«Назвать беженцами не получается, зовем релокантами» — политолог из Кыргызстана о российских «цифровых мигрантах»

С начала войны, развязанной Россией в Украине, в Кыргызстан переехали десятки тысяч россиян. Хорошо это или плохо для жителей страны? Как в городах Кыргызстана встречают приехавших? И как власти видят дальнейшее сотрудничество с Россией? На вопросы Русской службы RFI отвечает кыргызстанский политолог Алмаз Тажибай.

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RFI: После начала войны в Кыргызстан приехали десятки тысяч россиян. Как это изменило жизнь страны?

Алмаз Тажибай : С началом войны пошла первая волна россиян, но самая большая хлынула после объявления Путиным мобилизации. На улицах Бишкека и других городов стали появляться люди, которых можно было даже внешне отличить от наших местных этнических русских — они другие, и по одежде, и по разговору. Например, у нас скорее ленинградское произношение, мы, когда говорим, по-русски, не «акаем».

Гости — это хорошо, приятно видеть новые, часто молодые, лица. Правда, с самого начала было не очень понятно, как их называть. Сказать «беженцы» не получалось. Для нас беженцы — это, например, те, кто бежал в 1916 году из Семиречья в Китай от российских карательных отрядов. В итоге, стали называть «релоканты».

Но россияне другие не только внешне, у них другой менталитет. Местные этнические русские похожи на нас, киргизов. Центральная в Восточная Азия оставляет отпечаток на всех, независимо от этнической принадлежности. Местные русские в своем отношении к жизни схожи с коренным населением. Мы вместе пережили много ужасных времен, у нас схожий уклад. А в России другая ментальность, другая история.

В чем именно другая?

Это, наверное, антропологи вам лучше расскажут. Пожалуй, у нас считается правильным быть богатым, трудиться для этого, мы, как мне кажется, более открыты и подготовлены к рыночным отношениям. Здесь нет патернализма, государство не обеспечивает работой и социальными благами. Здесь в ментальность заложено, что нужно выживать.

Когда смотришь чаты для «релокантов», поражает доброжелательность и щедрость местных жителей, принимающих у себя россиян. Все ли положительно относятся к новоприбывшим?

Большинство относятся с пониманием, всем понятно, что значит — война. И кто хочет быть убитым на чужой войне? Наш народ пережил много войн, в том числе, Вторую мировую, и уже в недавние времена — Баткенские события и агрессию Таджикистана. Слово «война» для нас не абстрактное.

С другой стороны, относятся с осторожностью — не создаст ли это опасность для суверенитета, нет ли среди россиян пятой колонны, которая принесет с собой «русский мир». И не строит ли Российская Федерация такие же планы, как она строила в Украине, когда хотела победным маршем за три дня дойти до Киева.

Но в целом все проходит дружелюбно. Люди сдают россиянам квартиры, деньги поступают в кошельки местного населения. Приехавшие снимают жилье не только в Бишкеке, но и в в курортных зонах, в санаториях, в Оше и даже в горном пограничном Нарыне.

В Бишкеке резко поднялась стоимость жилья. В стране безработица. Разве россияне не пополнят эти ряды?

Не думаю, что россияне составят конкуренцию местным. В основном, приехали специалисты IT, эти цифровые мигранты приветствуются. Их охотно берут на работу, и они сами тоже уже начали создавать свои бизнесы и нанимать местных специалистов. В торговле приток новых сил тоже приветствуется. Налоги на аренду, на доходы — все это пополняет казну, дает новый толчок экономике. И в целом, нам нужно больше населения. Нас сейчас 7 миллионов, для экономики нам бы еще один миллион не повредил.

Кыргызстан — многонациональное общество. Может быть, причину радушного приема нужно искать в этом?

Наш народ пережил много трагедий и войн, кочевая культура также воспитала ряд традиций, в которых укоренено гостеприимство и коллективное выживание. Дом у нас в селах не запирают и сейчас, и если пришел гость, односельчанин или чужой, ему всегда рады, его нужно накормить и приютить.

У нас, действительно, многонациональное общество и долгая традиция приема беженцев. В Кыргызстане мирно сосуществуют до 80 народов, коренное население всех считает своими. Среди нас живут потомки репрессированных и раскулаченных, детей врагов, людей, бежавших от войны. Во время Второй мировой войны Кыргызстан принимал детей блокадного Ленинграда (известна история Токтогон Алтыбасаровой, принявшей 150 ленинградских детей; интернат для детей-блокадников также организовал учитель Асанаалы Исмаилов, отец правозащитницы Толекан Исмаиловой, — RFI) . Глобализация постепенно стирает эти ценности, но мы стараемся их сохранить.

Гостеприимство всегда приносит пользу, в том числе и тем, кто открывает свой дом. Советская промышленность сохранилась , в частности, потому, что сюда были эвакуированы заводы. Если в России для трудовых мигрантов создадут благоприятную среду и перестанут относиться к ним как к врагам, россияне сами будут жить лучше.

Кыргызские трудовые мигранты встречают в России далеко не такой теплый прием. Нет ли у киргизов чувства обиды по отношению к россиянам?

Даже злорадства нет. Мы надеемся, теперь россияне видят, что это была ошибка с их стороны — весь этот шовинизм, который накачивался массовой пропагандой и который существовал еще в советское время. Если они это поймут и расскажут, то изменится и ситуация трудовых мигрантов, которые поднимают экономику России. Ведь средний россиянин не пойдет подметать дворы, это делают киргизы и другие мигранты. Их положение очень тяжелое, были случаи современного рабства. Каждый год в день рождения Гитлера киргизы в российских городах отсиживаются по домам, стараются не выходить на улицы, чтобы не попасть под руку расистам, чтобы их не избивали. Много обманов, много унижений.

Возвращаются ли трудовые мигранты домой в связи с мобилизацией?

Многие вернулись во время или после пандемии. Но сейчас приезжают только те киргизы, у которых есть российские паспорта. А трудовые мигранты остались работать. Их ситуация, в некотором смысле, возможно, даже улучшилась. Из России выехала значительная часть трудоспособного населения, их места освободились.

До сих пор мы говорили о жителях Кыргызстана. Как относятся к притоку россиян власти страны? На последней встрече ШОС стало заметно, что между странами Центральной Азии и Россией отношения уже не такие близкие. Кыргызстан, в частности, отменил учения сил ОДКБ, запланированое на 10-14 октября, а 7 октября президент Садыр Жапаров не участвовал во встрече лидеров СНГ в Петербурге в день 70-летия Владимира Путина.

Власти Кыргызстана всегда все делали, чтобы поддержать Кремль, и политическая элита во время выборов всегда смотрела в сторону Москвы. Мы даже денонсировали соглашение с США о военной базе, которая обеспечивала мир в Афганистане. Это уникальный случай, такого никто никогда не делал. Элита просто боится отвернуться от России. Но когда Путин начал открытую войну против Украины, начали задумываться.

С одной стороны, мы не можем резко отвернуться от России, но с другой, Россия ничего не сделала во время вооруженных столкновений на границе Баткенской области. И в этом году, когда пролилась кровь на таджикской границе , отнеслась к этому хладнокровно и не остановила Таджикистан. У политических элит появилась тревожность, стало пропадать доверие. Надежды обратились в сторону Организации тюркских государств, саммит которой недавно прошел в Самарканде (Организация тюркских государств включает Турцию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан, а также Туркмению и Венгрию в качестве наблюдателей — RFI). А недавно Кыргызстан закупил турецкие «Байрактары», будем защищаться сами, не надеясь на помощь России.

Для Кыргызстана настала пора диверсификации внешней политики и политики безопасности. Мы знаем, что после Украины Россия больше не может выступить гарантом, не смогла поднять эту ношу. Гарантии поступают только на уровне деклараций, а на Востоке любят не слова, а дела.

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