Космос

Вклад Франции и Европы в успех первого этапа миссии Artemis к Луне

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Капсула NASA Orion приводнилась у мексиканского острова Гуадалупе в Тихом океане в 17:40 по Гринвичу в это воскресенье, 11 декабря 2022 г.
Капсула NASA Orion приводнилась у мексиканского острова Гуадалупе в Тихом океане в 17:40 по Гринвичу в это воскресенье, 11 декабря 2022 г. AP
Нина Карель
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Проведя чуть более 25 дней в космосе и на орбите Луны, космический корабль NASA Orion благополучно приземлился в Тихом океане 11 декабря. Полным успехом увенчался первый этап программы Artemis (Артемида), направленной на возвращение человека на Луну. В отличие от опыта Нила Армстронга 50-летней давности (миссия Apollo 11), программа Artemis предусматривает не просто высадку, а создание станции на орбите и базы на поверхности естественного спутника Земли.

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Европейское космическое агентство (ESA) является партнером американской программы. Газета Le Parisien цитирует Филиппа Берта, ответственного за координацию Европейского служебного модуля (ESM) корабля Orion в ESA. Говоря о безупречном прохождении всех этапов с момента запуска двигателя, Филипп Берт сравнил успех миссии с триумфальным для Франции финалом кубка мира по футболу 1998 года. Слова эти можно понять, если учесть, что каждый запуск Orion с использованием новой ракеты-носителя SLS стоит 4,1 млрд долларов, а общий объем затрат на проект Artemis достигнет к 2025 году 93 млрд долларов. 

Европа – партнер программы Artemis

Мнение этого специалиста для нас важно, так как Европейский служебный модуль, в создании которого участвовал десяток европейских предприятий, выполняет жизненно важные функции корабля NASA. Без него Orion не cможет осуществить путешествие Земля – Луна – Земля. Потому, что технический отсек обеспечивает подачу энергии для его орбитальных маневров, обеспечивает модуль с астронавтами водой, газом и электричеством, а также контролирует температуру внутри корабля.

Поле для исследований

В ходе приземления четырехметровый служебный модуль отделился  от капсулы и сгорел в атмосфере. А локализованная в воскресенье в Тихом океане капсула Orion, после нескольких часов проверки на водоустойчивость (после удара о поверхность воды), была отбуксирована в глубоководный порт США Сан Диего (Калифорния), прежде чем отправиться на подробное обследование в Космический центр Кеннеди.

В ходе приземления капсула подвергалась сильным нагрузкам. Она вошла в плотные слои атмосферы на скорости в 40 000 км/ч, но система парашютов позволила капсуле опуститься на воду уже на скорости в 30 км/час. Но её корпус, при падении и трении об атмосферу, разогрелся до 2800 С°. Это показало, что капсула смогла выдержать температуру, которая  только в два раза ниже температуры Солнца.

Инженерам теперь предстоит детально проверить изоляционные параметры обшивки с точки зрения амортизации и изоляции. Но основную информацию о воздействии на человека технических факторов полета и пребывания в космосе, дадут им датчики, снимавшие в течение 25 дней данные с трех отправленных в космос манекенов. Ученых интересует, в частности, уровень космической радиации, который получает экипаж вне защитного магнитного поля Земли. На этом завершится миссия Artemis I.

Следующие этапы миссии на Луну

Миссия Artemis II предполагает обитаемый полет к орбите Луны и обращение вокруг спутника. Она запланирована на второе полугодие 2024 года. Повторение опыта экипажа Apollo 11 с высадкой на поверхность естественного спутника нашей планеты состоится в рамках Artemis III. Уже сегодня известно, что одно место в четырехместном корабле Orion забронировано для женщины-астронавта. О том, что Луна — это её мечта, недавно заявила французская женщина-астронавт Софи Адно. Но право на высадку получит американская кандидатка. Коллега Софи Адно по Европейскому космическому агентству француз Тома Песке тоже надеется поучаствовать в прилунении.

В одном из видеоинтервью представитель ESA Филипп Берт сообщил о сборке служебных модулей для миссий Artemis IV – VI. Это подтверждает ход подготовки новых этапов проекта.

Франция – один из ключевых партнеров США в проекте Artemis

Инициатором программы Artemis стал президент США Дональд Трамп в 2020 году. Франция подписала Соглашение об участии в программе NASA Artemis в июне 2022 года и стала 20-й страной-участницей.  Россия и Франция в этом проекте не участвуют.

Сайт Sciencepost.fr напоминает, что «на сегодняшний день Франция считается наиболее важной стороной, подписавшей Соглашение». Она остается основным вкладчиком в  бюджет Европейского космического агентства.  Французское космическое агентств CNES связано с США давними партнерскими связями. Наконец, «Франция играет центральную роль в эксплуатации стартовой площадки и ракет главного европейского поставщика пусковых установок Arianespace» – напомнило издание.

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