В киберцентре НАТО в Таллине проходят пятидневные учения по коллективной киберзащите

Кибербезопасность

В Таллине проходят киберучения НАТО. Киберцентр альянса был создан в 2008 году.

В киберцентре НАТО в Таллине 28 ноября начались широкомасштабные учения по кибербезопасности Cyber ​​Coalition 22. В них, как сообщается на сайте НАТО, принимает участие около 1000 специалистов из стран Североатлатнического альянса, а также Финляндии, Швеции, Грузии, Ирландии, Японии, Швейцарии, представители Евросоюза.

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В течение пяти дней союзные государства будут участвовать в тренировках, отрабатывать протоколы взаимодействия в условиях кибератак на стратегически важные инфраструктуры, такие как энергоснабжение, сетевые программы блока и промышленных предприятий.

Такого рода «киберучения» проводятся в Эстонии ежегодно с 2008 года. Они позволяют делиться опытом, разрабатывать совместные схемы действий. Цель участников — укрепить свою киберустойчивость. В учениях принимают участие как специалисты, приехавшие в Таллин, так и те, кто отвечает за работу киберструктур дистанционно.

Сайт НАТО напоминает, что «киберзащита является неотъемлемой частью коллективной обороны НАТО».

В июне 2022 года на саммите в Мадриде страны НАТО обязались активизировать усилия по укреплению своего потенциала киберзащиты, а также расширить сотрудничество с частным сектором и другими важными партнерами, такими как Европейский союз.

Франция присоединидась к работе киберцентра НАТО в 2013 году.

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