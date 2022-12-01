Совет НАТО в Бухаресте: блок усилит помощь Украине и расширит поддержку потенциальным кандидатам

Консультации глав МИД стран НАТО завершились в Бухаресте в среду, 30 ноября. Главными темами двух дней работы совета альянса была помощь Украине и поддержка стран, находящихся в зоне традиционного влияния России, а также сложности отношений с Китаем.

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В ходе пресс-конференции генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил: «НАТО — это союз Европы и Северной Америки, но вызовы, с которыми мы сталкиваемся, носят глобальный характер, и мы должны преодолевать их вместе в НАТО».

Озабоченность растущей активностью Китая

Министры стран НАТО обсудили новейшие военные и технологические разработки Китая и его растущую кибер- и гибридную активность. В этом контексте было принято решение «укреплять стабильность блока и его технологическое лидерство». Для этого необходимо продолжать «укрепление сотрудничества с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и с Европейским союзом», — говорится в коммюнике пресс-службы НАТО.

НАТО «внимательно следит за этой эволюцией, но не ищет конфликта», — подчеркнул глава НАТО, добавив: «Мы, конечно, будем продолжать торговать и взаимодействовать с Китаем экономически, но мы должны осознавать нашу зависимость, снижать степень уязвимости и риска».

Озабоченность усилением сотрудничества КНР с Россией прозвучала в выступлении в Бухаресте госсекретаря США Энтони Блинкена.

Йенс Столтенберг в очередной раз напомнил, что «война в Украине продемонстрировала опасную зависимость от российского газа» и что «это должно побудить оценить нашу зависимость от других авторитарных режимов, не в последнюю очередь от Китая, в плане схем поставок, технологий или инфраструктуры».

Продолжение военной и гуманитарной помощи Украине

Что касается войны в Украине, неотложные потребности страны, где Россия продолжает обстрелы важнейших инфраструктур, обсуждались министрами иностранных дел стран НАТО во вторник с прибывшим в Бухарест главой дипломатии Украины Дмитрием Кулебой.

My message will be clear today in #Bucharest 🇷🇴 @NATO meeting.

We need to ramp up defensive aid to #Ukraine & 🇺🇦 needs a clear path to #NATO.#StandWithUkraine pic.twitter.com/hMX0X73wLe — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) November 29, 2022

Союзниками был достигнут консенсус о продолжении военной поддержки Украины, «в частности, о выделении дополнительных средств для противовоздушной обороны». Страны-члены блока объявили также о выделении дополнительных средств в рамках невоенной помощи, включая топливо и генераторы электричества.

Грузия, Молдова и Балканы опасаются дестабилизации

В заключительном заседании министров НАТО принимали участие министры иностранных дел Грузии, Молдовы, а также Боснии-Герцеговины. Эти страны обеспокоены тем, что территориальные споры на Кавказе, националистические настроения на Балканах могут стать, в контексте взаимодействия с Россией, фактором дестабилизации, а конфликт в Украине усугубит напряженность.

У микрофона RFI Бисера Туркович, министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, подчеркнула:

Западные Балканы и особенно мы, Босния-Герцеговина, очень обеспокоены будущим и тем, что конфликт может означать для нашей страны.

Поэтому, как сообщил Йенс Столтенберг, партнеры НАТО намерены увеличить средства военной подготовки и способствовать проведению безотлагательных реформ в этих странах:

Если есть урок, который следует извлечь из ситуации с Украиной, так он состоит в том, что эти страны следует поддерживать уже сейчас. Чем большую поддержку мы сможем оказать этим, пусть очень отличным между собой странам, тем больше шансов не допустить развития событий в неправильном направлении, как мы видели во время вторжения в Украину в начале этого года.

Поэтому члены НАТО договорились усилить адресную поддержку этим трем государствам-партнерам, в том числе в области наращивания потенциала, реформ и подготовки для совершенствования их институтов безопасности и обороны.

Антонио Таяни, министр иностранных дел Италии и бывший председатель Европейского парламента, призвал усилить влияние Евросоюза на Западных Балканах. Вопрос сближения, в частности членства Боснии и Герцеговины, будет обсуждаться на первом в своем роде саммите ЕС-Западные Балканы 6 декабря в Тиране. Там должен обсуждаться вопрос о членстве в Евросоюзе Боснии-Герцеговины.

Страны-кандидаты на совещании НАТО в Бухаресте

Приглашенные в Бухарест министры иностранных дел Финляндии и Швеции участвовали во всех заседаниях. Вопрос о вступлении этих стран в оборонный блок НАТО ратифицирован 28 странами-членами. Кандидатуры до сих пор блокируются Венгрией и Турцией. Министры Финляндии и Швеции встретились за рамками консультаций НАТО с главой МИДа Турции. Но Анкара продолжает добиваться от стран НАТО и кандидатов на членство признания курдского освободительного движения террористическим.

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