Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в России к девяти годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет по обвинению в незаконных поставках оружия.
Об обмене сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.
Министерство иностранных дел России подтвердило, что обмен Грайнер на Бута состоялся. Это произошло, как заявили в ведомстве, в аэропорте Абу-Даби. Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова также отметила, что Бут и Грайнер были помилованы перед обменом.
Президент США Джо Байден в твиттере написал, что беседовал с Бриттни Грайнер по телефону. По словам политика, бескетболистка находится в безопасности и скоро прилетит домой. На фото, прикрепленных к твиту, Байден вместе с женой Бриттни Грайнер Шерелл Уотсон.
Moments ago I spoke to Brittney Griner.— President Biden (@POTUS) December 8, 2022
She is safe.
She is on a plane.
She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT
31-летняя Бриттни Грайнер, считающаяся одной из лучших баскетболисток мира, была арестована 17 февраля в Шереметьево за попытку ввезти в РФ гашишное масло – в ее багаже при обыске нашли картриджи для вейпа, в состав которых оно входило. Химкинский городской суд начал рассматривать уголовное дело против баскетболистки 1 июля. 2 августа состоялось последнее заседание суда по делу Грайнер, она признала вину. По ее словам, она непреднамеренно привезла вещество в Россию и легально использовала его в Соединенных Штатах в качестве болеутоляющего. 4 августа Бриттни Грайнер была приговорена к 9 годам колонии общего режима. Адвокаты спортсменки подали апелляцию, она была отклонена, и в ноябре Грайнер отправили в колонию в Мордовии.
55-летний российский бизнесмен Виктор Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконных поставках оружия. Федеральный суд Нью-Йорка также обязал его выплатить штраф в размере 15 миллионов долларов. В ноябре 2011 года присяжные признали Бута виновным по всем четырем пунктам предъявленного обвинения: это преступный сговор с целью убийства американских граждан, а также убийства официальных представителей США, попытка приобретения и продажи зенитных ракет и поддержка группировки ФАРК ("Революционные вооруженные силы Колумбии"), признанной в США террористической организацией. Вины Бут не признал. Прокуратура требовала для него пожизненного заключения.
Отмечается, что в процедуру обмена не был включен еще один гражданин США Пол Уилан, осужденный в России на 16 лет колонии за шпионаж. 52-летний Уилан был задержан ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года — через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. В феврале 2019 года адвокат Уилана подтвердил наличие у его подзащитного сведений, содержащих гостайну, но настаивал, что его «подставил» знакомый, передавший ему флешку с этими данными. Семья Уилана сообщала, что он приехал в Россию на свадьбу друга.
Кроме гражданства США у Уилана имеются паспорта Канады, Ирландии и Великобритании. Он работал директором по безопасности в американской компании BorgWarner, производящей автозапчасти. Ранее он был морским пехотинцем и участвовал в военной кампании в Ираке в 2004 и 2006 годах. Затем его уволили из вооруженных сил из-за обвинений в хищениях.
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