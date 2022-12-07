СОР15: Франция за расширение охранных зон планеты до 30%

СОР15

Саммит ООН по биоразнообразию открылся 7 декабря 2022 г. в Монреале. Фоанция мобилизуется на принятие конфенции о переводе 30% планеты под статус защитной зоны.

Саммит ООН по биоразнообразию открылся 7 декабря в Монреале. Важнейшие переговоры о расширении заповедных зон начинаются, из-за пандемии, на два года позже. Участие Франции в переговорах о биоразнообразии в рамках COP15 координируется на европейском уровне. Министерство экологии Франции уточняет, что цель этих переговоров — содействие принятию «амбициозной и структурирующей» программы действий для всех секторов экономики. Эта схема «должна быть реализована эффективно», обеспечена финансированием, чтобы «повернуть вспять кривую утраты биоразнообразия».

Реклама Читать далее

Франция активно выступает за принятие международного обязательства о расширении охранных зон до 30% планеты. Это предполагает защиту трети поверхности суши и трети морей к 2030 году.

«Коалиция высоких амбиций»

Мобилизация в пользу такого решения проходит в рамках так называемой «Коалиции высоких амбиций в интересах природы и людей», сформированной на саммите «Одна планета» 2021 года по инициативе Франции и Коста-Рики. Сегодня коалиция работает под председательством этих двух стран и Великобритании. Коалиция, к которой уже присоединились 52 государства, должна способствовать принятию до 2030 года «Конвенции о биологическом разнообразии», обязующей вести работу по созданию охранных экологических зон на 30% земных и морских пространств.

В делегацию Франции входят ведущие специалисты страны по биоразнообразию

Делегация Франции на саммите по биоразнообразию в Монреале внушительная. Стенд Франции позволит встретиться с представителями многочисленных государственных, исследовательских институтов и финансовых структур, работающих в области экологии. В СОР15 участвуют министр экологического перехода Кристоф Бешю и госсекретарь по экологии Беранжер Куйяр. Солидная делегация переговорщиков будет работать под руководством Сильви Лемме, посла по вопросам окружающей среды при министерстве Европы и иностранных дел Франции.

Франция: 10% видов флоры и фауны, известных науке

Природное наследие Франции значительно. Считается, что на её территории обитает более 180 тыс видов растений и животных. Это 10% от 1,8 млн видов всей флоры и фауны, известных современной науке.

Богатство природного наследия Франции объясняется наличием у неё заморских территорий. Правительственный сайт уточняет:

С учетом материковой части и заморских территорий, Франция присутствует на двух континентах и во всех океанах, кроме Северного Ледовитого. Это второе по величине морское пространство в мире, на которое приходится почти 10% площади коралловых рифов мира». Поэтому страна занимает 4-е место в мире по биоразнообразию.

По данным ООН, экосистема планеты подверглась сильной деградации: это касается 75% суши и 40% морских экосистем. Под угрозой исчезновения находится миллион видов. Эксперты утверждают, что в значительной степени деградация биоразнообразия вызвана деятельностью человека.

Франция — одна из десяти стран, где обитает наибольшее число видов под угрозой исчезновения

Согласно Красному списку, опубликованному Международным союзом охраны природы в 2018 году, Франция входит в десятку стран, на территории которых сконцентрировано наибольшее количество видов под угрозой исчезновения. На территории Франции обитает 1301 европейский вид под угрозой исчезновения и находится 68% мест их обитания. На материковой части Франции экологи констатировали опасное сокращение популяций 14% млекопитающих, 24% рептилий, 23% амфибий, 32% гнездящихся птиц и 19% пресноводных рыб. На острове Реюньон исчезновение угрожает трети видов птиц. Во Французской Гвиане это проблема 13% птиц и 16% морских млекопитающих. На Мартинике вымирание угрожает 47% рептилий, 28% моллюсков и 21% птиц. Узнать больше: Красный список видов.

Во Франции охранная зона занимает 12% территории. Это 45 региональных природных парков, 9 национальных парков, 600 биотопов (специфических сред обитания) и более 100 тыс гектаров береговой линии под контролем Консерватории охраны побережья. Кроме того, на европейской территории Франции находится сегодня 1756 зон, занесенных в охранный список Евросоюза " Natura 2000». Это 13% континентальной территории страны (7 млн гектаров) и 35,7% прибрежных морских территорий.

Законы, направленные на защиту природы, входят в Экологический кодекс страны.

Они требуют бережного отношения к экосистемам, ограничивают право на выбросы в окружающую среду и на модификацию природных пространств. Франция соблюдает также директивы Европейского Союза о защите среды обитания птиц, принципов охоты и рыболовства, директиву по охране европейских рек.

Охрана, восстановление, мониторинг

Исследователи Франции участвуют в усилиях по охране природы. В сотрудничестве с международным научным сообществом, ведется разработка новых инструментов для защиты, восстановления, мониторинга состояния экосистем. Эта работа входит в национальный план исследований в области биоразнообразия. Исследовательские работы с 2008 года ведутся в рамках единой структуры — Французского фонда исследований биоразнообразия (FRB).

Защита биоразнообразия ведется и на местах. Эффективная информация позволяет мотивировать население на экологически ответственное поведение. Соблюдение экологической этики ориентировано, в частности, на изменение привычек потребителей. Речь идет о развитии экотуризма, который обучает охране и защите экосистем, проведении «ответственной» рекламы в пользу разумного потребления, менее вредного для окружающей среды. Вводятся экологические налоги на определенные продукты, загрязняющие окружающую среду (например, компьютеры). Экологическая проблематика обсуждается и преподается в учебных заведениях. «Однако, — отмечают эксперты, — это осознание во Франции появилось недавно и требует большей мобилизации населения.

На достижение договоренностей по «Конвенции о биологическом разнообразии» у участников СОР15 только две недели. Саммит ООН по биоразнообразию должен завершиться 19 декабря.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться