Мария Колесникова остается в тяжелом состоянии в реанимации, отца и адвоката к ней не пускают

Одна из лидеров мирных белорусских протестов 2020 года попала в реанимацию из штрафного изолятора Гомельской женской колонии. О причинах наказания штрафным изолятором ничего не известно. Сообщается, что Марии Колесниковой в больнице сделали экстренную операцию, однако диагноз неизвестен.

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Мария Колесникова во время выборной кампании-2020 в Беларуси возглавляла штаб экс-банкира и мецената Виктора Бабарико, после его ареста вошла в команду Светланы Тихановской. К ним также присоединилась Вероника Цепкало — жена незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало. Трио стало символом белорусского сопротивления и объектом ненависти режима, так, например, граффити их фирменных жестов— сжатый кулак, «виктори» и сердечко — в новой белорусской реальности становятся поводом для репрессий вплоть до тюрьмы.

Фото штаба Бабарико: слева направо: Мария Колесникова, Светлана Тихановская, Вероника Цепкало © DR

Мария Колесникова была приговорена 6 сентября 2021 года к 11 годам колонии за якобы «заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем», «создание экстремистского формирования и руководство им», «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». Она признана правозащитниками политзаключенной.

Информация о госпитализации Марии появилась вечером 29 ноября в телеграм-канале Виктора Бабарико. Политзаключенную госпитализировали в первое хирургическое отделение, а затем перевели в реанимацию больницы скорой медицинской помощи Гомеля. По информации ее адвоката, Колесникову доставили в больницу с хирургической патологией и прооперировали еще 28 ноября. Самому адвокату с 17 ноября трижды подряд отказывали во встрече с клиенткой. О причинах наказания штрафным изолятором точной информации нет, как и о том, когда именно Колесникова туда попала. Штабу Виктора Бабарико известно лишь о наложении трех взысканий на Колесникову администрацией колонии: за «нахождение в рабочее время не в том месте» и «невежливое обращение с ее стороны».

30 ноября штаб Бабарико сообщил, что Колесниковой сделали операцию на желудке:

Отец Марии Александр Павлович находится в больнице Гомеля. Общение отца с врачами происходит в присутствии сотрудников МВД. Марию привезли уже в тяжелом состоянии. Неизвестно, когда ей стало плохо. Адвоката не пускают с 17 ноября. Операция прошла планово и успешно, но Мария все еще находится в тяжелом состоянии. По словам врачей, она в сознании, необходимое лечение и лекарства ей предоставляются. Диагноз не говорят даже отцу: якобы необходимо заявление или расписка о том, что Мария разрешает. По неподтвержденной информации, у Марии прободная язва. Адвоката к Марии не пустили, отца тоже.

Осенью 2020 года Марию Колесникову похитили сотрудники спецслужб, а затем попытались выдворить из Беларуси в Украину. Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться на белорусской территории. За три дня до похищения Мария Колесникова рассказала RFI, что приняла для себя решение не покидать Беларусь и готова идти до конца.

На последние новости о Колесниковой отреагировали в Соединенных Штатах. «Режим в Беларуси несет полную ответственность за здоровье и благополучие Марии Колесниковой и 1440 других политзаключенных. Виновные будут привлечены к ответственности», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

В сообщении посольства США в Беларуси говорится, что Соединенные Штаты «по-прежнему привержены привлечению к ответственности должностных лиц режима, нарушающих права человека».

Мария Колесникова — не единственная, кто сейчас испытывает серьезные проблемы со здоровьем в белорусских тюрьмах. Так, Марина Адамович, жена экс-кандидата в президенты Беларуси, политзаключенного Николая Статкевича, сообщает о том, что у ее мужа пневмония после перенесенного ранее заражения COVID-19. Последнее письмо от него датировано 11 ноября, лекарственные средства к передаче не принимают, о состоянии здоровья заключенного не сообщают. При этом, по информации Марины Адамович, Статкевич несколько раз наказывался штрафным изолятором.

Центр «Весна» сообщает о жестоком наказании правозащитницы Насты Лойко — 29 ноября ее третий раз подряд арестовали на 15 суток, то есть она находятся в изоляторе на Окрестина уже больше месяца. Как и предыдущие разы, ее наказали за «мелкое хулиганство»: якобы Лойко хамила милиции, смахивала со стола милицейские бумаги и т. д.. На прошлом суде Наста Лойко рассказала о пытках на Окрестина: один из силовиков ударил ее электрошокером, а один из сотрудников центра изоляции правонарушителей вывел ее во внутренний дворик и оставил без одежды на 8 часов. Сейчас в Беларуси зимняя погода. На очередной суд ее предудыщие показания не повлияли.

К 30 ноября в Беларуси насчитывается 1447 политических заключенных.

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