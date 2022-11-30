Бывший китайский лидер Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет

Цзян Цзэминь, президент Китая, машет рукой сторонникам со ступенек своего самолета в чикагском аэропорту О'Хара перед вылетом в Хьюстон, 23 октября 2002 года.

Бывший президент Китая Цзян Цзэминь, руководивший страной в эпоху глубоких потрясений с 1989 года до начала 2000-х годов, умер в среду в возрасте 96 лет. Он пришел к власти после подавления в 1989 году протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине и возглавил превращение самой густонаселенной страны мира в глобальную сверхдержаву.

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Бывший китайский лидер скончался в момент возникновения самых массовых протестов (против антиковидных ограничений и за большее количество политических свобод) со времен событий на Тяньаньмэнь с которыми сталкиваются коммунистические власти Китая уже несколько дней.

«Цзян Цзэминь умер от лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае в 12:13 дня (04:13 GMT) 30 ноября 2022 года в возрасте 96 лет», — цитирует AFP Китайское агентство новостей.

По сообщению государственного телевидения Китая, объявление о его смерти было сделано в письме китайских властей с выражением «глубокой скорби», адресованном всей Коммунистической партии Китая, армии и народу.

Его смерть наступила после того, как все медицинские процедуры оказались безуспешными, — также говорится в сообщении.

Товарищ Цзян Цзэминь был выдающимся лидером…, великим марксистом, великим пролетарским революционером, государственным деятелем, военным стратегом и дипломатом, многолетним борцом за коммунизм и выдающимся лидером великого дела социализма с китайской спецификой,

— говорится в тексте письма, цитируемого агентством.

«Шанхайская клика»

Объявление о его смерти было сделано на фоне волны протестов, прокатившейся в последние дни по нескольким городам Китая и напомнившей продемократическую мобилизацию 1989 года, которая в итоге была жестоко подавлена и закончилась кровопролитием.

Во время серьезных политических волнений в Китае весной и летом 1989 года товарищ Цзян Цзэминь поддержал и выполнил правильное решение ЦК партии о противодействии беспорядкам, защите социалистической государственной власти и защите основных интересов народа,

– говорится в сообщении CCTV.

Бывший глава Китая, Дэн Сяопин, никогда не занимавший пост руководителя страны, но фактически руководивший ею с конца 1970-х до начала 1990-х, призвал Цзян Цзэминя возглавить Коммунистическую партию Китая в июне 1989 года, впечатленный его способностью мирно выйти из протестов в Шанхае, где Цзэминь смог избежать кровопролития, в отличие от событий в Пекине. Так, после 13 лет во главе партии (1989–2002), он стал президентом на десять лет (1993–2003).

По мнению аналитиков, Цзян Цзэминь и его «Шанхайская клика» — фракция, поддерживавшая его, — продолжали оказывать большое влияние на китайскую политику еще долго после его ухода из власти.

Сразу после объявления о его смерти все государственные СМИ разместили одну и ту же черно-белую фотографию хризантемы на официальных аккаунтах китайской социальной сети Weibo.

Статья о бывшем президенте в онлайн-энциклопедии Baidu, своего рода китайской Википедии, также была черно-белой.

Назначенный преемником бывшего главы Китая Дэн Сяопином, Цзян Цзэминь, «получил» Китай на ранних стадиях экономической модернизации.

К 2003 году, покинувший свой пост, Цзян Цзэминь оставил Китай членом Всемирной торговой организации (ВТО), страной, получившей право проведения Олимпийских игр 2008 года в Пекине и стоящей на пути превращения в сверхдержаву.

Он оставил после себя жену Ван Епин и двух сыновей.

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