Американские ученые объявили о прорыве в области термоядерного синтеза. Это дает надежду на революцию в энергетике

Наука

Ливерморская национальная лаборатория министерства энергетики США имени Эрнеста Лоуренса (LLNL) объявила о прорыве в области термоядерного синтеза, который в будущем может привести к революции в энергетике, обеспечив изобилие чистой энергии и альтернативу ископаемому топливу.

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Ливерморская национальная лаборатория (Калифорния) объявила, что 5 декабря команда ученых LLNL провела первый в истории эксперимент по контролируемому синтезу.

Сообщается, этот эксперимент «произвел больше энергии от синтеза, чем лазерная энергия», затраченная на запуск реакции.

On Dec. 5, 2022, a team at LLNL's @lasers_llnl conducted the first controlled fusion experiment in history to achieve fusion ignition. Also known as scientific energy breakeven, the experiment produced more energy from fusion than the laser energy used to drive it. pic.twitter.com/t9htICEcuh — Lawrence Livermore National Laboratory (@Livermore_Lab) December 13, 2022

Этот прорыв войдет в учебники истории, заявила на пресс-конференции министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Ученые десятилетиями не оставляли попыток воспроизвести термоядерный синтез.

Научный прорыв, о котором ранее уже сообщалось в прессе, вызвал энтузиазм в научном сообществе по всему миру.

В настоящее время атомные электростанции (АЭС) используют реакцию распада, в результате которой из тяжелых ядер поучаются более легкие. Термоядерный синтез, наоборот, вызывает слияние двух легких атомных ядер с образованием более тяжелого. При этом высвобождается энергия.

Благодаря этой реакции Солнце и другие звезды вырабатывают энергию. Благодаря преобладающим там экстремальным температурам и огромной гравитационной силе атомы водорода сливаются, образуя гелий, выделяя при этом огромное количество энергии.

«Если термоядерный синтез удастся воспроизвести на Земле, то будет получено практически безграничное количество чистой, безопасной и доступной энергии для удовлетворения мирового спроса», — объясняли в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Американские ученые использовали для этой реакции сверхмощные лазеры. Множество лазеров было направлено на цель размером с наперсток, куда были помещены легкие атомы водорода, которые нужно было подвергнуть синтезу.

Таким образом, согласно заявлению, ученые произвели около 3,15 мегаджоулей энергии, затратив 2,05 мегаджоуля лазерной энергии.

В МАГАТЭ отмечают, что количество энергии, выделяемой при термоядерном синтезе, очень велико — в четыре раза больше, чем при реакциях деления ядер.

«Согласно планам в термоядерных реакторах первого поколения будет использоваться смесь тяжелых изотопов водорода — дейтерия и трития. В теории с использованием всего нескольких граммов этих реагентов можно произвести один тераджоуль энергии, что приблизительно равно энергии, необходимой одному человеку в развитой стране в течение шестидесяти лет», — указывали в МАГАТЭ.

Отмечается, что термоядерный синтез имеет множество преимуществ над современной энергетикой. В частности при нем не выделяются парниковые газы, ответственные за глобальное потепление. Он также производит намного меньше радиоактивных отходов, чем современные АЭС.

При этом ученые отмечают, что путь до того, чтобы термоядерный синтез использовался в промышленных масштабах, еще долог. Возможно, речь идет о десятках лет.

Другие проекты в области термоядерного синтеза находятся в стадии разработки, в частности международный проект ITER, который в настоящее время строится во Франции.

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