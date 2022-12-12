Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что север Сирии нужно «очистить» от курдских формирований

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил о необходимости «очистить» север Сирии от курдских «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает «террористическими». Анкара не первый месяц грозит начать новое масштабное наступление на севере Сирии. В Вашингтоне и Москве высказывались против. Аналитики считают такой сценарий вероятным, с учетом приближающихся президенских выборов в Турции.

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Турецкий президент Эрдоган снова затронул тему курдских «Отрядов народной самообороны»(YPG), контролирующих территории на севере-востоке Сирии, 11 декабря в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным.

Эрдоган заявил Путину о «важности» «очистки» от сирийских курдов территории на севере Сирии возле границы с Турцией, «по меньшей мере на глубину в 30 километров на первом этапе в соответствии с Сочинским меморандумом 2019 года». Об этом говорится в коммюнике администрации турецкого президента.

В заявлении Кремля по итогам разговора сообщается только, что Путин и Эрдоган затронули «проблематику сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума» и что «оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты». Других деталей не приводится.

Заключенные в Сочи в 2019 году российско-турецкие договоренности положили конец очередному наступлению турецких вооруженных сил на позиции курдских сил на севере Сирии. Договор предусматривает создание «буферной» демилитаризованной зоны глубиной в 30 километров на территории Сирии вдоль турецко-сирийской границы при содействии российский войск. Сочинский меморандум стал продолжением схожих договоренностей между Турцией и США, приостановивших в свое время боевые действия.

Как объясняет специалист по Ближнему Востоку, преподаватель Университета Лион 2 Фабрис Баланш в комментарии RFI, де-факто эти договоренности означают, что курдские YPG должны покинуть 30-километровую зону на севере Сирии, где имеются плодородные земли и где проживает большинство местного курдского населения, оставив их незащищенными от потенциального турецкого вторжения. Этого не произошло.

С мая этого года Реджеп Эрдоган грозит начать новое масштабное наступление на севере Сирии — четвертое с 2016 года. И Вашингтон, и Москва выступили против, в Берлине и Париже также призвали Анкару к «сдержанности».

В Анкаре считают, что сирийские «Отряды народной самообороны» являются ответвлением «Рабочей партии Курдистана», признанной террористической не только в Турции, но также в ЕС и США. В этой связи политическая напряженность имеется между членом НАТО Турцией, с одной стороны, США и другими странами Запада — с другой стороны.

Дело в том, что курдские «Отряды народной самообороны» составляют основу арабо-курдского альянса «Демократических сил Сирии», участвующего в сирийской гражданской войне. Сирийские YPG внесли большой вклад в борьбу с террористической группировкой «Исламское государство». С момента вступления в войну международной коалиции во главе с США курдские YPG стали одними из главных союзников американских войск.

Начнет ли Турция новое наступление в Сирии?

Независимый аналитик, специалист по Турции Энтони Скиннер отмечает, что Реджеп Эрдоган может начать масштабное наступление на «Рабочую партию Курдистана» и «Отряды народной самообороны» с приближением президентских и парламентских выборов, которые должны состояться в июне 2023. Из-за сложной экономической ситуации в Турции рейтинг президента Эрдогана и его партии значительно снизился. Энтони Скиннер напоминает, что Реджеп Эрдоган уже разыгрывал подобную карту, форсируя темы безопасности, перед предыдущими выборами.

Фабрис Баланш также указывает, что турецкое наступление весьма вероятно в связи с грядущими выборами. «В экономическом плане в Турции дела не хороши. При этом на международной арене Эрдоган извлекает выгоду из свой роли вокруг украинского кризиса. Он может позволить себе требовать что-то как от Путина так и от Соединенных Штатов. Эрдоган сейчас хочет устранить [курдские силы] во всяком случае из Кобани, из этого города-символа курдского сопротивления. Так или иначе, чтобы объединить турецкое население нет ничего сравнимого с атаками на сирийских курдов», — говорит эксперт.

Ситуация обострилась после того, как Анкара обвинила «Рабочую партию Курдистана» и сирийские курдские «Отряды народной самообороны» в организации взрыва на туристической пешеходной улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли шесть человек и десятки получили ранения. Курдские организации отрицают какую-либо причастность к взрыву.

С тех пор турецкая военная авиация провела серию рейдов на северо-востоке Сирии и в Ираке, ударив по курдским территориям. Базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR) сообщал, что в результате турецких авианалетов убиты по меньше мере 18 человек из «Демократических сил Сирии», а также 12 солдат армии Башара Асада.

Как сообщало турецкое агентство «Анадолу», после этого город Каркамыш на юге Турции подвергся ракетному обстрелу с севера Сирии, в результате чего погибли трое мирных жителей. В минобороны Турции заявили, что турецкая армия дала на это «мощный ответ».

Курдский представитель сообщил агентству AFP, что турецкий дрон ударил по базе, которую используют и курдские силы, и международная коалиция во главе с США на севере Сирии. Сообщается, что тогда двое курдских бойцов погибли. Командование вооруженных сил США, отвечающее за Ближний Восток, заявило, что удар не поставил под непосредственную угрозу американские силы.

На северо-востоке Сирии остаются несколько сотен военных международной коалиции во главе с США, а также российские военные. Как поясняет Фабрис Баланш, американские базы, которые раньше были на всем северо-востоке Сирии, в том числе в Кобани и в Манбидже, с 2019 года расположены только на самом востоке. А российские войска находятся в частности к югу от Кобани.

Что касается российского военного присутствия в Сирии, по данным многочисленных источников СМИ, из-за неудач на украинских фронтах РФ выводит из Сирии часть своих военных, а также вооружения, в том числе ключевые системы ПВО С-300. По некоторым данным, российских военных в некоторых районах могут заменять проиранские силы. Против иранской экспансии в Сирии выступают Турция и Израиль.

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