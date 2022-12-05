Цель СОР15 в Монреале : остановить деградацию биоразнообразия планеты к 2030 году

СОР15 по биоразнообразию

15-я Всемирная конференция по биоразнообразию (COP15) пройдет с 7 по 19 декабря в Монреале (Канада), где базируется секретариат Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Представители 193 государств, членов конвенции, должны принять всемирную рамочную программу сохранения биоразнообразия на период после 2020 года — программу мер для защиты экосистемы земли, необходимой для выживания человечества.

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Эксперты ООН предупреждают: «Природа находится в кризисе. Мир теряет виды в 1000 раз быстрее, чем в любой другой период истории человечества, поэтому один миллион видов уже находится под угрозой исчезновения. По мнению ученых, может идти речь о шестом кризисе массового вымирания животных планетарного масштаба.

La #COP15 s'ouvre la semaine prochaine à Montréal.



L'objectif : mettre un terme à l’érosion de la biodiversité d’ici à 2030.



La 🇫🇷 avec ses partenaires de l’🇪🇺 souhaitent l’adoption d’un cadre ambitieux, avec des moyens à la hauteur des enjeux. pic.twitter.com/0wprmHdRRM — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) December 4, 2022

Необходимость удвоить «природоохранное финансирование»

Участникам СОР15 в Монреале предстоит за две недели достичь договоренностей о действенной программе защиты биоразнообразия, наподобие «Парижского соглашения» по климату. Консультации с участием правительств 193 стран —участниц конвенции (США её не подписали, но участвуют в качестве наблюдателя) проводятся с опозданием в два года по отношению к графику ООН, из-за пандемии COVID-19. Но, несмотря на продолжавшиеся в эти годы переговоры, успех COP15 не гарантирован. На это указывают трудности с принятием новых финансовых обязательств участниками ноябрьского Климатического саммита в Шарм-эш-Шейхе, из-за чего переговоры в Египте продолжались на день дольше и позволили достичь только минимального консенсуса. Многоплановость экологических проблем, требующих значительных средств и неотложных мер, заставляет сегодня экспертов говорить о тесной связи проблематик климата и биоразнообразия и выдвигать предложения об объединении усилий конференции ООН по климату и конференции по биоразнообразию.

Опубликованный 1 декабря очередной доклад ООН говорит о необходимости к 2025 году удвоить «природоохранное финансирование». А в коммюнике организации уточняется необходимость комплексного подхода, который позволит «ограничить рост глобального потепления на уровне ниже 1,5°C, остановить процессы утраты биоразнообразия и деградации земель, а также достичь цели устойчивого развития». Но для этого «требуются решительные и неотложные меры для сокращения объемов выбросов, сохранения природы и внедрения устойчивых моделей потребления и производства». Доклад ООН говорит о «зеленых решениях», основанных на охране природных ресурсов. Однако, говорится в коммюнике, финансирование их внедрения в настоящее время «составляет всего 154 млрд долларов США в год, что составляет менее половины от 384 млрд долларов США в год инвестиций, необходимых к 2025 году, и только треть инвестиций, необходимых к 2030 году — 484 млрд долларов США в год».

Доклад уточняет, что в контексте энергетического кризиса, военных конфликтов и необходимости борьбы с нищетой, государства могут сегодня взять на себя только 83% расходов на меры по стабилизации климата и биоразнообразия. А это значит, что оставшиеся капиталовложения должны лечь на плечи частного сектора. Сегодня они составляют 17% (26 млрд долларов) в год.

The Guardian сообщает об исключительных мерах безопасности в Монреале Cop15 security operation will be biggest for 20 years, Montreal police say https://t.co/G9zWORbNV9 — The Guardian (@guardian) December 5, 2022

Человеческий фактор и работа по пяти направлениям

Биоразнообразие Земли формировалось на протяжении миллиардов лет под воздействием геологических, климатических явлений, благодаря взаимодействиям между видами, их эволюции и адаптации. В результате 66 миллионов лет назад вымерли динозавры. Появление человека стало еще одним фактором изменения биоразнообразия. 100 000 лет назад человек начал селекцию полезных для него видов и способствовал исчезновению других видов.

Тезис об угрозе вымирания половины всех живых видов в течение столетия был сформулирован в 2019 году экспертами Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ). Её первый доклад о состоянии жизни на нашей планете был подготовлен 150 экспертами из 50 стран, на основе 15 000 научных публикаций. Тогда ученые констатировали, что «с 1900 года средняя численность видов в большинстве основных наземных мест обитания снизилась как минимум на 20%». И выделили пять факторов, дестабилизирующих экосистему планеты.

В порядке убывания значимости это:

освоение человеком природных земельных и морских пространств для урбанизации и создания различных инфраструктур прямая эксплуатация определенных организмов изменение климата загрязнение инвазивные чужеродные виды

Расчет перспектив 2050 и 2030 года

Делегации, участвующие в СОР15 по климату в работе будут опираться на текст экспертов, представленный на обсуждение сторон в июле. Он формулирует 21 задачу, реализация которых позволит к 2050 году «жить в гармонии с природой». Промежуточные цели планы сформулированы в перспективе на 2030 год. Они включают, в частности, создание охранных зон на 30% суши и морей, сокращение вредных выбросов, в том числе загрязнения пластиком. В тексте также предлагается сократить экологически вредные субсидии как минимум на 500 миллиардов долларов в год.

Кому нужно биоразнообразие?

О важности биоразнообразия для человека и планеты в целом говорится на тематической странице сайта ООН. Именно благодаря биоразнообразию почвы остаются плодородными, обеспечивая нас разнообразными продуктами питания —овощами и фруктами. Биоразнообразие «лежит и в основе большинства промышленных отраслей и источников средств к существованию». Биоразнообразие «помогает регулировать климат за счет накопления углерода и регулирования количества осадков». Кроме того, биоразнообразие фильтрует воздух и воду и смягчает последствия таких стихийных бедствий, как оползни и прибрежные штормы. «Самыми важными экосистемами, убежищами биоразнообразия на суше остаются леса» — говорится в докладе «Состояние лесов мира», опубликованном в 2020 году. Это среда обитания для 80% видов земноводных, 75% видов птиц и 68% видов млекопитающих.

Итак, цель 15-й Всемирной конференции по биоразнообразию (COP15) – принять новый стратегический план в форме Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия (ГРПБ), который, как было сказано, направит человечество к цели «жить в гармонии с природой» до 2050 года. Это новое «Парижское соглашение» по биоразнообразию с с политическими обязательствами и бюджетом на долгие годы предстоит оговорить, несмотря на многочисленные разногласия, за 14 дней работы конференции в Монреале, до 19 декабря. Для мирового сообщества жизненно важно, чтобы на СОР15 не закончился провалом, подобно конференции 2009 года по климату в Копенгагене.

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