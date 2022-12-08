Военные и российские наемники в Мали стреляли по толпе: источники RFI

В Мали вооруженные силы и российские наемники, которых в Бамако называют «военными инструкторами», несколько раз стреляли по толпе в городе Кита недалеко от границы с Мавританией. Об этом сообщает корреспондент RFI Давид Баше со ссылкой на источники. По их данным, в результате погибли от двух до пяти человек. Речь идет о мирных жителях.

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Как утверждает корреспондент RFI, вооруженные силы Мали прибыли в Киту утром во вторник, 6 декабря, на нескольких вертолетах, в день, когда проходит рынок. В этой зоне присутствуют боевики, связанные с террористической группировкой Аль-Кайда – именно борьбой с ними военные объясняют «контртеррористические операции».

Вооруженные силы Мали оставались в городе до второй половины дня, уточняют источники RFI. «Лучше бы они прибыли в места, где действительно есть джихадисты, а не в город в день рынка», – отметил один из местных жителей.

Военные несколько раз открыли стрельбу по толпе, убили до пяти человек и ранили троих. Среди погибших – продавцы скота и директор медицинского центра. Сообщается, что военные Мали вынесли деньги из нескольких магазинов и задержали восемь человек.

Собеседники RFI отмечают, что армию Мали сопровождали россияне. Вероятно, речь идет о тех, кого в официальном Бамако называют «военными инструкторами», тогда как страны ЕС представляли доказательства, что речь идет о солдатах ЧВК «Вагнера».

Ранее власти Франции обвинили наемников «Вагнера» в инсценировке массового захоронения с целью дискредитации французских военных во время антитеррористической операции «Бархан». RFI подробно писала об этом случае.

Представители вооруженных сил Мали не ответили на запросы RFI.

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