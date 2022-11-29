Глава НАТО Столтенберг: «НАТО увеличит помощь Украине в ожидании зимних холодов»

Совет НАТО проводит в контексте войны в Украине консультации по вопросам евро-атлантической безопасности на уровне министров иностранных дел стран альянса в Бухаресте (Румыния) 29 и 30 ноября. Главные темы были обозначены в канун открытия Совета главой НАТО Йенсом Столтенбергом. В центре внимания глав дипломатических ведомств будут: «незаконная война России в Украине, поддержка Киева и других партнеров, способы повышения устойчивости и проблемы, связанные с Китаем» , — уточняется на сайте НАТО.

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В опубликованном вечером 29 ноября совместном заявлении министры иностранных дел стран НАТО осудили Россию и военные действия на территории соседней с ней Украины:

«Россия несет полную ответственность за войну, вопиющее нарушение международного права и принципов Устава ООН, — говорится в документе, который поддержали и страны, приглашенные на форум НАТО в Бухаресте. — Агрессия России, в том числе ее непрерывные и бессовестные удары по украинским объектам гражданской и энергетической инфраструктуры лишает миллионы украинцев доступа к базовым услугам. Она сказывается на глобальных поставках продовольствия и ставит под угрозу наиболее уязвимые страны и народы. Неприемлемые действия России, включая гибридную деятельность, энергетический шантаж и безрассудную ядерную риторику, подрывают международный порядок, основанный на правилах».

«НАТО увеличит помощь Украине в ожидании зимних холодов»,- заявил, открывая встречу в Бухаресте, генеральный секретарь НАТО. По словам Йенса Столтенберга, президент России Владимир Путин «стремится использовать зиму как орудие в войне». Он напомнил, что космические снимки показывают степень разрушения систем энергообеспечения Украины.

Les pays membres de l'Otan réunis à Bucarest se mobilisent pour aider l'Ukraine à passer l'hiver avec l'annonce attendue d'une contribution financière "substantielle" de Washington pour faire face aux dommages causés par la Russie sur les infrastructures énergétiques de Kiev #AFP pic.twitter.com/O7CCsQUu9I — Agence France-Presse (@afpfr) November 29, 2022

«Холодный сезон обещает быть особенно тяжелым для Украины из-за перебоев с водой, электричеством и из-за российских атак на инфраструктуру» страны, — цитирует главу альянса агентство France-Presse. «НАТО продолжит поддерживать Украину сколько времени, сколько потребуется. Мы не отступим», — пообещал бывший премьер-министр Норвегии.

Участник встречи в Бухаресте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО увеличить производство вооружений и добавил: «Если они этого не сделают, мы не сможем победить, вот так просто».

#Kuleba: Los países de la #OTAN deberían aumentar la producción de armas para las batallas que se avecinan.



Dmytro Kuleba, instó a los países de la OTAN a aumentar su producción de armas y agregó; "si no lo hacen, no podremos ganar, tan simple como eso”. pic.twitter.com/HMramk43k6 — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) November 29, 2022

Помощь Украине в зимний период

Встреча министров блока в Бухаресте должна послужить укреплению и координации помощи Украине. Речь идет о поставках военной техники, но также и помощи населению страны, благодаря поставкам антидроновых систем, топлива, медикаментов, зимнего снаряжения и других товаров невоенного назначения.

Ссылаясь на госдепартамент США, AFP сообщает, что Соединенные Штаты сотрудничают с американскими и европейскими компаниями, в поисках наилучшего оборудования для ремонта поврежденных обстрелами высоковольтных сетей. В этих условиях Франция, как и ряд других стран ЕС, отправляет в Украину 100 электрогенераторов. В общей сложности Евросоюз направит жителям Украины 500 генераторов мощностью до 100 квт. Речь идет о мощном оборудовании, которое служит обычно для обеспечения электричеством крупных промышленных и строительных объектов.

Вопрос о членстве Украины, Швеции и Финляндии

На встрече в Бухаресте должен рассматриваться вопрос о вступлении в НАТО новых членов. Альянс подтвердит приверженность к «политике открытых дверей», — пишет France-Presse. Вопрос о членстве Украины в НАТО вписывается в эту перспективу. Решение было подтверждено во время саммита НАТО 2008 года, в Бухаресте. Но, по формулировке агентства, «интеграция Украины остается перспективой очень отдаленной», так как сроки её вступления никогда официально не обсуждались.

В консультациях в Бухаресте участвуют главы дипломатии Швеции и Финляндии — двух стран, подавших заявку на членство в оборонном блоке вследствие введения Россией войск на территорию Украины. Столтенберг в день открытия консультаций заявил, что «настало время завершить процесс их вступления и приветствовать их как полноправных членов нашего Североатлантического союза». Министры НАТО обсудят процесс их вступления, которое уже ратифицировали 28 из 30 стран-членов организации. Но процесс пока блокируется Турцией и Венгрией.

France-Presse сообщает, что «министры Финляндии, Швеции и Турции должны были встретиться во вторник на полях бухарестской встречи, но Анкара умерила надежды на быстрый результат». Напомним: Реджеп Тайип Эрдоган использует переговоры о членстве Швеции и Финляндии для решения проблем своей страны. Он требует от НАТО гарантий безопасности для Турции в её сложных нынешних отношениях с Россией, а также помощи в решении курдского вопроса.

Сообщается также, что во встрече в Бухаресте участвуют министры иностранных дел Боснии и Герцеговины, Грузии и республики Молдова. Они должны, по выражению Йенса Столтенберга, «обсудить своё растущее сотрудничество с НАТО в это непростое время». Эти три страны «сталкиваются с российским давлением разных форм, поэтому на встрече мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы помочь им защитить свою независимость и укрепить их обороноспособность».

Зависимость от авторитарных режимов

Наконец, министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят стратегию в отношениях с Китаем. «Война на Украине показала нашу опасную зависимость от российского газа, — сказал в канун совета НАТО генеральный секретарь организации, — поэтому мы должны оценить нашу зависимость и от других авторитарных режимов, особенно от Китая».

Саммит стран НАТО пройдет 11 и 12 июля 2023 года в Вильнюсе.

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