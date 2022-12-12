Вклад Франции и Европы в успех первого этапа миссии Artemis к Луне
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Проведя чуть более 25 дней в космосе и на орбите Луны, космический корабль NASA Orion благополучно приземлился в Тихом океане 11 декабря. Полным успехом увенчался первый этап программы Artemis (Артемида), направленной на возвращение человека на Луну. В отличие от опыта Нила Армстронга 50-летней давности (миссия Apollo 11), программа Artemis предусматривает не просто высадку, а создание станции на орбите и базы на поверхности естественного спутника Земли.
Европейское космическое агентство (ESA) является партнером американской программы. Газета Le Parisien цитирует Филиппа Берта, ответственного за координацию Европейского служебного модуля (ESM) корабля Orion в ESA. Говоря о безупречном прохождении всех этапов с момента запуска двигателя, Филипп Берт сравнил успех миссии с триумфальным для Франции финалом кубка мира по футболу 1998 года. Слова эти можно понять, если учесть, что каждый запуск Orion с использованием новой ракеты-носителя SLS стоит 4,1 млрд долларов, а общий объем затрат на проект Artemis достигнет к 2025 году 93 млрд долларов.
Amerrissage 💦 La capsule habitable Orion est rentrée sur Terre après 25 jours de voyage et 2 survols de la Lune ! Elle a laissé dans l'espace son module de service européen sans qui rien n'aurait été possible 👏 pic.twitter.com/fQ8Syq8YVf— CNES (@CNES) December 11, 2022
Европа – партнер программы Artemis
Мнение этого специалиста для нас важно, так как Европейский служебный модуль, в создании которого участвовал десяток европейских предприятий, выполняет жизненно важные функции корабля NASA. Без него Orion не cможет осуществить путешествие Земля – Луна – Земля. Потому, что технический отсек обеспечивает подачу энергии для его орбитальных маневров, обеспечивает модуль с астронавтами водой, газом и электричеством, а также контролирует температуру внутри корабля.
Поле для исследований
В ходе приземления четырехметровый служебный модуль отделился от капсулы и сгорел в атмосфере. А локализованная в воскресенье в Тихом океане капсула Orion, после нескольких часов проверки на водоустойчивость (после удара о поверхность воды), была отбуксирована в глубоководный порт США Сан Диего (Калифорния), прежде чем отправиться на подробное обследование в Космический центр Кеннеди.
В ходе приземления капсула подвергалась сильным нагрузкам. Она вошла в плотные слои атмосферы на скорости в 40 000 км/ч, но система парашютов позволила капсуле опуститься на воду уже на скорости в 30 км/час. Но её корпус, при падении и трении об атмосферу, разогрелся до 2800 С°. Это показало, что капсула смогла выдержать температуру, которая только в два раза ниже температуры Солнца.
Инженерам теперь предстоит детально проверить изоляционные параметры обшивки с точки зрения амортизации и изоляции. Но основную информацию о воздействии на человека технических факторов полета и пребывания в космосе, дадут им датчики, снимавшие в течение 25 дней данные с трех отправленных в космос манекенов. Ученых интересует, в частности, уровень космической радиации, который получает экипаж вне защитного магнитного поля Земли. На этом завершится миссия Artemis I.
Следующие этапы миссии на Луну
Миссия Artemis II предполагает обитаемый полет к орбите Луны и обращение вокруг спутника. Она запланирована на второе полугодие 2024 года. Повторение опыта экипажа Apollo 11 с высадкой на поверхность естественного спутника нашей планеты состоится в рамках Artemis III. Уже сегодня известно, что одно место в четырехместном корабле Orion забронировано для женщины-астронавта. О том, что Луна — это её мечта, недавно заявила французская женщина-астронавт Софи Адно. Но право на высадку получит американская кандидатка. Коллега Софи Адно по Европейскому космическому агентству француз Тома Песке тоже надеется поучаствовать в прилунении.
В одном из видеоинтервью представитель ESA Филипп Берт сообщил о сборке служебных модулей для миссий Artemis IV – VI. Это подтверждает ход подготовки новых этапов проекта.
Франция – один из ключевых партнеров США в проекте Artemis
Инициатором программы Artemis стал президент США Дональд Трамп в 2020 году. Франция подписала Соглашение об участии в программе NASA Artemis в июне 2022 года и стала 20-й страной-участницей. Россия и Франция в этом проекте не участвуют.
Сайт Sciencepost.fr напоминает, что «на сегодняшний день Франция считается наиболее важной стороной, подписавшей Соглашение». Она остается основным вкладчиком в бюджет Европейского космического агентства. Французское космическое агентств CNES связано с США давними партнерскими связями. Наконец, «Франция играет центральную роль в эксплуатации стартовой площадки и ракет главного европейского поставщика пусковых установок Arianespace» – напомнило издание.
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