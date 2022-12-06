Монголия: Тысячи протестующих против коррупции и инфляции вышли на площадь

ПРОТЕСТЫ В МОНГОЛИИ

В Улан-Баторе прошли многотысячные протесты против коррупции и инфляции, Улан-Батор, Монголия, 5 декабря 2022 года.

В Улан-Баторе, столице Монголии, несмотря на мороз собралась многотысячная манифестация. Демонстранты выражают свой протест против коррупции в угольной промышленности и стремительного роста инфляции.

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По сообщению агентства France-Presse, тысячи демонстрантов, несмотря на холод (-21 °C°), вышли на центральную площадь Сухэ-Батора в столице Монголии, к дворцу правительства, с требованием «призвать» к ответу коррумпированных чиновников, а парламент — к отставке.

Инфляция в стране взлетела 15,2% за последние месяцы.

«Помогите нам, наша страна рушится», — гласил плакат одного из протестующих.

Два пастуха сообщили AFP, что они специально приехали в Улан-Батор принять участие в демонстрации.

«Ничего не делать — это нехорошо. Я думаю, это правильно, что молодые люди возмущены», — сказал агентству AFP Энх Амидрал, отец троих детей, заявив, что хочет, чтобы правительство «наказало воров».

Они, кажется, забыли, что они нам обещали — они обещали нам лучшую жизнь. Они должны улучшать ситуацию,

— сказала студентка, назвавшая только свою фамилию — Байармаа.

Полиция разогнала манифестантов примерно в 21:00 накануне 4 декабря (13:00 по Гринвичу), так как атмосфера среди протестующих стала напряженной.

Гнев протестующих вспыхнул после сообщений о подозрениях в коррупции: миллиарды долларов, полученные от добычи угля, были украдены законодателями, связанными с этой отраслью.

В середине ноября антикоррупционный орган Монголии объявил о подозрении в растрате более 30 чиновников, включая генерального директора государственной угледобывающей компании Erdenes Tavan Tolgoi. Все они находятся под следствием. Законодатели, о которых идет речь, предположительно, воспользовались правом собственности на угольные шахты и компании, перевозящие ископаемое топливо в Китай, для получения незаконной прибыли.В настоящее время 86% всего экспорта всех товаров Монголии направляется в Китай. Половина этих китайских закупок приходится на уголь.

Монголия, не имеющая выхода к морю, борется с политической нестабильностью с момента принятия первой демократической конституции в 1992 году, после выхода из советской орбиты.

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