Зеленые технологии: ЕС и США могут дойти до суда в ВТО

Вечером 21 ноября в Елисейском дворце президент Франции принимал руководителей крупнейших европейских промышленных предприятий. Цель встречи — убедить лидеров европейского бизнеса не переносить своё производство в Соединенные Штаты Америки, где цены на энергию ниже и действуют антиинфляционные меры. О результатах встречи информации не публиковалось. Но публикации в СМИ говорят об обострении конкурентной борьбы между странами Европы и США за создание и рынки сбыта экологически чистых технологий.

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С призывом не переориентировать инвестиции из Европы в США президент Макрон обратился к членам так называемого European Round Table for Industry (ERT). Эта группа промышленного лобби существует с 1983 года и объединяет около 60 промышленных гигантов Европы. В их число входят химические группы Solvay и Air Liquide, автомобилестроители Volvo и BMW, гигант фармацевтики AstraZeneca и телекоммуникаций Ericsson и Orange.

Хотя о результатах встречи никакой информации не публиковалось, нет сомнений в том, что, в очередной раз, Эмманюэль Макрон призывал бизнесменов для своих будущих инвестиций выбирать именно Францию.

Встреча президента с бизнесом прошла в момент, когда работающие в Европе компании всё чаще дают понять, что резкий рост цен на энергоносители после вторжения России в Украину негативно влияет на их деятельность.

Генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье, глава Союза промышленности и металлургии (UIMM), заявил 21 ноября в интервью газете Les Echos, что Европа должна более решительно защищать свою промышленность. По его словам, в условиях, когда цены на электроэнергию и газ увеличиваются четырехкратно, некоторые промышленники сегодня «сожалеют об инвестициях, сделанных полгода назад» в Европе, «которых они не сделали бы, если бы знали эволюцию цен на энергию». Эрик Траппье назвал это «первым сигналом, который не сулит ничего хорошего».

Американский Inflation Reduction Act (IRA)

Угроза лишиться инвестиций и проиграть в мировой гонке за создание новой «зеленой энергетики» возникла в Европе после принятия в августе 2022 года в США «Закона о снижении инфляции» (IRA). Пакет мер, принятых Конгрессом США, опирается на финансовую поддержку размером около 400 млрд долларов. Он считается самой значительной мерой, которая когда-либо предпринималась в США для борьбы с изменением климата планеты, которая должна позволить США к 2030 г. сократить выбросы CO2 на 40%, т. е. на 10–15% больше, чем планировалось. Как заявил президент Байден на COP27 в Шарм-эш-Шейхе, этот план должен «помочь снизить стоимость и улучшить качество» новых технологий «не только в США, но и во всем мире».

США нарушает правила ВТО и угрожает Европе потерей нынешних и потенциально планируемых рабочих мест

Однако беспрецедентный по масштабам «антиинфляционный» план Белого дома представляется руководителям стран и деловым кругам Европы как всё более опасный. Так, 18 ноября, премьер-министр Франции Элизабет Борн заверила участников заседания инвестиционного комитета «Франция - 2030», что Франция «не будет сидеть сложа руки», в то время, как Соединенные Штаты предлагают колоссальные субсидии… промышленникам всего мира» для размещения их предприятий в США. Глава правительства Франции заявила в интервью газете Les Echos, что «план не соблюдает правила Всемирной торговой организации».

Со своей стороны, министр экономики Брюно Ле Мэр предупреждал в начале ноября:

В некоторых случаях сумма субсидий, которую предлагает администрация Байдена, в четыре-десять раз превышает максимальную сумму, разрешенную Европейской комиссией». По данным правительства, во Франции под угрозой оказываются 10 млрд инвестиций и тысячи рабочих мест в промышленности.

«European Buy Act» для защиты рынка ЕС?

В то время, как Франция призывает партнеров по ЕС принять протекционистский закон «European Buy Act» (о нем говорил еще президент Саркози), предусматривающий защитные меры для европейской продукции на рынке стран Европы, еврокомиссар по внутренней торговле ЕС Брюно Ле Мер угрожает, в случае сохранения Америкой привилегированных условий, обратиться за разрешением конфликта в трибунал ВТО.

Газета La Tribune уточняет, что Германия также протестует против массовых субсидий в США и грозится обратиться в ВТО.

Налоговый льготы для рынка электромобилей в США беспокоят немецких автогигантов Volkswagen, BMW и Mercedes. Министр экономики Роберт Хабек призвал Европейский союз к «решительным действиям», так как «Закон о снижении инфляции», принятый Джо Байденом, «не должен нарушать правила игры между нашими двумя экономиками». А канцлер Германии Олаф Шольц не исключил в случае отказа США использования «широкомасштабной войны тарифов».

Ускорить план «Франция - 2030»

В ожидании коллективных решений, которые задерживаются из-за некоторых членов ЕС, выступающих против политики протекционизма, правительство Франции в прошедшие выходные обнародовало новую схему поддержки компаний, испытывающих трудности всвязи с ростом цен на электроэнергию и газ. Элизабет Борн рассчитывает на ускоренное развертывание плана «Франция - 2030», желая высвобождение 20 миллиардов из 54, предусмотренных год назад планом «Франция - 2030», на приоритетные проекты декарбонизации и промышленных инноваций.

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