Иран форсирует свою ядерную программу. Еще на одном объекте началось обогащение урана до 60%, заявили власти

В Иране заявили о начале обогащении урана до 60% еще на одном ядерном объекте с 21 ноября

На фоне масштабного внутреннего кризиса и все более жестоких репрессий Тегеран заявил о значительной интенсификации своей ядерной программы. Еще на одном объекте, на заводе Фордо, с понедельника начали обогащать уран до порога в 60%, сообщила иранская Организация по атомной энергии. Как заявляется, это стало ответом на недавнюю резолюцию МАГАТЭ с критикой иранских властей.

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Как сообщило иранское агентство Isna со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI), с понедельника на подземном заводе Фордо в 150 км к югу от Тегерана начался процесс обогащения урана до порога в 60%. Ранее уран обогащался там до 20%. На этом обогатительном комплексе новое поколение центрифуг IR-6 заменило старые машины.

Иран и ранее, с апреля 2021 года, обогащал уран до уровня 60% на другом заводе — в Натанзе. На этом ядерном объекте недавно установили каскады усовершенствованных центрифуг IR2M и IR4, намного мощнее прежних.

Как заявляют в Иране, на интенсификацию своей ядерной программы Исламская республика пошла в ответ на недавнюю резолюцию МАГАТЭ с критикой недостаточной кооперации со стороны Тегерана. Проект резолюции был представлен Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Германией. В четверг его одобрил Совет управляющих МАГАТЭ. Против голосовали Россия и Китай. Эта резолюция МАГАТЭ с критикой Ирана стала уже второй в этом году. Речь в обеих идет об отсутствии «технически достоверных» пояснений Ирана по поводу следов обогащенного урана на трех незадекларированных ядерных объектах.

Международное соглашение «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД) 2015 года по ядерной программе Ирана, заключенное Ираном с США, Францией, Великобританией, Германией, Россией и КНР, позволяет Ирану обогащать уран на 3,67% для использования ядерной энергии в гражданских целях. Пороговое значение обогащения урана для создания ядерного оружия составляет 90%.

В рамках ядерной сделки 2015 года Иран обязался полностью заморозить деятельность по обогащению урана на заводе Фордо. Тем не менее завод перезапустили в 2019 году, а недавно оснастили новым оборудованием для повышения эффективности.

В 2018 году Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили американские санкции против иранской экономики. Дональд Трамп тогда заявил, что соглашение с Ираном было выгодно только одной стороне, Ирану, и оно не может предотвратить появление иранской ядерной бомбы.

В апреле 2021 года в Вене начались переговоры по «реанимации» соглашения 2015 года. На данный момент переговоры находятся в мертвой точке. Соединенные Штаты участвовали в них не напрямую.

По данным отчета МАГАТЭ, с которым ознакомилось агентство France-Presse, к 22 октября Иран обладал более 3 673 кг обогащенного (до разных степеней) урана, что примерно в 18 раз выше потолка, зафиксированного в соглашении 2015 года. Интенсификация иранской ядерной программы.

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