51—49: Демпартия закрепила большинство в американском Сенате

Американская Демократическая партия закрепила за собой преимущество в Сенате после победы своего кандидата во втором туре в Джорджии. Действующий сенатор Рафаэль Уорнок набрал 51,4% голосов, обойдя республиканца Хершеля Уокера и обеспечив демократам большинство в верхней палате Конгресса США.

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Формально партия, в которой состоит президент Байден, обеспечила себе сохранение лидерства в Сенате после промежуточных выборов еще в ноябре, набрав по меньшей мере равное число кресел (49) с республиканцами и сделав голос вице-президента Харрис решающим. Теперь же Демократической партии не нужно опираться на нее при голосовании — вместе с вице-президентом у них 51 голос. Этого достаточно для проведения любых решений через Сенат.

Штат Джорджия во время промежуточных выборов, первый тур которых состоялся в ноябре, был одним из «колеблющихся». В отличие от большинства штатов, в нем социологи и эксперты не могли с большой долей вероятности спрогнозировать лидера — похожие шансы на победу имели республиканцы и демократы. Судьба контроля за Сенатом решалась именно здесь наряду с Невадой, Аризоной и Пенсильванией.

Рафаэль Уорнок занимал пост сенатора от Джорджии с 2021 года.

Thank you, Georgia. We did it again. pic.twitter.com/jikuO5Kt8S — Reverend Raphael Warnock (@ReverendWarnock) December 7, 2022

Как пишет CNN, для демократов обеспечение абсолютного большинства в Сенате — важнейшая победа. Последние два года большинство в верхней палате Конгресса было обеспечено решающим голосом вице-президента, но 51 голос значительно упрощает работу сенаторов от демпартии. Демократы получат большинство в каждом комитете и будут меньше зависеть от голосов представителей всех фракций, в том числе центристов. Речь идет о группе сенаторов от демократов, которые не поддерживают все инициативы партии и могут играть на руку республиканцам.

Кроме того, вице-президенту Камале Харрис придется меньше появляться в Сенате. За последние два года ее участие потребовалось демократам для принятия своих инициатив 26 раз — больше, чем кому-либо из вице-президентов в современной истории США.

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