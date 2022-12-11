В Иране приведена в исполнение первая казнь за протесты. По данным AI, еще как минимум 18 арестованным грозит казнь

23-летний Мохсен Шекари был казнен в Тегеране. Его арестовали в связи с протестами

В четверг в Иране привели в исполнение первую казнь арестованного в связи с протестами — 23-летнего Мохсена Шекари. Его обвинили в нападении на члена ополчения «Басидж» и перекрытии улицы. Еще как минимум 18 арестованным в связи с восстанием грозит смертная казнь, сообщают в организации Amnesty International.

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Мохсен Шекари был казнен утром в четверг в Тегеране, объявило агентство судебной системы Ирана Mizan.

Революционный суд Исламской республики признал его виновным во «вражде против Аллаха». По данным стороны обвинения, Шекари 25 сентября во время протестов заблокировал одну из дорог в Тегеране и ранил ножом члена полувоенного проправительственного ополчения «Басидж», которое является одной из ветвей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Amnesty International назвала процесс над молодым иранцем маскарадом. «Мы в ужасе от того, что иранские власти казнили Мохсена Шекари всего через три недели после того, как осудили его и приговорили к смертной казни в ходе фиктивного процесса, нарушившего самые элементарные правила справедливого судебного разбирательства», — заявила заместитель директора AI по Ближнему Востоку и Северной Африке Диана Элтахави.

Иранский портал Mizan пишет, что предварительный приговор был вынесен 1 ноября революционным судом Тегерана. Жалоба защиты была отвергнута верховным судом 20 ноября, после чего казнь была приведена в исполнение.

По данным базирующейся в Норвегии НКО Iran Human Rights, Шекари отказали в доступе к адвокату на всем этапе допросов и судебного разбирательства. Эта НКО также указывает, что близкое властям иранское агентство Fars показало признания Шекари, данные по принуждению, через несколько часов после казни. На этом видео виден синяк на правой щеке у молодого человека.

Члены семьи Мохсена Шекари находились возле тюрьмы, где казнили молодого человека, в ожидании известий о его судьбе. Его дядя Махмуд Шекари, проживающий в Дании, сказал The Guardian, что власти Ирана не отдали родственникам тело казненного. Точно так же власти поступали с родственниками погибших протестующих, пишет издание. Махмуд Шекари сказал, что семью отправили на два кладбища, но там им ответили, что тела нет.

Говоря об событиях 25 сентября, когда был задержан его племянник, Махмуд Шекари сказал: «Мохсен был спортивным и сильным. Когда он увидел, что силовики нападают на протестующих, он передвинул ограждение с обочины дороги и поставил его посреди улицы, чтобы преградить дорогу силам безопасности».

Мохсен Шекари работал в кафе.

Правозащитники опасаются, что будут новые казни

Правозащитники опасаются, что в Иране могут быть казнены другие арестованные в связи с протестами. Amnesty International идентифицировала по меньшей мере 18 других арестованных, которым грозит высшая мера наказания по схожим обвинениям. 12 из них уже вынесли смертные приговоры, остальных судят по обвинениям, по которым им грозит казнь. Количество арестованных в Иране в связи с волной протестов исчисляется тысячами человек.

Казнь Мохсена Шекари «еще раз показывает, что власти используют смертную казнь как инструмент политических репрессий», чтобы запугать людей и попытаться таким образом прекратить народное восстание, указывают в AI. Правозащитники призывают международное сообщество «срочно дейстововать», чтобы предотвратить новые казни.

С осуждением казни Мохсена Шекари выступили представители внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Германии, других стран, а также в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, призавшего власти Ирана немедленно прекратить смертные казни.

Протесты в Иране вспыхнули после того, как в середине сентября в полицейском участке скончалась 22-летняя Махса Амини, иранка курдского происхождения, задержанная сотрудниками полиции нравов за якобы неправильное ношение платка.

Иранский режим заявляет, что массовые протесты — результат некоего «вражеского заговора». Для разгона демонстраций власти применяют силу. По данным Iran Human Rights, не менее 488 человек были убиты иранскими силами безопасности при попытках подавления протестов.

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