Газлайтинг, пермакриз — англосаксы чудят? Чем ответят русские?

СЛОВА С ГАСАНОМ ГУСЕЙНОВЫМ

Филолог Гасан Гусейнов предлагает читателю посмотреть на происходящее в мире глазами англо-американских лексикологов, пытающихся задеть языковой нерв нашего времени. Назначение слова года — это не премия, выдаваемая новому слову или старому слову в новом значении за красоту или, наоборот, за поразительное уродство. Это — прогноз, даваемый языком человечеству.

Реклама Читать далее

Издатели британского и американского словарей английского языка выбрали слова, по-разному подытоживающие кошмарный 2022 год. Почему они выбирают слова из разных списков? Неужели причуды таинственной англосаксонской души?

Американский словарь выбирал из слов, которые по статистике дали в 2022 году наибольший прирост в поисковике гугла. Газлайтинг меня особенно заинтересовал, потому что буквально накануне объявления именно его словом года по версии словаря Мерриам-Вебстер меня самого обвинил в этом самом газлайтинге коллега, назовем его A. I.

Употребил он это слово в правильном значении: споря с A.I., я то и дело ссылался на его собственные высказывания, но именно этим, очевидно, умножал его страдания. Мне стало стыдно: я ведь и в самом деле вцепился, как клещ, в слова A.I., ранее произнесенные в сердцах. Но получалось так, что я, постоянно повторяя эти его выпады, как бы делал вид, что такова его продуманная программа, что говорил он нечто и в самом деле отвратительное не в сердцах, а с умыслом. А умысла никакого и не было. Вот почему, настойчиво повторяя слова A.I., я заставлял «человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности». Другими словами, — тоже, впрочем, без всякого умысла, — осуществлял «психологическое насилие и манипуляцию». При более пристальном разборе ситуации выяснилось, однако, что мой газлайтинг был не вполне адекватным ответом на точно такой же газлайтинг самого коллеги A. I.

Газлайтинг описывает, таким образом, не столько словесные действия одного человека по отношению к другому, сколько токсичную атмосферу взаимного отчуждения. Погруженные в эту атмосферу люди не могут удержаться от взвинчивания психологического насилия. Пока спор идет вокруг общего предмета с целью выяснения истины, люди подбирают друг к другу аргументативные ключи, добросовестно используют слабости друг друга для достижения общего блага. Но стоит оформить в своем сознании образ недобросовестного противника, как место диалога заступает полемика, иначе говоря — словесная война.

В романе (1938) и фильме (1944) «Газовый свет» преступник сводит с ума нелюбимую жену, манипулируя освещением и пользуясь другими приемами, чтобы жертва сама признала себя безумной. Понятие, живущее в слове года по версии словаря Мерриам-Вебстер, напилось новой социально-политической крови. Когда рядом с людьми идет война, меняется и конфигурация их отношений. Америка далеко от театра военных действий. Редакция объясняет свой выбор так:

В наш век дезинформации — „фейковых новостей“, теорий заговора, троллей в Твиттере и глубоких фейков — газлайтинг превратился в слово нашего времени.

В облаке слов 2022 года, лидировавших в поисковых запросах, помимо газлайтинга, олигарх, омикрон, королева-консорт, кодифицировать, ЛГБТ+, живой и разумный (sentient).

Словарь Коллинза выбрал, на чей-то вкус, совсем странное слово permacrisis. Даже для чопорных англичан слишком сдержанное. «Вечный кризис» — по аналогии с нашей «вечной мерзлотой», которую ученые называют мерзлотой многолетней: для того, чтобы считаться таковой, подземная мерзлота должна продержаться всего два года подряд. Но мы, русские, любим преувеличивать, так что пусть будет «вечный кризис», или «пермакриз». Вот как объясняют свой выбор в редакции словаря Collins:

«Это слово «подводит итог 2022 году, ужасному для многих людей», — сказал Алекс Бикрофт, глава Collins Learning.

Оно возглавило ежегодный список Коллинза из 10 слов или фраз, которые «отражают наш постоянно развивающийся язык и заботы тех, кто его использует».

Пермакриз (может быть, в такой форме это слово попадет в русский?) — длительная полоса нестабильности и незащищенности, возникшая из-за череды катастрофических событий.

Бикрофт перечислил основные вехи «вечного кризиса»: «Потрясения, вызванные брекситом, пандемия, природные катаклизмы, война в Украине, политическая нестабильность, энергетический кризис, взрывной рост стоимости жизни».

Шесть из десяти новых слов, отставших от permacrisis, появились в корпусном словаре Коллинза в этом году. Остальные обитали в словарной базе и раньше, как и само слово «вечный кризис», отмеченное как специальный термин аж в 1970. Новыми из восьми миллиардов включений в корпусный словарь Коллинза стали слова Kyiv, раньше британцы использовали русское написание имени столицы Украины, Карлов и Карлова (начавшаяся эпоха короля Карла Третьего), lawfare — использование судебных процедур как оружия запугивания политических конкурентов; sportswashing, или «отмывание спортом» — попытка высушить подмоченную репутацию поддержкой спортивных мероприятий; warm banks — отапливаемые помещения, куда могут зайти погреться люди, у которых нет средств поддерживать тепло в собственном жилье.

Наконец, исключительно важное сленговое словосочетание Vibe Shift, впервые напечатанное в журнале The Cut в феврале 2022 года в значении «резкий культурный сдвиг, из-за которого устаревшей кажется вся текущая культурная ситуация, а люди признаются друг другу в ожидании радикального обновления, вселяющего, однако, тревогу. Фраза, «а выживем ли мы вообще после этого шифтá?" стала вирусной после появления множества пародий в соцсетях.

Что объединяет слова 2022 года по версии обоих словарей? Атмосфера. Изменение атмосферы. Изменение поведения людей в новой атмосфере. Это — сигнал: человечеству предстоит найти новый способ взаимодействия перед вызовом, который брошен войной. Даже те, от кого эта война еще, кажется, далеко, уже задеты ею.

Российские власти и их блатные сторонники любят поговорить о коварных «англосаксах», якобы извечно старавшихся «нагадить» России. Кто-нибудь непременно заметит в списках украинское имя Київ вместо русского Киева. Ракетные обстрелы и попытки российской армии захватить Украину привели к «сдвигу общественной атмосферы». Он еще не произошел в действительности, но в настроениях, выраженных новыми словами, он уже здесь.

На сайте корпусного словаря английского языка Коллинза приводится интересный пример глобального изменения значения самого простого слова. Вот слово «облако», например, в 1970 году применялось в английском языке только в метеорологическом значении, когда говорили о тучках небесных или о дыме. А уже в 2009 году под «облаком» в 60 процентах случаев понималось хранилище данных. Что это значит?

Если верна пословица, и в доме повешенного не говорят о веревке, то становится понятным, почему российские власти запретили своим подданным пользоваться словом «война». Да и кому захочется, чтобы на твоем родном языке словом года стало слово «война»? Будет ли этим словом года «война» или ее карикатурный псевдоним, сволочной акроним СВО? Черт его знает. Переведя политические споры в войну, снова после Второй мировой войны сделав массовое убийство инструментом достижения цели, большое преступное сообщество говорит с миром, к сожалению, на русском языке — языке газлайтинга и пермакриза.

Какое слово года выберут в РФ? Войну запретила цензура. А в самой РФ и в диаспоре ищут ли русское слово года? Но что, если в облаке данных за 2022 года само «русское» значит СВО, «русская» значит война, «русский» значит «военный корабль»?

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться