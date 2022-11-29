Власти ЦАР заявили, что некий летательный аппарат нанес удар по базе военных и российских наемников

Правительство ЦАР заявило, что неизвестный летательный аппарат нанес удар по базе армии ЦАР и ее «союзников». Речь идет о наемниках российской ЧВК «Вагнер».

Реклама Читать далее

Летательный аппарат «сбросил взрывчатку на город» Босангоа, «взяв за цели базу наших сил обороны и наших союзников, а также хлопковый завод», — говорится в коммюнике правительства Центральноафриканской Республики, где армия вместе с наемниками ЧВК «Вагнер» сражаются с повстанцами.

В Банги под словом «союзники» всегда подразумевают российских наемников, отмечает AFP.

Местный чиновник сообщил AFP, что летательный аппарат «бомбил базу россиян в 2:50 ночи». «Мы слышали, как минимум четыре (взрыва) бомб, но так как была ночь, мы не видели самолет, который был без огней и не произвел много шума», — сказал Этьен Нгеретум. региональный директор по водным ресурсам и лесам в Босангоа в интервью AFP.

Чиновник сказал, что две бомбы разорвались у него в саду, который находится рядом с хлопковым заводом, который занят россиянами.

Мэр Босангоа Пьер Денамгер также подтвердил AFP факт нападения. «Это был самолет без огней, который мы не смогли идентифицировать. Целью была хлопковая фабрика, которую россияне и вооруженные силы используют в качестве базы, повреждений не так много», — сказал он.

В правительственном коммюнике говорится, что атака произошла в ночь на 28 ноября и «нанесла масштабный материальный ущерб». Утверждается, что летательный аппарат затем взял направление на север и вышел из воздушного пространства ЦАР. К северу от Босангоа проходит государственная граница с Республикой Чад.

У Центральноафриканской республики сложные отношения с Республикой Чад. Банги обвиняет Нджамену в том, что она позволила вооруженным группировкам использовать свою территорию как резервную базу, а также предоставила убежище их лидеру, экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе. На границе двух стран ранее имели место инциденты, в частности в декабре 2021 года — перестрелка.

Правительство ЦАР заявило, что удар по базе нанесли «враги мира», и что он не останется без ответа.

«Их присутствие было кошмаром»: расследование RFI о бесчинствах российских наемников в ЦАР

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться