В НКО говорят, что эти «фиктивные процессы» организуют в Иране в последние недели, чтобы запугать всех, кто участвует в народном восстании, и удержать остальных от присоединения к движению. «Это пугающая эскалация в применении смертной казни как инструмента политических репрессий», — подчеркивают правозащитники.

Большинство иранских парламентариев (227 из 290) в заявлении призвали суды «не проявлять снисхождения» к протестующим и выносить им смертные приговоры в качестве «назидания» остальным.

«Если международное сообщество не направит очень сильный сигнал Исламской республике, нас ждут массовые казни», — предупредил директор IHR Махмуд Амири-Могхаддам на Всемирном конгрессе против смертной казни в Берлине.

В управлении верховного комиссара ООН по правам человек призывают власти Ирана освободить всех людей, арестованных за реализацию своего права на мирные собрания и немедленно ввести мораторий на смертную казнь.

По меньшей мере 314 человек казнили в Иране в 2021 году, по данным правозащитников. В IHR говорят, что за еще не истекший 2022 год казнены уже 482 человека. Смертную казнь в Иране применяют в том числе по делам о наркотиках.

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