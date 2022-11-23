В Израиле произошло два взрыва. Один человек погиб, не менее 22 пострадали

Теракт

В Иерусалиме утром в среду, 23 ноября, произошли два взрыва. По предварительным данным, в результате терактов погиб один человек, не менее 22 пострадали. Ранее сообщалось о 18 раненых.

Реклама Читать далее

Как сообщает корреспондент RFI в Иерусалиме Мишель Поль, первая бомба взорвалась на въезде в город на автобусной остановке, где каждое утро собирается множество израильских солдат, отправляющихся на базу. Бомба, спрятанная в сумке, оставленной на остановке, взорвалась в час пик, около семи часов утра. Вскоре после этого на оживленном перекрестке к северу от города взорвалось еще одно устройство. По предварительным данным, бомбу также оставили в автобусной сумке на остановке.

В результате теракта погиб по меньшей мере один человек. Как сообщил AFP представитель израильской полиции, мужчина был серьезно ранен и скончался от полученных травм в больнице Шаарей Цедек.

Глава израильской полиции Коби Шабтай отметил, что Израиль не сталкивался с подобными атаками уже много лет. Сейчас следователи изучают технологию, использованную исполнителями двойного взрыва, чтобы понять, были ли взрывные устройства самодельными или же использовались взрывчатые вещества и детонаторы военного образца.

Пока никто не взял на себя ответственность за двойную атаку. Однако представитель контролирующего сектор Газа исламистского движения ХАМАС приветствовал теракт, назвав взрывы «героическими операциями».

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в полдень проводит экстренное совещание с руководителями служб безопасности в штабе израильской армии в Тель-Авиве.

Посол Европейского союза в Израиле Димитер Цанчев заявил, что он «в ужасе от террористических атак», и принес «самые искренние соболезнования семьям погибших». «Терроризм никогда не может быть оправдан», — отметил он в заявлении, которое цитирует AFP.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться