Массовые убийства и насилие: как прошел 1 год «ЧВК Вагнера» в Мали. Главное из доклада

Прошел год с тех пор, как наемники «ЧВК Вагнер» прибыли в Мали. Международная исследовательская группа, называющая себя «All eyes on Wagner», опубликовала одноименный доклад, в котором содержатся сведения о массовых убийствах, совершенных российскими наемниками.Некоторые описания зверств напоминают то, о чем мир узнал после отступления войск РФ в различных частях Украины — расстрелянные гражданские люди со связанными за спиной руками, братские могилы… Русская служба RFI собрала главное из этого доклада. Мы также приводим свидетельство одной из создательниц документа, заключительная часть которого называется «Последствия войны в Украине и будущее операций „Вагнера“ в Мали».

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Напомним, Мали — 20-миллионная страна, в которой Франция — как и в еще нескольких государствах африканского региона Сахель — с января 2013 года проводила антитеррористическую операцию. Но после того, как малийская хунта, — в первую очередь, для удержания собственной власти и отказа от проведения выборов — «пригласила» в страну «вагнеровцев», в Париже решили вывести свои войска из Мали (вывод был завершен в августе) и свести к минимуму сотрудничество с местным режимом.

17 ноября французский МИД объявил о приостановке оказания помощи в целях развития Мали (в феврале прошлого года основная часть этой помощи уже была прекращена: Франция положила конец финансированию, направляемому непосредственно малийскому государству). Объявил, главным образом, все по той же причине — «сотрудничество» правящей хунты с находящейся вне закона «ЧВК Вагнера».

В МИДе, тем не менее, отметили, что Париж продолжает оказывать «гуманитарную помощь» и некоторую поддержку отдельным «малийским организациям гражданского общества».

20 ноября президент Макрон обвинил Россию в разжигании антифранцузской пропаганды в Африке и осуществлении «хищнического проекта» в отношении африканских стран, находящихся в трудном положении. Заявление было сделано в кулуарах саммита Франкофонии в Джербе (Тунис) в интервью телеканалу TV5 Monde.

21 ноября малийский режим объявил о запрете деятельности в стране НПО, финансируемых Францией. В коммюнике «переходного правительства Мали» французские власти снова были названы «хунтой» — термин, уже использованный ранее «переходным» премьер-министром, полковником Абдулайе Майга, на Генеральной Ассамблее ООН.

23 ноября МИД Франции «выразил сожаление» в связи с решением о запрете французского финансирования — решением, «которое наносит ущерб малийскому населению».

Но несравненно больший «ущерб» населению Мали наносят действия российских наемников, которые «творят бесчинства вместе с малийской армией» (фр. Forces armées maliennes — сокр. FAMa), рассказала журналисту французской редакции RFI Франку Александру одна из участниц исследовательской группы «All eyes on Wagner».

Анонимность этой женщины сохраняется в целях безопасности, подчеркнул Александр.

Главное из интервью представительницы «All eyes on Wagner» (AEOW)

Она рассказала о том, что прибытие «вагнеровцев» в Мали было загодя и тщательно подготовлено с идеологической точки зрения (подробнее об этом — см. ниже): «Для объяснения (необходимости) прибытия были использованы те же „причины“, что и в других (странах) — в ЦАР, например. Объяснение опиралось на две вещи: антифранцузские настроения и сложную ситуацию с безопасностью. В связи с этим они (…) много говорили о своей „антитеррористической“ борьбе и ее результатах».

«Вагнеровцы», в основном, не афишируют себя, но одно имя (если оно подлинное) совершенно не скрывается: это некто Иван Маслов, который, по сведениям авторов доклада, «является командующим подразделений „Вагнера“ в Мали». «И что достаточно интересно в Иване Маслове, так это то, что нам удалось найти его следы в достаточно странных местах — например, в Ираке в 2014-м. Так что мы полагаем, что он имеет отношение к российскому силовому аппарату», — заявила представительница AEOW.

В самом докладе рассказывается о том, что Маслов получил задание возглавить подразделения наемников, развернутые в Мали, от Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина (российский спецслужбист, который считается «основателем» и командиром ЧВК, названного по его собственному позывному — «Вагнер». Уткин, как и Пригожин, и все «ЧВК Вагнера» находятся под американскими и европейскими санкциями — Прим. RFI). Маслову «помогают два других офицера, которые руководят филиалом Вагнера в Мали».

«Согласно базам данных, с которыми мы ознакомились, Маслов родился 2 января 1980 года в Приморском крае и официально зарегистрирован по адресу в (рабочем поселке) Шатки Нижегородской области. Однако последние данные показали, что его автомобиль был зарегистрирован в городе Краснодаре, в 40 минутах езды от (полигона) Молькино, хорошо известного как военный лагерь, связанный с „Вагнером“», — указывают авторы доклада, подчеркивая, что «Служба безопасности Украины упоминает Маслова как члена группы „Вагнера“, (засветившегося) в ходе Первой украинской войны (войны в Донбассе — Прим. RFI), где он принимал участие в убийствах».

По данным украинского центра «Миротворец», «Маслов был в составе „Вагнера“ и в Центральноафриканской Республике». «Миротворец» упоминает, что он использует позывной «МИРОН», — указывается в докладе.

(Более того, на сайте «Миротворца» написано: «Подлежит аресту и допросу как возможный непосредственный участник (либо свидетель) убийства в ЦАР 30.07.2018 наемниками ЧВК „Вагнера“ российских журналистов Расторгуева, Джемаля и Радченко, а также как лицо, осведомленное о других преступлениях ЧВК „Вагнера“ в Африке». — Прим. RFI).

Представительница AEOW также объяснила, как исследователям удалось собрать сведения о преступлениях, совершенных российскими наемниками в Мали: «В течение определенного времени „группа Вагнера“ не принимала очень значительных мер защиты своих интернет-соединений. (…) Мы получили свидетельства источников, нашли фото и видео в соцсетях и, конечно, сопоставили все это с тем, присутствовала ли там (в этот момент) малийская армия и россияне, и проводили ли они там операции».

Обложка доклада «All eyes of Wagner». © https://alleyesonwagner.org/

Позже добывать свидетельства стало намного сложнее, потому что российские наемники «по-настоящему усилили свою защиту в плане интернет-безопасности»: «мы знаем сегодня от наших источников о том, что когда они прибывают в какой-нибудь населенный пункт, они „обрубают“ всю телефонную связь и конфискуют телефоны, чтобы избежать распространения в Интернете фото и видео».

Так что хотя докладчикам и удалось собрать немало сведений, но в процессе ознакомления с ними нужно держать в уме предположение, что это — лишь «верхушка айберга», под которым скрыто множество других леденящих душу преступлений.

«На сегодняшний день AEOW с высокой степенью достоверности выявило по меньшей мере 23 случая нарушений прав человека и убийств. В данном докладе будут освещены основные проверенные случаи», — говорится в предисловии к документу. Он начинается с короткого рассказа о том, «как готовился приход „Вагнера“ в Мали».

Легенда о «спасающей» России

«До того, как наемники Вагнера появились в Мали, российская „мягкая сила“ сыграла важную роль в оказании влияния на общественное мнение, чтобы Россия заняла более заметную позицию в стране.

Пример работы пропаганды. Малийцы проводят демонстрацию «против Франции» и в «поддержку России» по случаю 60-й годовщины независимости Республики Мали. Бамако. 22 сентября 2020 года. Баннер на французском языке гласит: «Путин — дорога в будущее». AP

Еще в 2016–2017 годах «неправительственная организация» под названием Le Groupement des Patriotes запустила петицию с призывом к вмешательству России в борьбу с терроризмом в Мали, — рассказывается в докладе. — В январе 2021 года панафриканская НПО Yerewolo debout sur les remparts несколько раз призывала к выводу французских войск и прекращению операции «Бархан».

Yerewolo возглавляет Адама Бен Диарра, он же Бен ле Серво, бывший лидер M5-RFP (близкое к правящей хунте движение — Прим. RFI). Организация поддерживается Кеми Себа, известным панафриканским деятелем (основателем т. н. Фронта против французского неоколониализма — Прим. RFI), который имеет тесные, документально подтвержденные связи с российским правительством, и который в прошлом использовался Евгением Пригожиным для оказания влияния на африканские страны».

«26 марта (2021 года) Yerewolo призвала к военному сотрудничеству с Россией».

«Другая организация Вагнера/Пригожина, Фонд защиты национальных ценностей (Фонд, сокращенно FZNC, упоминается, например, в этой справке Госдепа США о „кампании дезинформации Евгения Пригожина в странах Африки“ — Прим. RFI), провел и опубликовал опросы в Мали после военного переворота (в мае 2021 года), которые продемонстрировали (якобы) благоприятное мнение (малийцев) о (возможности) российского вмешательства и крайне негативное восприятие операции „Бархан“, проводимой французской армией».

В поисках золота (одна из главных причин прихода «вагнеровцев» в Мали)

В докладе, со ссылкой на данные издания Jeune Afrique, рассказывается о том, что, как и в другие африканские страны, в Мали «вагнеровцы» пришли, в том числе, для того, чтобы поживиться за счет местных природных ресурсов: «Лица, связанные с „группой Вагнера“ и Евгением Пригожиным, вели активную деятельность в Мали по обнаружению золотых приисков через две компании — Alpha Development и Marko Mining, созданные в конце 2021 года и апреле 2022 года соответственно. (…) Wagner Group поручила двум российским геологам, Виктору Попову и Сергею Лактионову, провести поисковые работы на месторождениях…».

«Вполне вероятно, что в настоящее время они („вагнеровцы“) ведут переговоры по трем разрешениям:

— рудник Фекола, в настоящее время эксплуатируемый канадской горнодобывающей компанией B2Gold (16 тонн золота, добытого в 2021 году);

— Луло-Гункото, оператором которого является другая канадская компания Barrick Gold (19 тонн золота, произведенного в 2021 году);

— Сяма, отданный австралийской горнодобывающей компании Resolute (2,4 млн. тонн золота в год)».

Первое появление и распространение

«После первых слухов (о прибытии), появившихся еще в сентябре, и официального объявления о приходе 23 декабря 2021 года, в ноябре 2021 года „группа Вагнера“ начала заметно укрепляться в Мали. (…) За последний год (…) силы Вагнера широко распространились» в стране, — говорится в докладе.

🇲🇱🇷🇺



New Update on #wagner alleged main base in #Bamako



New structures are visible, notably a wall on the western side of the base, as well as two unidentified infrastructures to the north and south.



Traces on the ground testify of an important activity on the base. #Mali https://t.co/ZhuLD9nNzE pic.twitter.com/UIcug67pFY — Casus Belli 🛰 (@casusbellintel) October 15, 2022

«Первые фото наемников „Вагнера“ появились в январе 2022 года в Сегу (100-тысячный город в центральной части Мали — Прим. RFI). (…) Наемники создали базы в некоторых деревнях (Хомбори), а также перебрались в военные лагеря, освобожденные французскими войсками в рамках операции „Бархан“ в Менаке и Гао…» (расположенные рядом города на юго-востоке страны — Прим. RFI).

«Контртеррористические операции» «Вагнера» в Мали: отсутствие быстрых побед и растущий уровень опасности

«Переходное правительство» «частично использовало „Вагнер“ для борьбы со (связанным с „Аль-Каидой“ — Прим. RFI) движением „Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин“ (JNIM), группировкой, которую Мали с трудом подавляет с 2017 года».

Но «согласно открытым и закрытым источникам, группа Вагнера и ее операции усилили чувство незащищенности в некоторых районах и побудили людей присоединиться к JNIM», — говорится в докладе.

(К слову, даже по данным близкого к хунте движения M5-RFP, «ситуация с безопасностью (в Мали) в 2022 году серьезно ухудшилась. (…) отмечается рост числа нападений вооруженных террористических групп, захват ими населенных пунктов в регионах Менака и Томбукту, а также увеличение числа внутренне перемещенных лиц в стране» — Прим. RFI).

«По данным ООН, с тех пор как „Вагнер“ прибыл в Мали, число людей, бегущих в Мавританию, увеличилось в четыре раза. По данным Al Jazeera, этот рост миграции можно объяснить тем, что люди, спасаясь от насилия „Вагнера“, ищут убежища в лагере беженцев М’бера в Мавритании, на границе с Мали», — утверждается в документе.

«Число жертв в 2022 году выше, чем в любой другой год с начала кризиса в 2013 году. Реальность эффективности операций „Вагнера“ в Мали можно увидеть на примере развития джихадистских группировок…», — отмечается в докладе.

Кровавые методы «борьбы за безопасность»

«Помимо длинного списка инцидентов, связанных с безопасностью, важно также иметь возможность пролить свет на методы, используемые „инструкторами“ "Вагнера" для сбора разведданных, — подчеркивают докладчики: «Несколько малийских гражданских лиц сообщают о систематическом жестоком обращении с подозреваемыми заключенными со стороны „белых людей, говорящих на ‚неизвестном языке‘ — при пассивном наблюдении малийских солдат».

