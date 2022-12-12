Вклад Франции и Европы в успех первого этапа миссии Artemis к Луне

Космос

Капсула NASA Orion приводнилась у мексиканского острова Гуадалупе в Тихом океане в 17:40 по Гринвичу в это воскресенье, 11 декабря 2022 г.

Проведя чуть более 25 дней в космосе и на орбите Луны, космический корабль NASA Orion благополучно приземлился в Тихом океане 11 декабря. Полным успехом увенчался первый этап программы Artemis (Артемида), направленной на возвращение человека на Луну. В отличие от опыта Нила Армстронга 50-летней давности (миссия Apollo 11), программа Artemis предусматривает не просто высадку, а создание станции на орбите и базы на поверхности естественного спутника Земли.

Реклама Читать далее

Европейское космическое агентство (ESA) является партнером американской программы. Газета Le Parisien цитирует Филиппа Берта, ответственного за координацию Европейского служебного модуля (ESM) корабля Orion в ESA. Говоря о безупречном прохождении всех этапов с момента запуска двигателя, Филипп Берт сравнил успех миссии с триумфальным для Франции финалом кубка мира по футболу 1998 года. Слова эти можно понять, если учесть, что каждый запуск Orion с использованием новой ракеты-носителя SLS стоит 4,1 млрд долларов, а общий объем затрат на проект Artemis достигнет к 2025 году 93 млрд долларов.

Amerrissage 💦 La capsule habitable Orion est rentrée sur Terre après 25 jours de voyage et 2 survols de la Lune ! Elle a laissé dans l'espace son module de service européen sans qui rien n'aurait été possible 👏 pic.twitter.com/fQ8Syq8YVf — CNES (@CNES) December 11, 2022

Европа – партнер программы Artemis

Мнение этого специалиста для нас важно, так как Европейский служебный модуль, в создании которого участвовал десяток европейских предприятий, выполняет жизненно важные функции корабля NASA. Без него Orion не cможет осуществить путешествие Земля – Луна – Земля. Потому, что технический отсек обеспечивает подачу энергии для его орбитальных маневров, обеспечивает модуль с астронавтами водой, газом и электричеством, а также контролирует температуру внутри корабля.

Поле для исследований

В ходе приземления четырехметровый служебный модуль отделился от капсулы и сгорел в атмосфере. А локализованная в воскресенье в Тихом океане капсула Orion, после нескольких часов проверки на водоустойчивость (после удара о поверхность воды), была отбуксирована в глубоководный порт США Сан Диего (Калифорния), прежде чем отправиться на подробное обследование в Космический центр Кеннеди.

В ходе приземления капсула подвергалась сильным нагрузкам. Она вошла в плотные слои атмосферы на скорости в 40 000 км/ч, но система парашютов позволила капсуле опуститься на воду уже на скорости в 30 км/час. Но её корпус, при падении и трении об атмосферу, разогрелся до 2800 С°. Это показало, что капсула смогла выдержать температуру, которая только в два раза ниже температуры Солнца.

Инженерам теперь предстоит детально проверить изоляционные параметры обшивки с точки зрения амортизации и изоляции. Но основную информацию о воздействии на человека технических факторов полета и пребывания в космосе, дадут им датчики, снимавшие в течение 25 дней данные с трех отправленных в космос манекенов. Ученых интересует, в частности, уровень космической радиации, который получает экипаж вне защитного магнитного поля Земли. На этом завершится миссия Artemis I.

Следующие этапы миссии на Луну

Миссия Artemis II предполагает обитаемый полет к орбите Луны и обращение вокруг спутника. Она запланирована на второе полугодие 2024 года. Повторение опыта экипажа Apollo 11 с высадкой на поверхность естественного спутника нашей планеты состоится в рамках Artemis III. Уже сегодня известно, что одно место в четырехместном корабле Orion забронировано для женщины-астронавта. О том, что Луна — это её мечта, недавно заявила французская женщина-астронавт Софи Адно. Но право на высадку получит американская кандидатка. Коллега Софи Адно по Европейскому космическому агентству француз Тома Песке тоже надеется поучаствовать в прилунении.

В одном из видеоинтервью представитель ESA Филипп Берт сообщил о сборке служебных модулей для миссий Artemis IV – VI. Это подтверждает ход подготовки новых этапов проекта.

Франция – один из ключевых партнеров США в проекте Artemis

Инициатором программы Artemis стал президент США Дональд Трамп в 2020 году. Франция подписала Соглашение об участии в программе NASA Artemis в июне 2022 года и стала 20-й страной-участницей. Россия и Франция в этом проекте не участвуют.

Сайт Sciencepost.fr напоминает, что «на сегодняшний день Франция считается наиболее важной стороной, подписавшей Соглашение». Она остается основным вкладчиком в бюджет Европейского космического агентства. Французское космическое агентств CNES связано с США давними партнерскими связями. Наконец, «Франция играет центральную роль в эксплуатации стартовой площадки и ракет главного европейского поставщика пусковых установок Arianespace» – напомнило издание.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться