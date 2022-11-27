В Пекине, Шанхае и других городах Китая протестуют против антиковидных мер. Звучат политические лозунги

Полицейские рядом с протестующими в Шанхае, 27 ноября 2022 г.

В Пекине, Шанхае, Ухане и других городах Китая вспыхнули протесты против так называемой политики «нулевого ковида» — жестких санитарных мер правительства. Сообщается, что со стороны протестующих звучали призывы к отставке председателя КНР Си Цзиньпина.

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Волнения в Китае вспыхнули после трагического происшествия в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, где случился пожар в жилом доме, унесший жизни десяти человек. Город Урумчи находится по строгими антиковидными ограничениями с начала августа.

На видео с места происшествия, размещенном в интернете китайскими государственными СМИ, видно, как рабочие убирают ограды возле горящего здания, а пожарные машины ждут, отмечает BBC. В соцсетях люди писали, что доступ к зданию затруднило и то, что ведущая к нему улица была забита припаркованными машинами, которые не оставались там неделями из-за карантина. Об этом пишет AFP.

На воскресной акции в Шанхае — 25-миллионном мегаполисе — люди открыто выкрикивали лозунги «Си Цзиньпин, уходи!» и «Коммунистическая партия, уходи!», судя по распространившемуся в соцсетях видео. Такого рода акции с политическими лозунгами — большая редкость для Китая. Сообщается о множестве задержанных.

Корреспондент RFI в Шанхае рассказал, что акция началась с того, что несколько человек возложили цветы и свечи в память о погибших в пожаре в Урумчи в центре города. К вечеру информация об этом распространилась в соцсетях, и ночью все больше людей начали стекаться в центр Шанхая. Корреспондент RFI также сообщает, что люди выкрикивали политические лозунги, например строку из революционной песни: «Люди больше не хотят быть рабами!». Когда кто-то кричал: «Си Цзиньпин, уходи!», лозунг тут же подхватывала толпа.

Студенты устроили демонстрации в университетах Пекина, Нанкина и других городов.

Корреспондент RFI в Пекине отмечает, что большинство акций проходят в молчании из-за рисков, связанных с цензурой. Видео, на которых студенты выкрикивали лозунги за демократию и свободу, были быстро удалены из интернета, передает AFP. Некоторые протестующие выходят с белыми листами бумаги, ставшими символом неповиновения цензуре.

Сообщается, что сотни человек вышли на акцию против санитарной политики компартии Китая на улицы Уханя.

Спорадические акции протесты имели место в Китае в последние дни, в частности на крупнейшем заводе по сборке iPhone в Чжэнчжоу.

Несмотря на политику «нулевого ковида», жесткие санитарные меры и внезапные локдауны, которые объявляют в разных регионах Китая, в воскресенье власти сообщили о рекордном числе новых зафиксированных за сути заражений — порядка 40 тысяч, по официальным данным.

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