«Есть несколько свидетельств о смерти пятнадцати человек в военном лагере Диабали. В других свидетельствах сообщается о применении подобных методов в военном лагере Софара».

«Малийская армия последовала примеру "Вагнера", включив систематические злоупотребления в свои собственные операции, укрепляя то, что (военный эксперт) Марк-Андре Буавер называет ‚культурой насилия‘ из-за безнаказанности»,

— подчеркивают докладчики.

«С февраля 2022 года наемники ‚Вагнера‘ вместе с FAMa участвовали в казни большого числа малийцев в ходе контртеррористических операций. Вызвав международную реакцию, которая нанесла ущерб репутации малийской хунты», — говорится в докладе.

Выявленные докладчиками злоупотребления разделены в документе на несколько «категорий»:

— Казни — включая массовые убийства и казни гражданских лиц. — Нападения на гражданское население — включая произвольные аресты и мародерство. — Сексуальное насилие — включая домогательства и изнасилования. — Насильственное перемещение людей.

«Крупные массовые убийства мирных жителей произошли в начале 2022 года, причем только в результате двух событий (случившихся в селениях Догофри в южно-центральной части страны и городе Мура — Прим. RFI) правозащитные организации зафиксировали более 330 жертв среди мирного населения», — пишут докладчики, подчеркивая, что массовое убийство в районе Догофри (жертвами стали не менее 35 человек) было хорошо задокументировано правозащитниками Human Right Watch и СМИ.

«По их данным, 20 февраля были арестованы люди, возвращавшиеся с ярмарки (…). Согласно нескольким свидетельствам, силы FAMa и ‚Вагнера‘ переходили из деревни в деревню для проведения арестов и грабежей. Массовое захоронение было обнаружено 2 марта местными жителями, и его изображения распространились в социальных сетях. На жутком видео, записанном с помощью мобильного телефона, видны тела, сваленные в кучу и сожженные, у многих из них руки связаны за спиной и завязаны глаза».

На этом кадре из видео показаны солдаты, хоронящие тела возле армейской базы на севере Мали. Французские военные говорят, что у них есть видео. AP

«Резня в Муре также была хорошо документирована организацией Human Rights Watch и несколькими медиа»: «в период с 27 по 31 марта 2022 года малийские вооруженные силы и российские наемники из "группы Вагнера" убили (здесь) около 300 человек».

«Операция началась 27 марта, когда правительственные войска вошли в город Мура. Военные вертолеты приземлились возле городского рынка, солдаты вышли из них и подошли к группе из примерно 30 джихадистов, которые начали стрелять. В результате (…) погибли по меньшей мере два белых солдата (скорее всего, из группы "Вагнера") и неизвестное количество солдат правительственных войск. Малийские войска открыли ответный огонь, убив множество людей. Став свидетелями этой сцены, несколько гражданских попытались бежать, но их преследовал вертолет, который (…) целенаправленно стрелял по убегающим гражданским».

«Малийские и белые солдаты распространились по всему городу, блокируя выходы и убивая всех, кто пытался бежать. Затем силы безопасности задержали и допросили сотни гражданских мужчин и конфисковали их вещи, включая телефоны. Мужчин, сопротивлявшихся облаве, белые наемники расстреливали на месте. Затем задержанных отправляли на берег реки, где их собирали в группы по 4, 6 или 10 человек и массово казнили. Выжившие рассказали Reuters, что (их) заставляли копать братские могилы».

«Операция завершилась 31 марта.

Один из свидетелей рассказал Human Rights Watch, что слышал, как правительственный офицер сказал кому-то по рации ‚прекратите убивать людей, отпустите их‘, и убийства прекратились».

«Согласно отчетам, в резне участвовало около 100 белых солдат, говоривших не на французском языке…», — сообщается в документе.

Кроме того, различные свидетельства, собранные и опубликованные RFI, «говорят о том, что наемники "Вагнера" вместе с малийскими военными силами и охотниками Донсо прибыли на вертолете в деревню Гуни 17 сентября. 18 сентября они собрали всех мужчин, а также некоторых детей и женщин в мечети Гуни и расправились с ними. В результате этого инцидента погибло около 35 человек».

