«Старейший союзник» Вашингтона: Эмманюэль Макрон начал трехдневный визит в США

дипломатия

Президент Франции прибыл в Вашингтон накануне вечером. Это первый государственный визит иностранного лидера, организованный главой Белого дома Джо Байденом с момента его прихода власти, и второй государственный визит Макрона в США. В 2018 году его уже принимал с государственными почестями предшественник Байдена Дональд Трамп. Впервые в истории Пятой республики французский президент дважды приезжает в США с государственным визитом.

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В госдепартаменте США выбор Франции объясняют тем, что Париж является «старейшим союзником» Вашингтона, а также центральной ролью, которую играет Франция в урегулировании украинского конфликта и напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Елисейском дворце, в свою очередь, подчеркивают «редкую привилегию», которой удостоился Париж, что свидетельствует «великолепных франко-американских отношений».

Как передает корреспондент RFI в Вашингтоне Гийом Ноден, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби не скрывает, что администрация Байдена очень «воодушевлена» визитом французского президента. Кирби не перестает восхищаться Макроном, которого в США называют европейским лидером в «большой семерке».

В программе первого дня визита Эмманюэля Макрона — рабочая встреча с вице-президентом США Камалой Харрис, посвященная франко-американскому партнерству в космической отрасли; рабочий обед, посвященный вопросам энергетики и климата; церемония на военном кладбище в Арлингтоне под Вашингтоном; встреча с представителями французского сообщества в США и в завершение дня — частный ужин с Джо Байденом и его супругой Джилл в итальянском ресторане в Вашингтоне.

Организация такого ужина, как пишет Le Monde, свидетельствует о потеплении франко-американских отношений. В ходе этой встречи президенты и их жены смогут пообщаться в неформальной обстановке: «по-дружески и прямо», подчеркивают в Елисейском дворце. В этой встрече французская сторона видит возможность поднять непростые вопросы, которые волнуют Париж.

Цель Макрона: смягчить разногласия, усилить партнерство

В поездке Эмманюэля Макрона сопровождают министры экономики (Брюно Ле Мэр), обороны (Себастьян Лекорню), иностранных дел (Катрин Колонна), высшего образования (Сильви Ретайо), а также представители крупного французского бизнеса — миллиардер и основатель компании телекоммуникационных услуг Free Ксавье Ньель, миллиардер и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, а также генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

Большая французская делегация призвана убедить президента США, что «американское лидерство не отменяет европейского партнерства», отмечает Le Monde. CША не должны играть на ослабление Европейского Союза, настаивают в Елисейском дворце. В администрации французского президента выступают «за усиление партнерства несмотря на неравное соотношение сил».

Флаги США и Франции перед зданием Белого дома перед началом государственного визита Эмманюэля Макрона в Вашингтон. 29 ноября 2022 года. REUTERS - KEVIN LAMARQUE

Единство в позиции по Украине, разногласия в вопросах внешней торговли

Франция и США единодушны в своей поддержке Украины и на протяжении более девяти месяцев войны действуют скоординировано. Оказание помощи Киеву остается приоритетом и для Парижа, и для Вашингтона, так же, как и обоюдное желание обеих стран избежать эскалации напряженности с Москвой.

Однако война по-разному отразилась на экономике двух государств, и в этом вопросе между Эмманюэлем Макроном и его американским коллегой уже есть разногласия. В Елисейском дворце подчеркивают, что европейский континент страдает от последствий антироссийских санкций куда больше, чем США. В частности, инфляция в ЕС выше, тогда как в Соединенных Штатах ее сдерживают с помощью специальных мер, которые в Европе считают протекционистскими.

Летом в США был принят закон о сокращении инфляции (IRA): он вступит в силу 1 января 2023 года. Закон предусматривает в том числе сокращение затрат на здравоохранение и переход на экологически чистую энергию и электромобили. IRA призван помочь американской промышленности ускорить энергетический переход, даже если это означает дискриминацию продукции из Европы. Эмманюэль Макрон назвал закон «недружественным» и противоречащим правилам Всемирной торговой организации. Французские СМИ называют IRA «яблоком раздора» между Европой и США.

Однако пространство для маневров у французского президента крайне ограничено. «В лучшем случае Париж может потребовать исключения для нескольких европейских промышленных компаний, чтобы обеспечить "честную" конкуренцию. И то вряд ли», — отмечает Le Monde.

Беспокойство у Евросоюза вызывает также высокая стоимость экспорта сжиженного природного газа из США, которая резко возросла на фоне отмены поставок газа из России, отмечает «Голос Америки».

Издание цитирует слова высокопоставленного источника в Белом доме, который, отвечая на обвинения в том, что Соединенные Штаты фактически наживаются на войне в Украине, назвал их «ложными». Тот же собеседник поспешил преуменьшить напряженность, связанную с IRA. По его словам, Вашингтон и Брюссель ведут «очень конструктивную серию переговоров», направленных на предотвращение закрытия европейских компаний.

Главной целью визита французского президента, как отметил представитель Белого дома, является развитие «личных союзнических отношений» между Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном.

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