(К слову, на ту публикацию RFI отреагировали в Москве (цитата по ТАСС): «В МИД РФ также отметили, что в статье (…) "Мали: новые обвинения в злоупотреблениях в отношении армии в Гуни" (…)

утверждается, будто представители вооруженных сил Мали‚ в сопровождении иноземных белых мужчин — наемников Вагнера прилетели на вертолетах в деревню Гуни и убили 35 человек, угнали скот и изнасиловали неустановленное количество жителей этого населенного пункта‘. В дипведомстве отметили, что реакция простых малийцев в соцсетях не заставила себя долго ждать.

Рядовые пользователи интернета назвали эти публикации ложью и продуктом пропагандистских измышлений Парижа», — Прим. RFI).

Как бесчинствовать осторожно?

С тех пор, «согласно многочисленным источникам (среди местных жителей), наемники "Вагнера" прибегают к более целенаправленному насилию против небольших групп людей — после того, как были подвергнуты критике со стороны малийской хунты за предыдущие массовые убийства», — утверждают исследователи.

Кроме того, «с тех пор телекоммуникации систематически отключались, чтобы предотвратить любую запись», — также утверждают они, заявляя, что, по согласно непроверенным пока данным, 27 сентября на базе в Ансонго (30-тысячный город на юго-востоке) «двое малийских солдат были убиты наемниками "Вагнера" (…) после того, как отказались отдать свои мобильные телефоны».

«30 октября в социальных сетях распространились сообщения о вертолетной операции и новой резне, произошедшей в деревне Геледи в регионе Тененку (центральная часть Мали — Прим. RFI). Несмотря на отсутствие видеозаписей, список предполагаемых жертв быстро распространился в Интернете, хотя проверить его (по разным источникам) не представляется возможным». Тем не менее, «All Eyes On Wagner» получила рассказ очевидца убийства». «Очевидец упоминает, что было арестовано большое количество мирных жителей и „радикалов“, и что 13 мирных жителей были убиты. Также были убиты несколько человек, связанных с вооруженными террористическими группами».

Докладчики приводят еще не менее десятка примеров убийств мирных жителей, часто сопровождавшихся — по данным AEOW — еще и грабежами.

Приводятся и случаи сексуального насилия.

«4 сентября 2022 года во время совместной антитеррористической операции в провинции Мопти бойцы FAMa в сопровождении охотников Донсо и российских наемников напали на женщин, предположительно, в деревне Ниа-Уро. Согласно официальному коммюнике FAMa, опубликованному 22 сентября, малийская армия находилась в районе Ниа-Уро с 1 по 15 сентября (проводя там „антитеррористическую операцию“ — Прим. RFI), что придает достоверность этим утверждениям».

«Согласно многочисленным свидетельствам, собранным журналистами, мужчины, идентифицированные как „белые солдаты“, просили женщин в деревне раздеться и сфотографироваться с ними, некоторые из (женщин) затем подвергались сексуальному насилию»,

— сообщают докладчики, подчеркивая, что малийская армия объявила о начале «расследования инцидента».

Заключение — «Последствия войны в Украине и будущее операций „Вагнера“ в Мали»

«Поскольку война в Украине стала приоритетом Кремля, и Москве необходимо заморозить линии фронта до следующей зимы, силы „Вагнера“, вероятно, будут передислоцированы (…).

Утечка информации в Интернете показала, что некоторые наемники „Вагнера“, базирующиеся в Тессите (регион Гао на юго-востоке Мали — Прим. RFI), вероятно, отправлены в Украину с 15 октября 2022 года», — говорится в докладе.

В нем также сравнивается «успешность» «деятельности» наемников в Мали и ЦАР — не в пользу Мали: «Хунта не в состоянии платить ежемесячную плату за их услуги, что побуждает наемников нападать и грабить деревни, а природные ресурсы оказались более труднодоступными для компаний „Вагнера“/Пригожина. Кроме того, результаты антитеррористических операций "Вагнера" пока не оправдали ожиданий. (…) Некоторые представители туарегов также рассматривают наемников "Вагнера" как потенциальных конкурентов“, опасаясь, что они «возьмут под контроль различные торговые операции, включая золото». В связи с этим туареги «оказывают давление» на «ЧВК», «чтобы она покинула Гао и Менаку».

«Будущее "Вагнера" в Мали неопределенно. Хунта не выполняет свои обязательства по финансированию вмешательства "Вагнера", и существует неопределенность относительно передислокации (наемников) в Украину», — резюмируют эксперты. Полагая, что даже несмотря на это, «‚Вагнер‘, скорее всего, останется в Мали и Сахеле в целом, чтобы укрепить российское влияние в регионе» и доступ к «прибыльным природным ресурсам Сахеля».

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